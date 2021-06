Kuumottavalta tuntuva harjoitus voi auttaa unettomuuteen – tuttu pelkojen ja neuroosien hoidosta

Jos olet alkanut tuntea paineita nukahtamisesta ja elää elämääsi sen ehdoilla, että varmasti illalla nukahtaisit, asiaan pitää puuttua.

Jos ihminen nukkuu hyvin, uni on helppo perusjuttu. Nukkumaan mennään, sitten nukutaan, aamulla herätään. Jos taas kärsii unettomuudesta, elämä ja ajatukset alkavat pyöriä unen ympärillä.

”Saanko ensi yönäkään unta? En varmasti saa ensi yönä unta. Herään tietysti taas aamuyöllä. Olen huomenna kuitenkin niin väsynyt, että ei kannata sopia mitään iltamenoa.”

– Kun kärsii pitkään unettomuudesta, elämä kaventuu ja alkaa tulla turvakäyttäytymistä. Illalla aletaan rauhoittua varmuuden vuoksi hyvin aikaisin, sänkyyn mennään liian aikaisin. Paineet saada unta ovat kovat, ja se pahentaa tilannetta, sanoo unihoitaja Tuula Tanskanen HUS:ilta.

Tanskanen kertoo, että univaikeuksien kanssa kamppailevia huolestuttaa oma terveys. Huolta ei ainakaan helpota se, että mediassa liian vähäisen unen terveysvaikutuksilla pelotellaan tyyliin: ”Tiesitkö nämäkin kamalat terveysriskit?”

– Otsikot on suunnattu ihmisille, joilla on itse aiheutettua unettomuutta, mutta ne tietysti ahdistavat heitä, jotka muutenkin miettivät, nauttivatko he enää koskaan elämästä ja nukkuvatko he enää koskaan kunnolla.

Jokainen valvoo joskus

Tanskanen auttaa unettomuudesta kärsiviä kognitiivisen käyttäytymisterapian keinoin.

Keinovalikoimassa on esimerkiksi unipäiväkirjan pitoa, omien tunteiden havainnointia ja itsemyötätunnon opettelua. Yhtenä tekniikkana on paradoksaalinen intentio: tekniikka, jota käytetään monesti pelkojen ja neuroosien hoidossa.

Paradoksaalisen intention idea on koettaa tietoisesti tehdä juuri niitä asioita, joita pelkää. Uneton voi siis vaihteeksi yrittää pysytellä valveilla sen sijaan, että keskittyisi sinnikkäästi nukahtamaan.

– Se voi auttaa, mutta ei ehkä irrallisena kikka kolmosena. Paradoksaalinen intentio on yksi harjoitus siinä kohdassa, kun on terapiassa jo vähän tutustuttu itseen ja omiin ajatusmalleihin.

Tanskanen ei tyrmää kikka kolmosia: jos unettomuus ei ole vielä juurtunut syvälle, kannattaa ensin ottaa haltuun terveellisen elämän ja unihygienian perusohjeet ja kokeilla, mikä itsellä toimii.

– Ihmiselle on myös ihan normaalia joskus kärsiä unettomuudesta, esimerkiksi heräillä aamuyöllä, jos elämässä on stressiä. Huolestuttavaa on, jos uneen ei mikään vaikuta.

” Huolestuttavaa on, jos uneen ei mikään vaikuta.

Uniterapian asiakkaista jotkut ovat nukkuneet huonosti kymmeniä vuosia, toiset muutamia kuukausia. Tanskanen kehottaa hakemaan lääkäriltä apua ja uniterapialähetteen, jos unettomuutta on takana kolme kuukautta.

Terapia onnistuu nykyään myös netin avulla ja puhelinsovelluksella. Harjoituksia tehdään itselle sopivina aikoina, ja unihoitajiin ollaan yhteydessä tekstiviesteillä – nettiterapiaa ei ole sidottu toimistoaikoihin. Näyttää siltä, että internetajan uniterapia toimii ja auttaa monia.

– Kun asiaan tarttuu varhain, ei vielä ehdi juurruttaa syvään mitään ajatusmalleja tai tapoja, jotka pahentavat kierrettä, Tanskanen sanoo.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla lokakuussa 2019.

