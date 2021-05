Houkutteleeko sitominen tai seksi julkisella paikalla? Tämän suosikkifantasiasi kertoo sinusta

Jokaisella on omat fantasiansa. Mutta mitä fantasiat kertovat fantasioijastaan? Selvitimme.

Niin hauskoja ja jännittäviä kuin seksifantasiat ovatkaan, ne voivat aiheuttaa myös huolta ja hämmennystä. Mitä fantasiat kertovat minusta? Olenko outo, jos nautin sitomisleikeistä tai alistumisesta?

Tärkeä tiedotus huolehtijoille: et ole.

Fantasiat ovat tavallisia, ja ne harvemmin kertovat fantasioijasta mitään erityisen outoa. Fantasioiden taustalla on usein kokeilunhalu. Toisinaan fantasiat heijastavat myös sitä, mitä omassa elämässä tapahtuu.

Kokosimme yhteen 9 yleistä fantasiaa ja selvitimme, mitä niistä haaveileminen kertoo ihmisestä:

1. Dominoivana tai alistuvana osapuolena oleminen

Dominointi sänkypuuhissa on naisten yleisin seksifantasia. Se voi johtua esimerkiksi yhteiskunnan yleisistä tasa-arvo-ongelmista, mutta saattaa halu dominoida kummuta persoonallisuudestakin.

Muun muassa Elite Daily -sivustolla on pohdittu sitä, miksi yhdet pitävät dominoinnista ja toiset alistumisesta. Rauhalliset tyypit pitävät usein dominoivana osapuolena olemisesta. Dominoidessa kaikki on intensiivisellä tavalla omassa hallinnassa, mikä voi miellyttää ja kiihottaa muuten rentoa tyyppiä.

Myös alistuminen on yleinen fantasia. Se voi kertoa esimerkiksi siitä, että omasta elämästä puuttuu hallinnan tunnetta.

Toisaalta päämäärätietoiset johtajatyypit tai muuten paljon tekevät ja stressaavat ihmiset saattavat pitää alistumisesta siksi, että se tuo tavallisiin rooleihin jännittävää vaihtelua. Kun lankoja on oikeassa elämässä paljon käsissä, on makkarissa rentouttavaa luovuttaa kontrolli toiselle.

2. Kiinni jäämisen riski

Monet nauttivat seksin harrastamisessa paikoissa, joissa on mahdollista jäädä puuhasta kiinni. Jännitys siitä, että esimerkiksi kaveri tai tuntematon ihminen pelmahtaa paikalle kesken kaiken, voi olla ihanan kutkuttava tuntemus.

Miksi kiinni jäämisen riski kiihottaa? Kyse on usein stressihormoni adrenaliinista, joka voi saada sydämen sykkimään tavallista rivakammin. Kaikki eivät adrenaliiryöpyssä pysty keskittymään, mutta toisille se lisää nautintoa.

3. Julkiset paikat

Fantasia seksistä julkisella paikalla on melko samankaltainen kuin fantasia siitä, että jää kiinni. Seksi julkisella paikalla vaatii rohkeutta, ja jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, voi seksistä seurata tuntuva itsevarmuuspiikki.

Julkisilla paikoilla peuhaamiseen liittyy usein ajatus siitä, että vaikka kuka tahansa voisi nähdä touhut, ei se oikeastaan haittaa – näyttäähän sitä kuitenkin niin pirun loistavalta.

4. Kumppani katsoo, kun harrastaa seksiä toisen kanssa

Niin sanottu pettämisfantasia on Suomessa varsin yleinen. Kyseessä voi olla fantasia niin, että itse harrastaa seksiä toisen kanssa kumppanin katsoessa tai niin, että katselee kumppanin harrastavan seksiä toisen kanssa.

Seksuaaliterapeutti Sari Erosen mukaan petipuuhiin halutaan nykyään useammin myös kolmas osapuoli sekoittamaan pakkaa. Kyseessä ei välttämättä ole lainkaan se, että haluaisi pettää kumppaniaan. Kielletyn kokeileminen turvallisesti ja luvallisesti voi olla jännittävää omien rajojen kokeilua. Lisäksi ajatus esimerkiksi siitä, että näyttää kumppanin silmissä todella hyvältä, voi innostaa.

– Pettämisfantasiassa ihmisiä kiihottaa maku kielletystä hedelmästä, Eronen summaa.

5. Roolileikit ja -asut

Erilaiset fantasiat roolileikeistä ovat hyvin tavallisia. Rooli- ja pukeutumisleikit toimivat usein suhteen piristäjänä. Vaikka arkipäiväistyminen ei haittaisikaan, luottavaisessa suhteessa on hauskaa ja jännittävää kokeilla erilaisia leikkejä.

Roolien kanssa leikitteleminen myös sallii tekemään jotain tavallisesta poikkeavaa ja absurdiakin.

6. Seksin harrastaminen tuntemattoman kanssa

Kaikki eivät kaipaa seksiin vakituista kumppania, vaan ajatus seksistä tuntemattoman kanssa kiinnostaa enemmän. Fantasiasta voi olla innostunut hyvin erilaisista syistä.

Tuntemattoman kanssa saattaa olla tavallista rohkeampi petipuuhissa, koska mokaamista ei tarvitse huolehtia. Eihän petikaveria välttämättä näe enää koskaan! Jos on epävarma, villimpienkin juttujen kokeileminen voi tuntua tuntemattoman kanssa luontevammalta.

Toisaalta tuntemattoman kanssa seksistä puuttuu tietty läheisyys. Se voi tehdä seksistä hyvin kiihottavaa ja synnyttää jopa eläimellisen kiihkon. Silloin seksi voi olla varsin villiä ja hauskaa.

7. Sitomisleikit

Sitomisleikeissä on usein kyse vallasta. Siitä, että voi turvallisesti olla vastuussa toisesta tai olla täysin toisen armoilla.

Sitomisleikeissä on mahdollisuus olla luvan kanssa täysin itsekäs tai antaa toisen päättää kaikesta. Mieltymys jompaankumpaan riippuu ihmisestä ja tilanteesta. Jos normaalisti on vastuussa isoista asioista vaikkapa töissä, voi toisen armoilla oleminen rentouttaa. Jos elämässä on epätasapainoa tai stressaa herkästi, täysi kontrolli seksipuuhista on parhaimmillaan tuntuva itsevarmuusbuusti.

Sitomisleikit eroavat dominoinnista ja alistumisesta lähinnä siten, että leikkiin tuodaan mukaan konkreettisen alistamisen elementtejä. Niitä voivat olla esimerkiksi käsiraudat, huivit ja köydet.

8. Kolmenkimppa, parinvaihto ja ryhmäseksi

Useamman ihmisen petipuuhissa ja parinvaihdossa voi olla kyse monesta eri asiasta. Niiden tarkoituksena voi olla arkipäiväistyneen parisuhteen pelastaminen, omien rajojen kokeileminen, kaikkien mahdollisten mielihyvää tuottavien asioiden testaaminen tai vain yksinkertaisesti lisänautinnon hakeminen.

Tärkeässä osassa fantasiassa on turvallisuus. Kun rajoja pystyy kokeilemaan sovitusti, ei tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa siitä, että seksipuuhissa on mukana joku muu kuin oma kumppani.

9. Seksi saman sukupuolen edustajan kanssa – vaikka on hetero

Naisia kiinnostaa varsin paljon seksi toisen naisen kanssa. Toisista naisista voi fantasioida myös tyyppi, joka mieltää itsensä täysin heteroksi. Fantasiassa on usein kyse siitä, että haluaisi tuottaa mielihyvää toiselle ihmiselle tavoilla, jotka ovat itselle tuttuja.

Fantasia voikin liittyä ihan vain seksiin sen sijaan, että pohtisi perustavanlaatuisella tasolla omaa seksuaalista suuntautumistaan. Fantasiointi ei nimittäin tarkoita, että sen haluaisi toteuttaa oikeassa elämässä. Kyse voi olla myös oman itsen tarkastelusta fantasian kautta. Seksikkäästä naisesta fantasiointi voikin kertoa esimerkiksi siitä, että haluaisi mieltää itsensä fantasian kohteen kanssa samanlaiseksi sänkypuuhissa.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla heinäkuussa 2018.