Voiko kierukka irrota seksin aikana? Gynekologi vastaa 10 väittämään, jotka jokaisen kierukkaehkäisyä harkitsevan on hyvä tuntea

Kierukan suosio ehkäisykeinona on kasvanut viime vuosina, mutta siihen liittyy myös monia huolenaiheita ja harhaluuloja. Keräsimme yleisimpiä kierukkaa koskevia väittämiä, joihin gynekologi antoi vastauksen.

Kierukkaa pidettiin lähinnä synnyttäneiden naisten ehkäisymenetelmänä vielä joitakin vuosia sitten, mutta tilanne on muuttumassa. Yhä useampi parikymppinen nainen suosii ehkäisykeinona kierukkaa, kertoo lääkärikeskus Aavan gynekologi Janina Kaislasuo.

Kaislasuon mukaan kierukkaa käyttävät Suomessa etenkin yli 35-vuotiaat naiset, mutta esimerkiksi yli 15-vuotiaiden nuorten kierukan käyttö on kasvanut yli 50 prosentilla muutamassa vuodessa. Samassa ajassa 20–25-vuotiaiden naisten kierukan käyttö on kasvanut 20 prosentilla.

Kierukan suosion kasvuun on Kaislasuon mukaan useita syitä.

Ensinnäkin moni kunta tarjoaa alle 25-vuotiaille nuorille kierukan tai ehkäisykapselin nykyään ilmaiseksi, mikä voi kannustaa suosimaan pitkäaikaisia ja tehokkaita ehkäisymuotoja.

Myös hoitosuositukset ovat muuttuneet. Kierukat ovat nykyään pienempiä, joten ne sopivat lähes kenelle tahansa.

– Muutama vuosikymmen sitten kierukat olivat eri mallisia, osa isokokoisia, mikä hankaloitti niiden asentamista synnyttämättömille naisille. He myös kokivat keskimääräistä enemmän sivuvaikutuksia, kuten kipuja ja vuoto-ongelmia, koska heillä on hieman pienempi kohtu kuin synnyttäneillä, Kaislasuo kertoo.

Kierukkaa käyttävät kaikkein tyytyväisimpiä

Kierukoita on kahdenlaisia: hormonikierukka ja täysin hormoniton kuparikierukka. Kaislasuo arvioi, että noin yksi kymmenestä kierukkaehkäisyä käyttävistä naisista käyttää kuparikierukkaa, loput yhdeksän hormonikierukkaa.

Naiset suosivat yhä enenevissä määrin vähähormonisia ehkäisykeinoja. Nykyään markkinoilla on useita vähähormonisia kierukoita, joiden vaikutus on hyvin paikallinen. Kierukasta vapautuva hormoni vaikuttaa pääsääntöisesti kohtuun, jolloin verenkiertoon erittyvän hormonin määrä jää hyvin pieneksi.

Kaikille naisille kierukka ei kuitenkaan sovi, ja ajoittain kierukka joudutaan poistamaan ennenaikaisesti siitä aiheutuvien haittavaikutusten, kuten kipujen vuoksi.

– Mikään ehkäisymenetelmä ei ole kaikille täydellinen, mutta mitä eri menetelmiin tulee, naiset ovat tutkitusti kierukkaan eniten tyytyväisiä: noin 80 prosenttia kierukan ottaneista on ollut ensimmäisen vuoden jälkeen tyytyväisiä kierukkaehkäisyyn.

Kierukkauskomukset tarkasteluun

Moni kierukan käyttäjä on siis tyytyväinen, mutta ehkäisykeinoon liittyy myös monia kysymyksiä, huolenaiheita ja harhaluuloja.

Keräsimme yleisimpiä kierukkaan liittyviä väittämiä, joiden todenmukaisuuteen pyysimme gynekologi Janina Kaislasuota ottamaan kantaa.

1. Kierukka voi irrota huomaamatta.

Totta, mutta epätodennäköistä.

– Kierukan irtoaminen on mahdollista, mutta äärimmäisen harvinaista. Suunnilleen kaksi prosenttia kierukoista irtoaa.

2. Kierukka voi irrota tai liikkua seksin aikana.

Tarua.

– Tämä on myytti. Olen hoitanut paljon kierukkaa käyttäviä naisia vuosien aikana, eikä koskaan ole tullut tällaista tapausta vastaan, Kaislasuo kertoo.

3. Mies voi tuntea kierukan yhdynnän aikana.

Totta.

– Kun kierukka asennetaan, sen langat jätetään roikkumaan ulos kohdunkaulasta emättimen yläosaan. Joskus langat voivat pistää miestä yhdynnässä, ja tässä tapauksessa gynekologi voi lyhentää lankoja.

4. Kierukan kanssa ei voi käyttää kuukuppia tai tamponia.

Tarua.

– Kierukan kanssa voi käyttää niin tamponia kuin kuukuppiakin. Kuukupin kanssa kannattaa toki olla varovainen, ettei purista kuppia voimakkaasti ja aiheuta siten alipainetta emättimeen, ja etteivät kierukan langat jää kupin väliin. Tällöin on teoriassa mahdollista, että kierukka irtoaa kuukuppiin, mutta tämäkin on hyvin harvinaista, Kaislasuo toteaa.

5. Kierukka voi lisätä tulehdusriskiä ja aiheuttaa esimerkiksi kohtutulehduksen.

Tarua.

– On mahdollista, että pienellä osalla naisista ilmenee kierukan myötä herkemmin emätintulehduksia. Tapaukset ovat kuitenkin hyvin harvinaisia. Mitä kohtutulehduksiin tulee, ovat nekin hyvin harvinaisia, ja tulehdusten syyt liittyvät harvemmin suoranaisesti kierukkaan. Kierukkaehkäisyä käyttävillä naisilla ilmenee tulehduksia samassa suhteessa kuin muita ehkäisymenetelmiä käyttävillä naisilla.

6. Kierukka voi puhkaista kohdun.

Totta.

– Puhutaan kohdun lävistyksestä, joka on erittäin harvinainen haittatapahtuma, joka liittyy yleensä kierukan asetukseen. Näin tapahtuu yhdelle tuhannesta naisesta. Riski, että kierukka lävistää kohdun, on suurempi imetyksen aikana synnytyksen jälkeisinä kuukausina, sillä kohtu on silloisen hormonaalisen tilan takia pieni ja hauras.

7. Kuparikierukkaa voi käyttää jälkiehkäisynä.

Totta.

– Kuparikierukka on tehokkain jälkiehkäisy – jopa tehokkaampi kuin apteekista saatavat jälkiehkäisypillerit. Kuparikierukka tulee asettaa viimeistään viisi vuorokautta yhdynnän jälkeen, ja ehkäisy alkaa välittömästi kierukan asettamisesta. Kuparikierukan ehkäisyteho perustuu siihen, että kierukka estää sukusolujen ja kohdun limakalvon toimintaa, jolloin munasolu ei hedelmöity eikä voi kiinnittyä kohtuun, Kaislasuo selittää.

8. Kuparikierukka tekee kuukautisista runsaat.

Usein totta.

– Yleinen kuparikierukan sivuvaikutus on kuukautiskipujen ja vuodon lisääntyminen. Jos kuukautiset ovat jo entuudestaan kivuliaat tai runsaat, ei kuparikierukka ole paras vaihtoehto. Moni päätyykin valitsemaan hormonikierukan, joka ajan myötä usein vähentää kuukautisvuotoa ja -kipuja.

Myös hormonikierukkaan liittyy mahdollisia haittavaikutuksia, kuten hiusten rasvoittumista, iho-ongelmia ja rintojen arkuutta. Kaislasuo kertoo sivuvaikutusten olevan yhteydessä kierukan sisältävän hormonin määrään: matalamman hormonitason kierukoiden kohdalla yllä mainittuja haittavaikutuksia ilmenee harvemmin.

– Tyypillisesti kaikki mahdolliset sivuvaikutukset ovat ohimeneviä, sillä kierukasta vapautuva hormonimäärä vähenee jatkuvasti käyttövuosien aikana.

9. Hormonikierukka voi aiheuttaa aknea.

Tämä on osittain totta.

– Korkeamman hormonipitoisuuden omaavan kierukan käyttäjistä noin 20 prosenttia kokee ihoon liittyviä sivuvaikutuksia, kun taas matalampihormonisissa kierukoissa vastaava luku on 10 prosenttia. Usein iho-oireet ovat ohimeneviä, sillä kierukasta vapautuva hormonimäärä vähenee koko ajan käytön jälkeen.

Kaislasuo muistuttaa myös, etteivät iho-ongelmat johdu aina suoranaisesti kierukasta, vaan ihon kukkiminen voi liittyä myös ehkäisykeinon vaihtamisesta aiheutuviin heilahduksiin hormonitasoissa.

– Jos on aiemmin käyttänyt e-pillereitä, iho voi reagoida vaihdettaessa kierukkaan. Tässä tapauksessa iho-ongelmat eivät välttämättä johdu kierukasta, vaan kyse on e-pillerien vaikutuksen poistumisesta elimistöstä. Harva nainen tulee ajatelleeksi tätä.

10. Hormonikierukasta aiheutuu vähemmän mielialavaihteluita kuin e-pillereistä.

Tämä on todennäköisesti totta, mutta toistaiseksi ei voida olla täysin varmoja.

– On todennäköisesti totta, ettei hormonikierukasta aiheudu kovin suurta mielialavaihtelua. Mutta kaikkea ei vielä tiedetä tarkasti. Yleisesti ottaen naisia, jotka kokevat mielialavaikutuksia hormonaalisen ehkäisyn takia, on yleensä yhtä paljon kuin niitä, jotka eivät koe minkäänlaisia vaikutuksia mielialassa.

