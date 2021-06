Kannattaako sateella juosta vai kävellä suojaan? Vastaukseen vaikuttaa etenkin yksi asia ihmisessä

Paras tapa pysytellä sadekuurossa kuivana on mietityttänyt tutkijoita jo vuosikymmeniä. Asiaa on ratkottu jopa fyysikoiden voimin.

Oletko muuten miettinyt, onko sateella parempi juosta vai kävellä suojaan?

Ensimmäinen sadepisara piknik-viltillä saa keräilemään kamoja, hetken päästä kuuron yltyessä tahti kiihtyy ja pian jo juostaan sateelta suojaan.

Mutta onko juokseminen sittenkään se paras vaihtoehto? Voisi luulla, että mitä nopeammin sateesta pääsee karkuun, sitä kuivempana siitä selviää. Toisaalta jollakin logiikalla juostessa osuu useampaan sadepisaraan. Millä tavoin sitä selviäisi kuurosta mahdollisimman kuivana?

Aihe on kiinnostanut yllättävän monia asiantuntijoita vuosikymmenten kuluessa. Tiettävästi kysymystä on pohdittu jo ainakin 1970-luvulta lähtien niin tutkijoiden, matemaatikoiden kuin fyysikoidenkin voimin. Yleisesti on todettu, että parasta todella on juosta mahdollisimman nopeasti.

Tarkentavia tuloksia tähän kuumaan perunaan saatiin vuonna 2012 tehdyssä italialaistutkimuksessa. Tutkimuksen suorittaneen professori Franco Boccin mukaan vastaukseen vaikuttaa olennaisesti liikkuvan ihmisen koko.

Aiemmissa tutkimuksissa koko oli huomioitu vain hyvin karkeasti, ja ihminen oli niissä joko kaksiulotteinen liuska tai tasainen suorakaide. Bocci kuitenkin korostaa omissa tuloksissaan, että mitä paremmin ihmisen pituuden ja leveyden suhde huomioidaan, sitä tarkempi vastaus saadaan.

” Yleensä parasta on juosta mahdollisimman nopeasti. Mutta ei aina.

Myös sadepisaroiden koolla ja tuulen suunnalla on väliä. BBC:n haastattelussa professori Bocci on selvittänyt, että mahdollisimman nopea juoksu todella on paras vaihtoehto – paitsi, jos tuuli puhaltaa suoraan selän takaa. Silloin tehokkainta on juosta tuulen nopeudella, mikä se kulloisella hetkellä sitten onkaan.

– Voidaan sanoa, että yleensä parasta on juosta mahdollisimman nopeasti. Ei aina, mutta yleensä, Bocci summaa.

– Jos ihminen on hyvin laiha, on mahdollista, että on olemassa tietty optimaalinen nopeus, mutta yleensä on paras juosta niin nopeasti kuin mahdollista.

Mainitun optimaalinopeuden selvittäminen on tietysti aivan oma lukunsa, eikä monelle tule mieleen alkaa laskea fysiikkaa sateen uhatessa.

Professori Boccikin on todennut tutkijoille tyypilliseen tapaan, että jatkotutkimuksia tarvitaan. Hän itse on kuitenkin ilmoittanut luopuvansa tämän kysymyksen käsittelystä.

Lue myös: Miksi krapulassa on usein morkkis, vaikka ei olisi hölmöillyt? Asiantuntija antaa kaksi vastausta ja kertoo, miksi tunne piinaa erityisesti suomalaisia

Lue myös: Tiedätkö, miksi Ikea-mukin pohjassa on lovi? Pienellä yksityiskohdalla on arkea helpottava tehtävä