Teetkö kriittiset virheet ennen lomalle jäämistä? Asiantuntija kertoo nyt, miten kesälomaan kannattaisi virittäytyä

Täyttä paahtoa viimeiseen asti ja sitten ansaitusti lomanviettoon. Hetkonen, ei sittenkään näin! Asiantuntija neuvoo, miten kesäloman viettoon olisi järkevintä laskeutua.

Kesälomat häämöttävät jo nurkan takana, osalla ne alkoivatkin. Lomamoodi ei kuitenkaan toimi on–off-kytkimen tavoin, vaan kierrosten laskeminen vie aikaa, kertoo Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Liisa Puskala.

Vaikka kulunut vuosi pandemian kourissa on saattanut saada monet suomalaiset ymmärtämään palautumisen merkityksen paremmin, Puskalan mukaan moni tuntuu silti elävän maailma valmiiksi -mentaliteetilla.

Tosiasiassa himmailu kannattaisi aloittaa jo hyvissä ajoin ennen lomaa. Puskalan mukaan kaksi viikkoa on riittävä aika työtahdin hölläämiseen.

– Lomalle tulisi laskeutua vähitellen. Toki kaikissa työtehtävissä jäähdyttely ei ole aina mahdollista. Toisaalta myös sillä, miten käyttää päivään jäävät tunnit työajan ulkopuolella, on merkitystä, Puskala tuumaa.

Ennen vapaalle vaihtamista ei siis kannata paahtaa menemään höyryjunan tavoin. Puskala muistuttaa, ettei jokaista projektia ja työtehtävää tarvitse ehtiä viemään maaliin ennen lomaa, vaan hommia saa myös jäädä kesken.

– Harvoin työelämässä saa todistusta hyväksytystä suorituksesta. Työyhteisössä voitaisiin kuitenkin jakaa onnistumisia ja keskustella siitä, mitä kaikkea kuluneiden kuukausien aikana on saatu aikaiseksi. Näin muutaman työasian keskeneräiseksi jääminen voi olla itselle helpompi sietää.

Tässä viime hetken tärpit, joiden avulla lomasta saa kaikki mahdolliset hyödyt irti, sekä muutama arkeen palaamista helpottava vinkki.

ENNEN LOMAA:

1. Lisää taukoja viimeiselle viikolle ennen lomaa

Taukojen lisääminen viimeisille työviikoille ennen loman alkua edesauttaa sitä, että pääsee lomafiilikseen nopeammin ensimmäisinä lomapäivinä.

– Mikäli työajat sen sallivat, olisi viimeisille viikoille hyvä varata hieman lyhyempiä työpäiviä, Puskala neuvoo.

2. Varaa aikaa lomalta paluun suunnittelemiseen

Viimeiselle työviikolle olisi hyvä varata suunnitteluaikaa loman jälkeistä työviikkoa ajatellen. Silloin voi tehdä jo valmiiksi jonkinlaista listaa siitä, mitä tuleman pitää.

– Näin päähän ei putkahda sitten loman aikana työasioita, että ai niin, tämäkin pitäisi muistaa hoitaa, Puskala selittää.

Rauhalliseen lomanviettoon ja lomaan valmistautumiseen liittyy Puskalan mukaan se, että saa ajatukset irti työstä. Tätä helpottaa se, että on tehnyt riittävät muistiinpanot omista töistään, jotta muistaa, mitä on tapahtunut ja mihin on jäänyt ennen lomaa.

LOMALLA:

3. Someloma

Nykyisin monen on mahdollista seurata työhön liittyviä kanavia asioita puhelimen sovellusten avulla, jolloin työn ja vapaa-ajan rajat voivat hämärtyä. Joistakin somekanavistakin voisi olla tarpeen pitää lomaa.

– Jos huomaa hakeutuvansa jatkuvasti selailemaan Linkediniä tai meiliä, voisi sovellusten hetkellinen poistaminen puhelimesta olla tarpeen, Puskala pohtii.

4. Monipuolista palautumista

Tuttu klisee, mutta lomaa ei pidä suorittaa. Palautumisesta puhuttaessa olisi hyvä muistaa, että kivakin puuhastelu on aina kuormitusta. Puskala suosittelee kuuntelemaan omaa fiilistä ja yhdistelemään erilaisia palautumiskeinoja sopivassa suhteessa keskenään.

– Palautuminen koostuu seuraavista osa-alueista: oma aika, jolloin tekee asioita, joita itse haluaa ja kaipaa, yhdessäolo muiden kanssa, palauttava tekeminen ja lepäily sekä liikkuminen, aktiviteetit ja touhuilu. Näistä jokainen voi koota itselleen sopivan palautumiskeinojen cocktailin.

LOMAN JÄLKEEN:

5. Varaa aikaa kuulumisten vaihtamiseen ja arkeen asettumiseen

– Tämän talven aikana on huomattu, että kohtaamisen nälkä on valtava ja yhteisön yhdessäolo on entistäkin arvokkaampaa. Siksi ei ole hullumpi idea varata aikaa kuulumisten vaihtoon työyhteisössä lomalta palaamisen jälkeen, Puskala kehottaa.

Lisäksi kalenteriin voi varata joustovaraa aamuihin tai iltapäiviin, jotta takaisin arkirytmiin pääsee sujuvammin.

– Ehdotan myös päiväunihaastetta ekalle työviikolle: vartin torkut jokaisen työpäivän jälkeen.

6. Kestävää jaksamista

Vaikka loman jälkeen voikin kokea olevansa palautunut, suomalaisten jaksaminen on ollut koetuksella jo pitkään. Parin viikon mittainen kesäloma ei välttämättä kuittaa kaikkien väsymystä.

– Olisi myös hyvä pohtia sitä, miten loman jälkeen voitaisiin jatkaa palautumista tukevaa kulttuuria yhdessä työyhteisössä. Kysymys kuuluukin, miten luoda syksyllä sellaisia työpaikkoja ja -yhteisöjä, joissa jaksaminen on kestävällä pohjalla, Puskala toteaa.

