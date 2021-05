Psykoterapeutti Emilia Kujala varoittaa neuvosta, jota sinäkin olet ehkä toistellut – suorittajalle ohje saattaa olla haitallinen

Jokainen meistä on törmännyt joskus ohjenuoraan ”tee parhaasi, se riittää”. Neuvo voi vaikuttaa melko harmittomalta mutta myös kannustaa suorittamaan elämää oman hyvinvoinnin kustannuksella.

”Tee parhaasi, se riittää.”

Käytämme tätä sananlaskua toistemme tsemppaamiseen vaikeiden koitosten edessä, mutta oletko koskaan pysähtynyt miettimään, millaisia vaikutuksia sanonnalla voi olla?

Psykoterapeutti Emilia Kujala on oppinut työnsä kautta sen, ettei parhaaseen suoritukseen kannustaminen palvele jokaista, vaan osalle harmittomalta vaikuttavalla neuvolla voi olla kielteisiä vaikutuksia. Hän nosti aiheen hiljattain esille Ylen julkaisemassa artikkelissa, joka käsitteli keskinkertaisuuden sietämisen vaikeutta.

– En sano, että erilaiset sanonnat olisivat täysin väärin tai ettei niissä olisi mitään totuuden ydintä, mutta suorittamiseen taipuvaisille tuon kaltaisista ohjenuorista tulee helposti pakkoja ja sääntöjä. Työskentelen itse paljon perfektionismiin ja suorittamiseen taipuvaisten ihmisten kanssa, ja siksi koen, että minulla on velvollisuus älähtää siitä, millaisia vaikutuksia harmittomalta vaikuttavalla neuvolla voi heille olla.

Emilia myöntää, että joillekin ihmistyypeille kehotukset ponnistella kovemmin voivat olla jopa hyväksi. Toisaalta on myös suuri kirjo suorittamiseen ja perfektionismiin taipuvaisia ihmisiä, jotka kokevat, että heidän on jatkuvasti tehtävä parhaansa eikä rimaa voi laskea pätkääkään.

– Juuri heille tämä neuvo näyttäytyy suorittamiseen kannustavana. Perfektionisteille rivien välistä välittyvä viesti on se, että kun teet parhaasi, niin riität, mutta jos teetkin vaikka 80 prosenttia omasta parhaastasi, niin sitten et riitäkään.

– Perfektionisti näkee suorittamisen hyvin mustavalkoisesti: on olemassa joko paras suoritus tai ei mitään. Tällainen ajattelu on todella haitallista omalle jaksamiselle.

Parhaansa tekemistä tulisi pohtia joustavasti

Suorituspaineiden kanssa kamppaileville asiakkailleen Emilia korostaa sitä, ettei vähempi tekeminen ja riman madaltaminen näyttäydy automaattisesti huonona suorituksena tai epäonnistumisena.

– Yksilön kokemus omasta suorituksesta ei välttämättä vastaa toisen kokemusta, vaan muiden silmissä jo ”pelkkä” 80 prosentin suoritus voi näyttäytyä varsin hyvänä. Kokemus suoriutumisesta on siis hyvin subjektiivinen.

Emilia haluaakin kyseenalaistaa sitä, täytyykö aina tehdä parhaansa.

– Olisi hyvä opetella tinkimään edes sen viisi prosenttia omasta parhaastaan – 95 prosenttia voisi riittää iha yhtä hyvin.

Jos kuitenkin haluaa tehdä parhaansa, kannattaa pysähtyä pohtimaan sitä, mitä parhaalla ylipäätään tarkoitetaan: onko kyseessä paras mahdollinen suoriutuminen vai voiko paras suoritus olla tilannesidonnaista?

– Parhaansa tekemistä olisi hyvä pohtia joustavasti: mikä on juuri tänään minun paras suoritukseni? Yhtenä päivänä paras, mihin pystyy, voi olla seuraavana päivänä jotakin aivan muuta.

Vähempikin riittää -asenne on hyvinvointiteko

Sen sijaan, että kannustaisimme toisiamme tekemään parhaansa, Emilia ehdottaa vaihtoehtoiseksi ohjeeksi seuraavaa: ”Aina ei tarvitse olla parhaimmillaan, ja sekin riittää.”

” Valitettavan monella on pinttynyt ajatusvääristymä siitä, että lempeys itseään kohtaan tarkoittaisi laiskuutta tai lepsuutta.

Ohje on suunnattu erityisesti niille, jotka ovat kovia piiskaamaan itseään ja uurastavat jopa oman hyvinvointinsa kustannuksella. Emilia tiedostaa, että vähempikin riittää -ajatuksen omaksuminen voi olla vaikeaa, jos mieleen on pinttynyt vahva kuvitelma siitä, että tekemällä vähemmän alisuoriutuu.

– Valitettavan monella on pinttynyt ajatusvääristymä siitä, että lempeys itseä kohtaan tarkoittaisi laiskuutta tai lepsuutta.

Vähempikin riittää -asenteen omaksuminen kuitenkin kannattaa, sillä siitä voi seurata paljon hyvää. Ajattelutapa voi muun muassa pönkittää monen itsekriittisen suorittajan myötätuntoa omaa itseään kohtaan. Emilian mukaan itsemyötätunto voi jopa auttaa suoriutumaan paremmin.

– Koetamme monesti motivoida itseämme suoriutumaan itsekritiikin avulla. Itsekriittisyys kannattaisi kääntää mieluummin itsemyötätunnoksi, sillä tutkimusten mukaan itsekriittinen ihminen menestyy vaativissa päättelytehtävissä huonommin kuin ihminen, joka on armollinen itselleen.

”Aina ei tarvitse olla parhaimmillaan, ja sekin riittää” -ohjeen noudattaminen voi parhaimmillaan olla suuri hyvinvointiteko itselle.

– Suorittamiseen ja perfektionismiin liittyy monia mielenterveysongelmia, kuten uupumusta, kehonkuvan ongelmia ja ahdistuneisuushäiriöitä, ja niiden syntyä voitaisiin mahdollisesti ehkäistä olemalla armollisempia itseä ja omaa tekemistä kohtaan.

Menestystarinat lisäävät suoriutumispaineita entisestään

Emilia on psykoterapeutin työssään huomannut, miten osalla ihmisistä on vääristynyt kuva siitä, kuinka moni meistä on todellisuudessa aivan tavan tallaaja.

Se ei ole ihme, sillä mediassa paljon huomiota saavat menestystarinat. Esimerkiksi HS Visiossa uutisoidaan kaksikymppisestä supermenestyjästä, ja tiettävästi TikTokin nuorin yrittäjä on vasta 12-vuotias. Ei tarvitse kuin kurkata someen, niin puhelimen ruutu täyttyy menestyjistä, joilla riittää seuraajia ja mammonaa.

” Mediassa korostuvat menestystarinat poikkeuksellisen lahjakkaista ylisuorittajista, varhain menestyvistä yritysten perustajista ja somevaikuttajista, jotka paiskivat hirveitä määriä töitä.

Emilia mieltää tällaiset tarinat poikkeuksiksi normaalista. Hän toivoisikin, että mediassa nostettaisiin enemmän esiin keskivertoihmisiä, sillä varsinkin nuoret ihmiset tarvitsevat esikuvia, joihin verrata itseään ja omaa tarinaansa.

– Mediassa korostuvat menestystarinat poikkeuksellisen lahjakkaista ylisuorittajista, varhain menestyvistä yritysten perustajista ja somevaikuttajista, jotka paiskivat hirveitä määriä töitä. Tai vaihtoehtoisesti kerrotaan vaikeuksien kautta voittoon -tarinoita ihmisistä, joiden lähtökohdat ovat olleet huonot, mutta siitä huolimatta he porskuttavat menemään.

Näiden ääripäiden väliltä jää kokonaan kertomatta lukuisia muita ihan tavallisia tarinoita, jotka voisivat helpottaa suorituspaineita ja ennen kaikkea kannustaa siihen, ettei aina tarvitse tehdä parastaan.

– Minusta tavallisuus on äärimmäisen tervetullutta. Kysymys kuuluukin, miten nostaa tavallisuus pääosaan?