Miisa Nuorgam kertoi totuuden synnyttäneen kehonsa oikuista ja sai vuolaat kiitokset – miksi murehdimme edelleen vain vatsan kokoa?

Olet ehkä kuullut vatsalihasten erkaumasta ja raskausarvista, mutta tiedätkö oikeasti, mitä synnyttäneen naisen kehossa tapahtuu? Miisa Nuorgam uskoo, että nolostelu saa meidät vaikenemaan muutoksista, jotka koskettavat monia synnyttäjiä.

Hiljattain esikoisensa synnyttänyt toimittaja ja sosiaalisen median vaikuttaja Miisa Nuorgam jakoi keskiviikkona Instagramissa rehellisen päivityksen siitä, millaista elämä uudessa kehossa on oikeasti ollut, vain neljä päivää sektion jälkeen.

Raskausarvet ja repsottava maha mielletään usein raskauden ainoiksi jäljiksi naisen kehossa. Toisinaan puhutaan myös siitä, mahtuvatko vanhat vaatteet päälle, mutta kehossa tapahtuvien muutosten kirjo on ulkonäkökeskeistä pintaa moninaisempi.

Päivityksessään Nuorgam esittelee sektion jälkeistä vatsaansa ja nostaa esiin asioita, joista yleensä ollaan melko hissukseen: sektiohaavan ulkonäöstä, imetyksestä rupeutuneista nänneistä ja rinnoista, jotka tuntuvat tiiliskiviltä.

– Sektiohaava paranee hyvää vauhtia, mutta leikkauksessa käytetty suojus jätti jälkeensä pientä kutinaa ja sektiohaavan päälle asetetun taitoksen teipit saivat aikaan allergisen reaktion ja ikävästi kirvelevät ihottumat, Nuorgam kirjoittaa päivityksessään.

– Imetys on alun hankaluuksien jälkeen lähtenyt ihan suhteellisen hyvin sujumaan, vaikka rintakumista ja vauvan hyvästä imuotteesta huolimatta nännit ovatkin välillä todella kipeät ja ruvilla. Pumppaaminen ja pulloruokinta väleissä tuntuu tarpeelliselta, että saa nännit toteutettua tähän uudenlaiseen prässiin.

Harvoin puhutaan myös raskausajan peräpukamista tai siitä, kuinka synnytys voi aiheuttaa ongelmia pidätyskyvyssä.

– Seisomaan nouseminen ja kävely on edelleen hieman hankalaa ja selkää on vaikea suoristaa, etenkin jos rakko on täynnä. Rakosta puheen ollen; on hankala tunnistaa sen täyttymistä sekä tyhjäämistä. Lantion alueen lihaksisto on kadoksissa, joten täytyy vaan vessassa yrittää muistella miten sitä onkaan siellä aikoinaan toimittu.

– Suoliston sain onneksi tyhjäksi vihdoin monen päivän jälkeen eilen, vaikkakin raskausaikana maltillisena pysyneet pukamat eivät tästä useamman päivän ummetuksesta erityisemmin pitäneet.

” Sanoin aamulla poikaystävälle, että ”ota muuten kuva tästä mun mahasta, en oo koskaan nähnyt sektion jälkeistä mahaa somessa”.

Nuorgamin päivitys sai lämpimän vastaanoton hänen seuraajiltaan. Hän sai paljon kiitosta rehellisestä, kehokeskeisestä raskauspuheesta, ja moni kertoi jakavansa kokemuksen siitä, miten palautumiseen liittyvät asiat tulivat uutena asiana.

”Ihanan riisuttu kuvaus synnytyksen jälkeisestä kehosta ja elämästä.”

”Kuulostaa tosi tutulta! Mulla palautumisessa inhottavinta oli viimeksi se, kun kaikki sisäelimet yhtäkkiä oli väärillä paikoilla ja tuntui semmosilta löysiltä ja heiluvilta koko ajan liikkuessa.”

”Todella hyvä ja tärkeä viesti! Yhteiskunta ja monet tulevat vanhemmat saavat olla kiitollisia tällaisesta rehellisyydestä ja avoimuudesta.”

Oletko koskaan nähnyt sektion jälkeistä mahaa somessa?

Nuorgam kertoo Me Naisille, että lähes kaikki kehon muutokset tulivat hänelle täysin yllätyksenä raskauden myötä – ja juuri siksi hän koki tärkeäksi kertoa niistä seuraajilleen.

– Sanoin aamulla poikaystävälle, että ”ota muuten kuva tästä mun mahasta, en oo koskaan nähnyt sektion jälkeistä mahaa somessa”.

– En ollut koskaan myös kuullut kaikesta, mitä kehon sisällä tapahtuu. Viimeisessä painoarviossa yllätyin jo siitäkin, että lääkäri munasarjaa ultratessaan haki sitä rintojen alapuolelta kylkiluista. Seuraaja kertoi hänen maksansa siirtyneen lähes kainaloon raskausaikana. Kehossa tapahtuu niin paljon muutoksia jo raskausaikana, että palautumiseen liittyvät asiat on olleet todella uusia ja yllättäviä, Nuorgam kertoo.

Miksi näistä asioista, kuten sektiohaavoista ja pidätysongelmista, ei kuitenkaan juuri puhuta ääneen, vaikka ne koskettavat monia synnyttäjiä? Nuorgam uskoo, että perimmäinen syy on nolostelu.

– Moni asia liittyy vatsan ja suoliston toimintaan, ja harva kertoo somessa peräpukamistaan tai emättimen laskeumista. Ja täytyy myöntää, että itsekin mietin, onko jo jotenkin ”liikaa” kertoa synnytyksen jälkeisen ummetuksen ärsyttämistä pukamista.

Mutta toisaalta, jos täytyy miettiä, voiko jostain asiasta puhua somessa, niin vastaus on todennäköisesti, että siitä täytyy puhua, Nuorgam uskoo.

– Lisäksi, eihän kukaan halua profiloitua ”sinä tyyppinä”, joka vain keskittyy turhanpäiväisiin negatiivisina pidettyihin asioihin, kun pitäisi vain olla onnellinen ja kiitollinen siitä, että on lapsi sylissä.