Treenaaminen vie ihan sikana aikaa ja 8 muuta myyttiä, jotka joutavat romukoppaan

Neuvot liikunnasta ja terveydestä voivat joskus hämmentää. Siksi päätimme helpottaa treenaamistasi ja listasimme kasan asioita, joihin sinun ei ainakaan kannata uskoa!

Tee näin! Älä tee noin! Treenaamisesta liikkuu jos jonkinmoista käsitystä ja uskomusta, ja joskus voi olla hankalaa erottaa faktaa fiktiosta. Olennaista on kuitenkin se, että treenaamisen on tarkoitus tuoda hyvää oloa, ei vaivaa.

Kokosimme siis yhteen yhdeksän yleistä fitness-myyttiä, jotka jokaisen treenaajan tulisi jo unohtaa:

1. Väännä tuhat vatsaa päivässä, ja sixpack ilmestyy kuin tyhjästä

Eheeeei! Vatsalihakset eivät taianomaisesti ilmesty vääntämällä hullun lailla rutistuksia päivittäin. Meillä kaikilla on jo vatsalihakset, liikunta-alan asiantuntija Stef Williams kertoo Daily Mailille, ja muistuttaa, että vatsarutistukset voivat vahvistaa vatsalihaksia, mutta lihasten näkyvyys riippuu täysin kehon rasvaprosentista.

Myös geeneillä on iso osuus asiaan. Williamsin mukaan joillakin ihmisillä on luonnollisesti näkyvämmät vatsalihakset kuin toisilla, vaikka rasvaprosentti olisi sama. Ei siis kannata ottaa liikaa paineita! Ylipäänsä monipuolisuus on treenissä valttia.

2. Varo puntteja, et mahdu muuten kohta ovesta sisään

Jos tekisi, joutuisivat treenivaatemerkit lopettamaan pienten vaatteiden valmistuksen kokonaan.

Williams selittää, että lihasten kasvattaminen vaatii jatkuvaa ja raskasta treenaamista sekä paljon ylimääräisiä kaloreita. Lihakset eivät siis kasva yhdessä yössä.

Painoharjoittelun etuja Williamsin mukaan eivät ole vain luun tiheyden ja mielialan parantuminen, vaan se auttaa myös kiinteyttämään lihaksia. Rasvanpolttoa ei voi kohdistaa, mutta lihaskuntoliikkeet voi kohdistaa niille alueille, joita haluaa kasvattaa.

Suurten lihasten saavuttaminen vaatii siis paljon työtä ja syömistä, joten perustreenaaja voi nostella painojaan huoletta.

3. Juokse, juokse, vielä jaksaa

Juokseminenko paras tapa polttaa rasvaa? Lenkki raittiissa ilmassa tekee kyllä hyvää, mutta kilometritolkulla ei ole pakko hölkätä, jos juokseminen ei satu olemaan suosikkilaji.

– Ainoastaan juoksuun luottaminen ei ole paras tapa pudottaa painoa, koska se polttaa suhteellisen vähän kaloreita suhteessa käytettyyn aikaan, liikuntafysiologian ja ravitsemuksen asiantuntija, tohtori Rachele Pojednic kertoo Self-sivuston jutussa.

On siis aivan sallittua, ja usein hyväksikin, harrastaa sellaista itselleen mahdollisimman mielekästä liikuntaa, oli tarkoituksena rasvanpoltto tai ei. Miten olisi pilates tai vaikka thainyrkkeily?

Jos juoksu ei huvita, kokeile jotain muuta!­

4. Et osaa kuitenkaan, älä edes kokeile

Treenaaminen hankalaa? Ei ole! Netti on pullollaan monipuolista, yksityiskohtaista ja luotettavaa tietoa niin salitreeneistä, liikkeistä, syömisestä kuin kaikesta treenaamiseen ja hyvinvointiin liittyvästäkin!

Jos tiedon hankinta ja aloittaminen tuntuvat liian haastavilta yksin, kannattaa pyytää apua alan ammattilaiselta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kaikki netissä eivät ole koulutettuja ammattilaisia.

Ei kukaan olettanutkaan, että sinun pitäisi etukäteen tietää tai yksin opetella miten salilla käydään. Kaikki muutkin ovat aloittaneet samasta pisteestä!

5. Älä näytä naamaasi salilla ellet ole tikissä

Treenaamiseen ei ole myöskään mitään vaadittavaa lähtötasoa, vaan aina on hyvä aika aloittaa. Tärkeintä on, että itse nauttii tekemisestä! Jos tuntuu siltä että kaikki muut ovat tikissä ja suunnilleen valmiina kisalavalle, niin ei ole. Ulkonäkö ei myöskään kerro koskaan mitään kunnosta tai terveydestä. Kova kunto vaatii työtä, ei tiettyä ulkomuotoa.

6. Eikö rahat riitä? Älä sitten vaivaudu

Se kuinka paljon rahaa kuluu, ei määrittele treenisi arvoa. Myös Elite Daily -sivustolla on pohdittu, ettei tehokkaan treenin tekemiseen tarvita hulppean salin jäsenyyttä.

Edullisimmat salit pyytävät paria kymppiä kuukaudessa tai sitten voit treenata maksutta kotona tai ulkona. Ulkokuntosalit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä, ja saat kaupan päälle raitista ilmaa. Sillä ei ole väliä, missä hikoilee.

Treenaamisen ei tarvitse viedä vararikkoon.­

7. Kaikki tuijottavat? Tuijota takaisin!

Tunnetko silmäparit tai useammat selässäsi salilla? Ei hätää, kaikki muutkin miettivät, että heitä tuijotetaan. Kuitenkin suurin osa treenaa itseään varten. Sitä paitsi ihminen on niin itsekäs otus, että häntä kiinnostaa aina enemmän se, miltä hän itse näyttää. Muut unohtuvat nopeasti.

8. Treenaaminen, ihan sairaan aikaavievää!

Oletko katsonut kännykäsi ruutuaikaa lähiaikoina? Vaikka ajan löytäminen voi tuntua hankalalta, voit luultavasti vaihtaa yhden somen selaamiseen käytetyn tunnin treenaamiseen.

Treenaaminen vie juuri sen verran aikaa kuin siihen haluaa käyttää, oli se sitten 30 minuuttia tai kaksi tuntia. Mikä tahansa on parempi kuin olla tekemättä mitään, ja tuloksia voi saada myös rajoitetussa ajassa.

Treenaaminen ei vaadi tunteja päivästäsi, vaan vähempikin riittää.­

9. Ei noin, vaan näin

Zumba, pyöräily tai painonnosto – aina jollain on jotain huonoa sanottavaa. Lääkäri Michael Banna kertoo The Guardinille, että todellisuudessa kaikella fyysisellä toiminnalla on etuja terveydelle. Oikeanlainen liikunta on sellaista, joka ei satuta, tee surulliseksi ja johon et kyllästy!

Hyödyllisintä olisi harrastaa monenlaista liikuntaa. Treenaamisessa johdonmukaisuus on tärkeää, joten valitse laji, josta nautit ja joka haastaa sinua tarpeeksi. Kokeile ja yhdistele rohkeasti!