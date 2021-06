Suunnitteletko vaellusretkeä? Kokenut vaeltaja Niina, 37, kertoo parhaat vinkkinsä ensikertalaiselle

Suomessa eletään retkeilybuumia. Koostimme vinkit ensimmäistä vaellustaan suunnittelevalle – pakkaaminen, retkiruokailu, turvallisuus ja takuuvarmat eräkohteet.

Niinalla on talsittuja kinttupolkuja takanaan jo yli 400 kilometrin verran, niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Karhunkierros 82 kilometriä. Aikaa yksi viikonloppu. Mikä jottei, tuumi helsinkiläinen Niina Aaltio, 37, kun hän suunnitteli ensimmäistä vaellustaan ystäviensä kanssa reilu kymmenen vuotta sitten. Kukaan porukasta ei ollut koskaan aiemmin vaeltanut.

– Ei muuta kuin villistä ideasta toteutukseen ja pamahdettiin takki auki klassikkojen klassikolle eli Karhunkierroksen lähtöpaikalle. Koska nuoruuden intoa oli enemmän kuin kokemusta, olimme ajatelleet, että kun tänne asti ajettiin, niin kyllähän me se iso kierros vedetään, Niina muistelee.

Samalla tuli tehtyä kaikki mahdolliset virheet, jotka oli mahdollista tehdä. Vaelluskengät olivat pakasta vedetyt, rinkka väärin pakattu ja aikaa aivan liian vähän. Ylös-alas nousevaa vaarareittiä käveltiin aamusta iltaan, liki 30 kilometriä päivässä. Jo toisena päivänä jalat turposivat niin, että uudet kengät alkoivat syödä ihoa. Maaliin päästiin – tosin sukat olivat veressä, hartiat kosketusarat ja rinkka oli hiertänyt lantion ihon rikki.

Ensimmäisestä vaelluksesta jäi kuitenkin kipinä kytemään. Nyt Niinalla on talsittuja kinttupolkuja takanaan jo yli 400 kilometrin verran, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Päivävaelluksia hän tekee kuukausittain, pidempiä eräreissuja muutaman kerran vuodessa.

Vaelluksesta on muodostunut Niinalle vuosien aikana tapa irtaantua arjesta. Brändistrategina työskentelevä Niina tekee töitä lähinnä tietokoneen ääressä, mutta luova ajatustyö jatkuu toimistoajan ulkopuolellakin. Lomat Niina aloittaa aina heittämällä rinkan selkään. Usein jo ensimmäisen kilometrin jälkeen Niina huomaa, kuinka mieli rauhoittuu ja hartiat laskeutuvat, kun voi vain keskittyä maisemiin, luonnon ääniin ja tuoksuihin sekä omaan askellukseen.

Niinan vaellusfilosofiaan kuuluu myös se, että kun määränpää on saavutettu, on luksuksen vuoro.

Niinan vaellusfilosofiaan kuuluu myös se, että kun määränpää on saavutettu, on luksuksen vuoro.

– Kun metsästä pääsee tukka pystyssä ja ihan hajalla, ajatus kuohuviinistä ja poreisiin pääsystä hymyilyttää erityisen paljon, Niina kertoo.

Pakkaa rinkka oikein

Hyvässä rinkassa on monipuoliset säätömahdollisuudet ja lokerikot, jotka helpottavat tavaroiden löytämistä. Naisilla tuppaa olemaan lyhyempi selkä, joten valitse pituutesi mukaan mitoitettu rinkka. Hyvä rinkka ei roiku hartioilla, vaan tukee selkää ja siinä on kunnollinen lantiokiinnitys.

Huonosti pakatulla ja sidotulla rinkalla vaeltaminen on paitsi rankkaa, myös turvallisuusriski. Pakkaa lähelle selkää kaikki raskaat kantamukset kuten teltta ja ruuat. Sivutaskuihin asiat, joita tarvitset reitin varrella kuten välipalat, vesipullo ja rakkolaastarit. Kun tärkeimmät ovat käden ulottuvilla, näin vältät myös energiavajeen ja nestehukan.

Vaellussauvat tahdittavat kävelyä ja niistä on erityistä apua silloin, kun pitää tasapainotella esimerkiksi kosteikossa.

Mitään ei pitäisi kiinnittää heilumaan rinkan ulkopuolella varsinkaan hankalassa maastossa, sillä se vaikuttaa tasapainoon. Kiristä rinkka tukevasti selkää vasten niin, ettei lantiolle synny hiertymiä tai mustelmia.

Pakkaa mukaan kunnon vermeet Suosi vaellusvaatetuksessa kerrospukeutumista. Pakkaa mukaan hikeä iholta siirtävä tekninen kerrasto, sateen ja tuulen varalle kuorikerros ja leirielämään ja tauoille lämpimämpi setti, kuten villasukat ja kevytuntuvatakki.

Kengät ovat vaeltajan tärkein varuste. Mieti, millaisissa maastoissa liikut eniten ja huolehdi, että kengässä on turpoamisvaraa jaloille. Sisäänaja kengät pitkillä kävelylenkeillä ennen retkeä.

Pakkaa tavarat eri kokoisiin, vedenpitäviin kuivasäkkeihin. Löydät kaiken nopeasti, kun värikoodaat esimerkiksi punaiseen pussiin ruokatarvikkeet ja keltaiseen vaihtovaatteet. Kotiin kannattaa jättää ainakin nämä: Puuvillavaatteet –kuivuvat hitaasti, eivät lämmitä ja painavat paljon.

Kuksa – koriste-esine, josta juoma maistuu puisevalta.

Ei-biohajoavat ruokapakkaukset – kaikki metsään kannettava kannetaan myös pois.

Se mummon neuloma muhkea villapaita – sopii erätyyliin, mutta painaa tuhottoman paljon.

Se leirivaruste, joka löytyy jo kaverin rinkasta.

Ei pelkkää pussimuonaa

Ruokia kannattaa valmistella ennakkoon esimerkiksi annostelemalla ja pussittamalla aterioita minigrip-pusseihin. Tärkeintä on, että ruokaa on tasaisesti ja riittävästi, jotta jaksaa.

Ensimmäisenä päivänä voi pröystäillä menun osalta ja pakata tuoretuotteita, kuten makkaraa, kun taas loppureissusta kannattaa suosia kasvisproteiinia, kuten kikherneitä ja linssejä. Muista mausteet, sillä ruoka saa maistua myös erämaassa. Pientä luksustakin kannattaa kantaa vaellukselle – oli se sitten suklaalevy, pikakahvi tai valmislettutaikina. Retkiruoan ei tarvitse olla pelkkää polttoainetta, vaan se voi olla myös elämys, joka auttaa jaksamaan henkisesti.

Ruokien valmistukseen paras väline on kaasupolttimella toimiva kevyt retkikeitin, kuten Trangia. Retkikeittimellä kokkailu on helppoa, mutta harjoittele sen käyttöä kotona tai päiväretkillä ennen pidempiä vaelluksia. Nuotion saa tehdä vaeltaessa vain merkityillä nuotiopaikoilla.

Ensimmäisenä päivänä voi pröystäillä menun osalta ja pakata tuoretuotteita, kuten voileipiä.

Parhaat retkiruokia ovat pussipadat- ja pastat, täytetyt voileivät, puurot, pähkinät, proteiinipatukat, kuivaliha, kuivatut hedelmät ja kasvisproteiinit.

Selvitä juomaveden saatavuus ennen reissua. Kansallispuistoissa vedenottopaikat ovat hyvin merkattuja, kun taas Lapissa vettä voi pullottaa suoraan puroista. Pullot kannattaa täyttää varmuuden vuoksi aina vedenottopaikalla.

Apua, entä jos eksyn?

Hyvä etukäteissuunittelu vähentää eksymisen riskiä. Kerro ennen vaellusta jollekin, mihin olet menossa ja milloin sinusta kuuluu seuraavan kerran. Tallenna puhelimeen offline-maastokarttoja, mutta ota aina mukaan fyysinen kartta ja kompassi. Suunnistustaito on valttia, jos puhelimelle sattuu jotain. Tauoilla kannattaa aina tarkistaa kartasta, missä on ja onko edessä risteyskohtia, joissa pitää olla tarkkana. Puhelimeen on hyvä olla asennettuna 112-sovellus, joka voi paikantaa sinut.

Aloita vaeltaminen 7–15 kilometrin päivämatkoista ja pidennä, jos askel tuntuu kevyeltä.

Riittääkö kunto?

Peruskuntoinen ja -terve pärjää vallan mainiosti. Muista kuitenkin, että 15 kilometriä tunturissa on täysin eri asia kuin vastaava lenkki kotikulmien pururadoilla. Vaelluksella selässä on painava rinkka, ja yhdellä etapilla voi olla useampi tunturinylitys. Huippukunnossa ei tarvitse olla, mutta mitoita vaelluksen pituus ja kesto omaan kuntotasoosi. Älä ahnehdi, vaan aloita 7–15 kilometrin päivämatkoista ja pidennä, jos askel tuntuu kevyeltä.

Tätä ei noviisi tule ajatelleeksi

Suunnittele myös paluumatka. Harva vaellus on lähtöpaikkaan palaava rengasreitti. Silloin voi joutua turvautumaan autonsiirtopalveluun, jota tarjoavat paikalliset yrittäjät. Tarkista myös bussikuljetukset tai varaa taksikuljetus määränpäästä vaelluksen lähtöpisteeseen. Tsekkaa ongelmat jo ennalta. Luontokohteen sivuilta löydät ajankohtaisen tiedon, jos osa reitistä on suljettu, autiotupa on remontissa tai vesi pitää keittää. Alkukesästä reitit saattavat olla lumessa tai tulvaveden vallassa, joten ajantasaista säätilannetta voi tiedustella alueen FB-ryhmistä. Älä pakkaa vain varmuuden vuoksi. ”Eihän tämä edes paina” ja ”otan tämän varmuudeksi mukaan” ovat pakkaavan ensivaeltajan tavallisimpia mietteitä. Muutamista sadoista liikagrammoista kertyy kuitenkin useiden kilojen kantolasti, joka syö vaellusmukavuutta nopeasti. Varmuuden vuoksi pakattu varuste on yleensä turha.

Alkukesästä reitit saattavat olla lumessa tai tulvaveden vallassa, joten ajantasaista säätilannetta voi tiedustella alueen FB-ryhmistä.

Neljä ihanaa vaelluskohdetta

Päiväreissu vai sittenkin pidempi vaellus? Tässä neljä takuuvarmasti upeaa kohdetta.

Päijänne

Suomen toiseksi suurimman järven alue on erinomainen päiväretkikohde harjuineen ja laguuneineen. Täältä löydät 2–30 kilometrin reittejä moneen makuun. Vaeltamisen lisäksi Kelventeen saarella voi myös meloa.

Hetta-Pallas

Legendaarinen Hetta-Pallas maltillisine päivämatkoineen sopii ensimmäiseksi pidemmäksi vaellukseksi. Matkan kruunaa puolivälissä sijaitseva Hannukurun puusauna ja pulahdus jääkylmään tunturilampeen.

Hossa on yksi tuoreimmista kansallispuistoista.

Hossan kansallispuisto

Hossa on erittäin helposti lähestyttävä ja monipuolinen kohde, jossa voit talsia riippusiltaa ja pitkospuita pitkin, sekä ihastella kalliomaalauksia. Hossa on yksi tuoreimmista tulokkaista kansallispuistojen sarjaan. Tee tänne päiväretki Rukalta tai lähde pitkän viikonlopun viettoon.

Kanada: Niina Aaltion unelmakohde

Kanadan rannikolta toiselle mkulkee jopa 24 000 kilometriä pitkä vaellusreitti nimeltä The Great Trail. Matkan varrelle mahtuu maisemia laidasta laitaan – tundraa, kristallinsinisiä jäätikköjärviä ja jylhät Kalliovuoret.

Lue myös: Nina säästi 1100 € / kk asumalla kesän teltassa, ja pian hän muuttaa pakettiautoon: ”Myin omaisuuteni TikTok-seuraajilleni”

Lue myös: Anniina, 26, toteutti unelmansa ja muutti Lappiin – kertoo nyt, mitä kaikkea Sallassa asuminen on opettanut

Lue myös: Mihin päin Suomea sinun kannattaa lähteä lomalle? Vastaa 9 kysymykseen ja saat tietää vastauksen