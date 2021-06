Voiko immenkalvo kasvaa takaisin ja 12 muuta seksikysymystä, joita et ole koskaan kehdannut kysyä

Selvitimme seksologilta vastaukset 13 seksikysymykseen, joita moni miettii, mutta ei välttämättä uskalla kysyä.

Seksiin liittyy paljon asioita, joista vaietaan. Ne saattavat yksinkertaisesti olla liian tuntemattomia tai aiheuttavat kiusaantuneisuutta. Jokaisella meistä on omat kysymyksemme, joista voi olla vaikea löytää tietoa.

Keräsimme 13 kiusallisenakin pidettyä seksikysymystä, joihin pyysimme vastaukset Sexpon erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Marja Kihlströmiltä.

1. Voiko emätin ”muurautua umpeen”, jos sitä ei käytä pitkään aikaan? Jotkut vuotavat verta harrastettuaan seksiä pitkästä aikaa. Voiko immenkalvo kasvaa jopa takaisin?

Immenkalvo ei kasva takaisin, eikä emätin voi kiristyä itsestään. Itsetyydytys ylläpitää lantiopohjan lihaksia ja pitää limakalvot hyvinä. Jos ei ole harrastanut seksiä pitkään aikaan, kannattaa aloittaa itsetyydytyksellä.

Mikäli emätin vuotaa verta, esileikkiä ei välttämättä ole ollut. Synnyttäneillä ja iäkkäillä naisilla limakalvot voivat olla ohuet, joka saattaa aiheuttaa verenvuotoa. Jos epäilee, että kaikki ei ole kunnossa, kannattaa mennä gynekologille.

2. Mitä ”pegging” on? Onko sen harrastaminen normaalia? Ovatko monet miehet kiinnostuneita siitä, mutta sitä ei uskalleta pyytää? Miten siitä voisi puhua kumppanin kanssa?

Pegging tarkoittaa sitä, että heteromiestä penetroidaan. Se on täysin normaalia. Osa miehistä on kiinnostuneita siitä, mutta osa ei uskalla sanoa sitä ääneen. Tähän vaikuttaa stereotyyppinen ajattelu homoista ja siitä, että vain homomiesten anaaliin voidaan työntää asioita. Pegging voi olla äärimmäisen nautinnollista miehelle.

Tällaisista asioista kannattaa yrittää puhua kumppanin kanssa vaatteet päällä. Suhteessa on tärkeää, että seksuaalisista toiveista voidaan puhua. Jos on paljon sanomattomia toiveita, seksi käy tylsäksi. Seitsemän vuoden suhteen jälkeen voi olla vaikeaa pyytää kumppania työntämään sormea pyllyyn. Hyvä kysymys on myös, mitä toiselle voi tehdä ilman, että se rikkoo omia rajoja?

3. Onko anaaliseksiä okei harrastaa tai edes ehdottaa ensimmäisellä seksikerralla?

Aina voi ehdottaa, mutta silloin täytyy ottaa avomielisesti vastaan toisen kieltäytyminen. On naisia, jotka nauttivat anaaliseksistä enemmän kuin emätinseksistä. Kun ehdottaa, on tärkeää ottaa huomioon, miten ehdottaa ja miten ottaa vastauksen vastaan. Naisen aloitteellisuus anaaliseksiin on normeja rikkovaa, mutta se ei ole vain miesten mielessä pyörivä kysymys.

4. Onko anaaliseksin harrastaminen vaarallista? Voiko siitä aiheutua jotain haittoja, kuten peräreiän venyminen?

Anaaliseksi ei ole vaarallista, jos se tehdään oikein. Anaaliseksissä edetään hitaasti: alkuun kunnon esileikki, jossa hyväillään peräaukkoa, esimerkiksi sormilla tai pienellä anaalitapilla. Kumppanin pitää olla rento ja liukastetta ei sovi unohtaa.

Jos pelkää kipua, se lisää kipua, sillä peräaukko pysyy supussa ja se sattuu. Kipu on kehon signaali siitä, mikä on hyvä. Iso virhe on aloittaa anaaliseksi takaapäin, jolloin mies työntää helposti liian rajusti.

Anaaliseksi voi olla vaarallista, jos työntää sisään isoja esineitä kuivana. Oikein tehtynä peräaukon ei pitäisi venyä, ellei käytä vuosia suuria anaalitappeja. Seksillä on vaikea saada muutoksia aikaan. Anaaliseksi on kuin autolla ajaminen – aina voi sattua jotain, mutta sitä silti tehdään.

5. Kuinka paljon on okei katsoa pornoa ja tyydyttää itseään?

Sinä itse olet tärkein mittari. Häiritseekö pornon katselu ja itsetyydytys sinua? Pystytkö kiihottumaan ilman pornoa? Jos pystyy hoitamaan työt, harrastamaan ja näkemään kavereita, niin kaikki on kunnossa. Kunhan porno ja itsetyydytys eivät häiritse muuta elämää. Ota tarvittaessa yhteys seksuaaliterapeuttiin, mikäli asia häiritsee sinua.

6. Mikä alistamisessa/alistetuksi tulemisessa oikein viehättää? Sehän kuitenkin etäisesti muistuttaa ikävää ja jopa väkivaltaista tilannetta. Miksi ihminen haluaa leikkiä sitä?

Ihmisillä on paljon fantasioita vaarallisuudesta. Vaarallinen seksi kiihottaa ihmisiä, kunhan sen voi keskeyttää ja sen tekee tutun kanssa. Hyvä kysymys onkin, tarvitseeko täysin ymmärtää vai pitäisikö keskittyä vain nauttimaan? Liika selittäminen ei ole tarpeen.

7. Fisting – miten se on edes mahdollista?

Fisting tarkoittaa nyrkkiseksiä, eli kumppania tyydytetään työntämällä koko käsi sisään. Alkuun tarvitaan riittävästi esileikkiä, ja fistaus aloitetaan yksi sormi kerrallaan. Käsi pidetään supussa, ei auki.

Tärkeintä on rentoutua. Rentoutumiseen voi auttaa, jos kumppani hyväilee samalla klitorista. Parin pitää käyttää riittävästi liukastetta, muutakin kuin emättimen omaa. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota kynsien pituuteen. Kun fistaa, pitää seurata ja kuunnella kumppania, eikä kipu saa olla epämiellyttävää.

8. Voivatko isokokoiset häpyhuulet vaikuttaa seksiin jollain tapaa?

Isoilla häpyhuulilla on merkitys ja tarkoitus naisen seksuaalisudessa: ne aistivat kosketusta ja tuottavat seksuaalisia tuntemuksia. Klitoriksen haarat jatkuvat myös isojen häpyhuulien alueelle luoden tuntoherkkyyttä.

Jos häpyhuulet eivät häiritse normaalia elämää, niille ei tarvitse tehdä mitään. Jos ne esimerkiksi hiertävät, silloin kannattaa kääntyä gynekologin puoleen. Joskus gynekologin tarvitsee vain todeta huulten olevan normaalit ja ongelma ratkeaa sillä.

9. Mitä squirttaaminen on? Mikä sen aiheuttaa, ja mitä erittynyt neste on?

Squirttaaminen tarkoittaa naisen ejakulaatiota, jolloin nainen erittää nestettä yhdynnän aikana – orgasmin aikana tai kiihottuessaan. Osa naisista ejakuloi joka kerta, toiset satunnaisesti.

Neste tulee virtsaputkesta: se on virtsarakon sisäisten rauhasten erittämää nestettä. Se ei ole pissaa, mutta toki joskus hekuman huipulla sitäkin voi lirahtaa. Neste on kirkasta, väritöntä ja lähes hajutonta. Se voi olla myös maitomaista.

Squirttaamisesta on vain vähän tutkimustietoa ja lukuja siitä, kuinka moni nainen on sen kokenut, ei ole. Pornoteollisuus on tuonut ilmiön yleisempään tietoisuuteen, mikä on hyvä asia.

10. Suuseksiä olisi kiva harrastaa jo uuden kumppanin kanssa, mutta kondomin käyttö tuntuu hankalalta. Mitä tehdä?

Jos haluaa välttyä taudeilta, ei ole muuta ratkaisua kuin kondomi. Kondomin käytön pyytäminen voi olla naisille vaikeaa, kun välillä sitä joutuu kinuamaan jo yhdynnässä. Kondomi on ainoa sukupuolitaudeilta suojaava ehkäisyväline.

11. Voiko samaa kondomia käyttää yhdyntään ja suuseksiin?

Seksuaaliterveyden näkökulmasta kondomi pitäisi vaihtaa, jos haluaa välttyä seksitaudeilta. Osa seksitaudeista voi tarttua myös suuhun ja kurkkuun. Jos on anaaliseksiä, silloin samaa kondomia ei saa käyttää missään tilanteessa. Anaalista tarttuu kondomiin paljon bakteereja, eli kondomi täytyy vaihtaa.

12. Voiko lantiopohjanlihaksia treenata liikaa? Entä voivatko ne olla liian löysät?

Lantiopohjanlihakset voivat olla kireät, mutta se harvoin johtuu pelkästä treenaamisesta. Lantiopohjanlihasten ylijännitystila on harvinainen, ja sen syynä voivat olla esimerkiksi traumat tai pelkotilat.

Kipu voi ilmetä kirvelynä tai kuumotuksena, ja seksin harrastaminen voi olla äärimmäisen kivuliasta. Ylijännitystila vaatii yleensä useamman alan ammattilaisen apua, kuten seksologin, gynekologin ja fysioterapeutin.

Lantiopohjanlihakset voivat olla myös liian löysät. Syitä tähän on esimerkiksi synnytys, liikkumattomuus, liian rankka liikunta tai ummetus. Löysät lantiopohjanlihakset aiheuttavat muun muassa virtsankarkailua, ja seksuaalinen nautinto vähenee. Jos epäilet löysiä lantiopohjanlihaksia, kannattaa mennä gynekologin vastaanotolle.

13. Voiko penis on liian pieni tai emätin liian iso, eikä seksi suju sen takia?

Periaatteessa tilanne on mahdollinen. Emättimiä on erikokoisia samalla tavoin kuin peniksiäkin: kaikki elimet ovat yksilöllisiä. On silti hyvä pohtia, kohtaavatko anatomian lisäksi seksuaaliset toiveet, jos seksi ei suju. Kannattaa muistaa, että seksi on paljon muutakin kuin yhdyntää, joten erikokoiset elimet ovat harvoin syy seksin sujumattomuudelle.

Lue myös: ”69 on täyttä turhuutta” – naiset paljastavat seksiasennot, joita he todellisuudessa inhoavat

Lue myös: Houkutteleeko sitominen tai seksi julkisella paikalla? Tämän suosikkifantasiasi kertoo sinusta

Lue myös: Veera kertoo, millaista on seurustella seksiaddiktin kanssa – jopa ostosreissuilla oli pakko käydä harrastamassa seksiä

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla elokuussa 2018.