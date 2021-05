”69 on täyttä turhuutta” – naiset paljastavat seksiasennot, joita he todellisuudessa inhoavat

Toisen lempiasento onkin toisen inhokki, selviää Me Naisten kyselystä.

Edestä, takaa vai ristiin? Seksiasennot ovat kuin vedenjakaja ihmisten mielissä. Tavallisesti seksiasentopuhe on nautintokeskeistä: mikä tuntuu parhaalta ja miten päin tulee takuuvarmasti.

Asentosuositusten sijaan tartuimme härkää sarvista, ja kysyimme suoraan naisilta, mistä asennoista he eivät oikeasti pidä. Me Naisten taannoisen kyselyn vastauksista ilmeni yllättäen vastahakoisuutta monia suosikkiasentoja kohtaan.

1. Ei kiitos ponileikeille

”En voi sietää ratsastusta, vaikka suurin osa naisista ja miehistä rakastaa asentoa. Se on ainoa seksiasento, jossa en tunne yhtään mitään ja nauttimisen sijaan keskityn liikaa vain siihen, että pysyn hyvässä liikkeessä enkä väsähdä. Penis luiskahtelee helposti pois paikoiltaan, ja asento on erityisen vaivaannuttava silloin, kun miehellä ei seiso kunnolla.” Anni, 23

” Penis tökkii virtsarakkoa ja koko ajan saa pelätä, että lirahtaa alle.

”Vihaan yli kaiken väärinpäin olevaa cowboyta, nainen päällä mutta ”väärinpäin” eli selkä kumppaniin päin. Siitä ei saa yhtään mitään kiksejä tuntuman kannalta, eikä myöskään seinän ja kumppanin jalkojen tuijottaminen sytytä mitenkään ihan kreisinä. Läheisyys puuttuu.” Camilla, 21

2. Multitasking ei kuulu sänkyyn

”69 on aivan kamala asento. Kuinka voi keskittyä nautiskelemaan, kun samalla pitää yrittää änkeytyä fyysisesti mahdottomaan asentoon? Toimii varmaan ihmisillä, jotka ovat suunnilleen samanpituiset, mutta jos toinen lyhempi kuin toinen, niin eihän siitä mitään tule. Pitää vain vääntäytyä epämiellyttävään asentoon ja koko hommassa on muutenkin niin monta liikkuvaa osaa, ettei olosta pysty aidosti nauttimaan. Huomattavasti hauskempaa on se, että kukin osapuoli saa oman vuoronsa.” Matilda, 29

”69 on kyllä täyttä turhuutta. Siinä ei ole kyllä mitään toivoa keskittymisestä yhtään mihinkään. Ajatuksena asento on ihan kiva, mutta multitaskaaminen ei vain toimi tässäkään asiassa.” Vilma, 27

3. Epäluonnolliset kulmat

”Ei välttämättä mikään tietty asento, mutta semmoinen penetraatiokulma on ikävä, jossa tuntuu, että penis tökkii virtsarakkoa ja koko ajan saa pelätä, että lirahtaa alle. Yleensä tapahtuu sellaisissa asennoissa, joissa nainen on esimerkiksi selällään ja mies jalkojen välissä polvi-istunnassa.” Pirjo, 30

”En pidä lusikasta. Se sattuu virtsarakkoon, ja en saa kontaktia siinä mieheen. Kaiken lisäksi en oikein koskaan tiedä, missä pitäisin mun ylempää jalkaa ja se puutuu.” Henu, 25

” Liukastuminen märällä kaakelilattialla on aito vaara.

Viimeiseksi tuomion sai ikivihreä suihkuseksi. Ajatus kaunis, toteutus ei.

”Suihkuseksi on paha. Kuulostaa ehkä hyvältä idealta, mutta on käytännössä aivan pirun kamalaa. Pituusero on yksi suurimmista syistä, miksi tämä tuntuu monessa mielessä fyysisesti mahdottomalta. Lisäksi: liukastuminen märällä kaakelilattialla on aito vaara. Sen sijaan vesi intiimialueella ei ole yhtään hyvä liukkauden kannalta.” Iida, 28

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla kesäkuussa 2018.