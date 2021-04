Satu syö joka aterialla eri ruokaa samoista raaka-aineista – ”half meal prepping” säästää keittiössä aikaa, vaivaa ja rahaa

Satu säästää ruoanlaitossa aikaa ja rahaa esivalmistamalla raaka-aineet käyttövalmiiksi jääkaappiin. Päivän aikana ne taipuvat esimerkiksi pastaksi, risotoksi tai kulhoruoaksi.

Jos arki jo ennen koronaa tuntui lähinnä ruuan valmistamiselta ja jälkien siivoamiselta, on tunne luultavasti koronan aiheuttaman kotoilun myötä vain vahvistunut.

Kysyimme ruokakirjoittaja ja toimittaja Satu Koivistolta, miten ruoanlaitossa voi säästää aikaa, vaivaa ja rahaa.

– Paras vinkkini rahan säästämiseen on, että lähestyy ruuan valmistamista täysin uudesta kulmasta. Sen sijaan, että ruokaa valmistaa reseptien perusteella, suosittelen valmistamaan sitä raaka-aineiden mukaan. Kauppalaskussa tulee säästettyä ihan huomaamatta, kun tuoreita aineksia ostaa sesonki ja hinta edellä.

Satu käy kaupassa vain kerran viikossa ja lähes aina ilman tarkkaa suunnitelmaa tai ruokalistaa.

– Toki on olemassa perustuotteet, joita tulee ostettua melkein joka kerta. Taloudessamme niitä ovat muun muassa munat ja maito. Vihannekset ostan aina tuoreuden ja hinnan mukaan, eli ostoskassi täyttyy usein sesonkituotteilla ja sisältö vaihtelee joka kerta.

Satu kertoo säästävänsä pitkän pennin myös siinä, että syö perheensä kanssa kasvispainotteisesti.

– Kikherneet ja pavut ovat edullisia ympäri vuoden. Syömme joskus kalaa, mutta silloinkin suosimme pääasiassa ”roskakaloja” kuten lahnaa ja särkeä. Lihaa emme syö juuri ollenkaan.

Kikkana etukäteen valmistetut raaka-aineet

– Paras vinkkini ajan ja vaivan säästämiseen keittiössä on se, että jääkaapista löytyy valmiiksi valmistettuja raaka-aineita. Kun jääkaapissa on valmiina esimerkiksi uunikypsennetty munakoiso, se sopii lounaalla salaattiin, iltapäivällä risottoon ja illalla pesto-munakoisoleipiin.

Perinteinen meal prepping eli ruoka-annosten tekeminen etukäteen ei viehätä Satua, sillä hän kaipaa arkiruokailuunsa vaihtelua. Sadun tapaa esivalmistaa raaka-aineet voisi kuitenkin kutsua half meal preppingiksi, sillä valmiiksi kypsennetyt ainekset nopeuttavat ruuanlaittoa mutta antavat vapautta syödä omien mielitekojen mukaan.

– Valmiit raaka-aineet mahdollistavat herkullisten ruokien valmistamisen kiireessä tai väsyneenä, kun ei ole mahdollista käyttää ruoan valmistamiseen useita kymmeniä minuutteja.

Valmiiksi kypsennettyjen vihannesten, kuten munakoison ja parsan, lisäksi Sadun jääkaapista löytyy usein myös valmiiksi keitettyä ja maustettua kvinoaa tai ohraa.

– Herkulliset bowlit eli kulhoruoat syntyvät käden käänteessä, kun kvinoapohja on jääkaapissa valmiiksi turvotettuna ja maustettuna. Kvinoan kaveriksi sopivat kaikki kaapista löytyvät vihannekset. Usein jääkaapistani löytyy myös proteiininlähde, kuten kikherneet tai tofu, valmiiksi valmistettuna.

Satu lisää, että vaivan ja ajan lisäksi esivalmistetut raaka-aineet säästävät myös rahaa.

– Kun ainekset ovat kaapissa valmiiksi valmistettuna, ne tulevat syötyä eivätkä päädy biojätteeseen ajan tai jaksamisen puutteen vuoksi. Säästyy siis rahaa ja luontoa!

Mainettaan helpompi hävikkirisotto

Satun bravuureja keittiössä ovat nimettömät reseptit eli ruuat, jotka hän kehittelee jääkaappinsa jämistä. Usein ne ovat pastoja, kulhoruokia tai risottoja.

– Moni pyörittelee silmiään, kun kerron, että esimerkiksi risotto on yksi perheemme ”hätäruoka”, joka valmistetaan, kun on kiire ja kaapit ammottavat tyhjyyttään. Risoton sekaan kelpaavat kaikki mahdolliset kypsytetyt vihannekset ja nahistuneet tuoreyrttijämät, joten se on mainettaan helpompi hävikkiruoka.

Sadun mukaan myös pastaan ja kulhoruokiin kelpaa kaikki, mikä jääkaapista löytyy.

– Kannustan ensin opettelemaan yhden pasta-, bowl- ja risottoreseptin. Kun yksi resepti tulee tutuksi, huomaa, että näitä ruokia voi soveltaa lähes miten vain ja lopputulos on aina herkullinen!