Ei pelkkää ”Pirkka-seksiä”! 8 naista kertoo, miksi he nauttivat seksistä saman kumppanin kanssa vielä 10 vuoden jälkeenkin

Onko intohimo mahdollista säilyttää yli kymmenen vuotta kestäneessä parisuhteessa? Kyllä on, selviää Me Naisten kyselystä.

On ainakin seitsemän syytä, miksi Pirkka-seksi on oikein ihanaa! Pirkka-seksillä tarkoitamme nyt sellaista arkista, usein pikaista ja tarpeet tyydyttävää seksiä.

Pirkka-seksi voi tietysti olla erittäin intohimoista, mutta se ei välttämättä riitä säilyttämään intohimoa pitkässä parisuhteessa. Pidemmän päälle jotkut saattavat alkaa kaivata suhteessaan muutakin. Siksi kysyimme hiljattain, miten ihmeessä sitä jaksaa innostua toisesta seksuaalisesti vielä vuosien jälkeenkin.

Ei se mitenkään mahdotonta ole, selvisi kyselystämme. Heitä, jotka ovat onnistuneet säilyttämään intohimon, yhdistää kaksi asiaa:

Heidän välillään on läheisyyttä ja luottamusta. He pystyvät puhumaan seksistä hyvin avoimesti.

Nimimerkki Orkidea, 36, sanoo, että hänen suhteessaan intohimoa on riittänyt 13 vuotta.

– Läheisyyttä pitää olla – se herättää halut. Päivittäin flirttailu ja asioista keskusteleminen on kaiken perusta, Orkidea kertoo.

Tosin hänen parisuhteessaan ilta on useimmiten ainut mahdollinen ajankohta seksille.

– Kun on lapsia, ei muuta mahdollisuutta ole. Mutta silloin laitamme mielikuvituksen laulamaan. Harrastamme seksiä milloin kylppärissä pesukoneen päällä, milloin saunassa, milloin suihkussa.

Parisuhde on ykkösasia

Myös nimimerkki Eilan, 30, suhteessa läheisyys on portti hyvään seksiin. Lisäksi intohimo on pysynyt yllä puhumalla avoimesti ja kokeilemalla uusia asioita.

– Olemme kehittyneet ja oppineet yhdessä. Meillä on paljon läheisyyttä, pusuja ja haleja. Me myös kokeilemme uusia juttuja. Uusin juttumme on anaaliseksi, Eila kertoo.

” Pienin elein saamme toisillemme olon siitä, miten haluttava ja viehättävä toinen on.

Orkidea ja Eila sanovat, että lapsiperheessä aika on vain pakko ottaa jostain. Nimimerkki Onnellinen vaimo, 30, kertoo, että hänelle parisuhde on ykkösasia. Hänellä on puolisonsa kanssa kaksi alle kouluikäistä lasta, ja suhde on kestänyt kymmenen vuotta.

– Lasten tarpeet tulevat tietysti aina ensin, mutta meille parisuhde on muuten ykkösasia. Haluamme olla yhdessä tulevaisuudessakin.

Taukoja seksissä ei Onnellisen vaimon suhteessa ole ikinä ollut.

– Ei edes raskausaikoina eikä pikkulapsiarjen keskellä. Koskettelemme, kehumme ja puhumme paljon. Pienin elein saamme toisillemme olon siitä, miten haluttava ja viehättävä toinen on, mutta sanomme myös useasti päivässä rakastavamme toista. Pääsemme harvoin kahdestaan mihinkään, mutta käytämme kaiken yhteisen ajan hyödyksi. Seksiä meillä on kolme–neljä kertaa viikossa. Tuntuu, että meidät on luotu toisillemme, nimimerkki Onnellinen vaimo kertoo.

Sen kuin ryhtyy vain

Nimimerkki Nainen, 40, on sitä mieltä, että pitkässä suhteessa intohimo säilyy, kunhan vain ryhtyy toimeen. Hän on ollut suhteessa 20 vuotta.

– Seksiin täytyy vain ryhtyä, eikä odottaa jotain ihmeellistä tunnetta tai suurta halua. Halu tulee mukana, kun vain aloittaa. Seksille pitää myös varata aikaa.

” Välillä olemme piristäneet parisuhdettamme ja seksielämäämme hotelliyöllä.

Hän on hyväksynyt myös sen, että erilaiset vaiheet ovat luonnollisia.

– Täytyy olla armollinen siinä, että välillä on kuivempia kausia ja välillä taas lempi leiskuu koko ajan.

Nimimerkki Kuutamon, 40, parisuhde on kestänyt 26 vuotta, mutta intohimoa ei sen kummemmin ole tarvinnut pitää yllä tai yrittää sytyttää uudelleen.

– Kun toinen on reissuhommissa, kipinä säilyy väkisinkin. Siinä ehtii tulla jo ikävä. Välillä olemme piristäneet parisuhdettamme ja sitä kautta myös seksielämäämme hotelliyöllä, Kuutamo kertoo.

Ei mitään pakkopullaa, vaan hauskaa

Nimimerkki Elinan, 31, suhteessa intohimo on säilynyt eikä seksi vaikuta olevan pelkkää ”Pirkka-seksiä”.

Elina kertoo, että seksi on hänelle ja puolisolle ollut aina tärkeää ja myös hauskaa. Elina ja puoliso ovat kokeilleet kaikenlaista, joskus kokeilut ovat jääneet yhteen kertaan. Myös Elinan suhteessa hyvän seksin perustana on syvä luottamus.

– Uskallamme kysellä ja uskallamme vastata seksiin liittyviä asioita, toiveita ja fantasioita. Nyt kun meillä on pienet lapset, olemme erikseen sopineet, että vaikka kuinka väsyttäisi, niin meillä säilyy seksielämä. Tarvittaessa katsomme kalenterista, milloin siihen järjestetään aikaa. Seksi priorisoidaan korkealle, Elina kertoo.

” Tiedämme, mistä toinen tykkää ja ajoittain keskitymme vain toisen toiveiden täyttöön.

Toisen kehuminen ja leikkimielinen taputtelu pepulle ovat Elinan suhteessa osa arkea – ja myös osa esileikkiä.

– Elämäntilanteemme on sellainen, että paras yllätys on ilmoittaa toiselle, että ”mene pitkään rentouttavaan suihkuun, mä siivoan keittiön ja sitten mennään makkariin”. Suunnittelemme erilaisia leikkejä ja kokeilemme leluja. Tiedämme, mistä toinen tykkää ja ajoittain keskitymme vain toisen toiveiden täyttöön. Emme pidä kirjaa, kenen vuoro on milloinkin.

28 vuoden jälkeen parempaa kuin ikinä

Nimimerkki Yhden miehen nainen, 47, kertoo, että hänen parisuhteeseensa on mahtunut monia, erilaisia vaiheita. Suhde on kestänyt 28 vuotta.

– Nyt kun henkinen suhde on niin vahva ja rakkaudentäyteinen, seksuaalinen nautintokin tuntuu lähes taianomaisen herkältä ja kutkuttavalta. Tunnen mieheni kiihotuksen tilan sisälläni niin hyvin, että itsekin laukean useimmiten samaan aikaan. Seksi on nyt parempaa kuin ikinä aikaisemmin, Yhden miehen nainen kertoo.

Hänen suhteessaan seksi on kuulemma lähes joka kerta erilaista.

– Joskus mieheni on aktiivisempi ja saattaa alkaa sohvalla hyväillä minua leffaa katsellessamme. Joskus toiste minä saatan aamulla riisuutua ja änkeä miehen kainaloon ’vain makaamaan’. Ei siinä kauaa mene, kun hormonit alkavat jyllätä.

” Otamme arkenakin aikaa seksille, vaikka se olisikin se lyhyt pikapano pesukoneen päällä.

Tavoitteena olla paras mahdollinen kumppani

Nimimerkki Mamacita, 41, kertoo, että hän ei puolisonsa kanssa ole ikinä keskittynyt hoitamaan seksielämää. Sen sijaan he ovat yrittäneet pysyä päätöksessään olla parhaita mahdollisia kumppaneita toisilleen. Suhde on kestänyt 11 vuotta.

– Haluamme vanheta yhdessä, ja on tärkeää, että yhteinen taival on mukava. Teemme arkisiakin asioita yhdessä, rauhoitamme edelleen illat kahdestaanololle, vaikka se olisi vain television katselua yhdessä. Lisäksi lähettelemme edelleen päivittäin toisille enemmän tai vähemmän seksikkäitä viestejä. Otamme arkenakin aikaa seksille, vaikka se olisikin se lyhyt pikapano pesukoneen päällä sillä aikaa, kun lapset katsovat telkkaria.

Mamacitan mukaan seksuaalinen vetovoima on ollut parin välillä alusta asti voimakasta.

– Olemme molemmat pitäneet aina seksistä ja toistemme kanssa se on tuntunut toimivan erityisen hyvin ja vapaasti. Tapasimme, kun olimme lähemmäs kolmekymppisiä, emmekä ole koskaan ujostelleet toisiamme, vaan välillämme on ollut vahva tunne kotiin tulemisesta.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla kesäkuussa 2020.