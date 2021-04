Onko makuuhuoneessa ollut hiljaista? Katso 6 viikon ohjelma, jolla saatte seksielämänne kuntoon

Haluaisitko enemmän seksiä parisuhteessasi? Kokeile kumppanisi kanssa seksuaaliterapeutti Elina Tanskasen kuuden viikon ohjelmaa – saatatte yllättyä sen tuloksista.

1. VIIKKO

Mitä kuuluu, elämä? Mieti ihan aluksi näitä kysymyksiä:

Miksi haluatte parantaa seksielämäänne? Onko siihen nyt oikea aika?

Kun elämä myllertää, se näkyy unessa, ruokahalussa ja seksuaalisuudessa. Stressi, suru ja suuttumus vaikuttavat siihen, tekeekö edes mieli.

Pitkässä parisuhteessa seksielämä on syklistä: vaisut ja vilkkaat kaudet vaihtelevat. Kannattaa muistaa, että moni lääkitys ja sairaus vaikuttaa libidoon, joten jos sellaisesta on kyse, ota aihe rohkeasti puheeksi sinua hoitavan­ tahon kanssa.

Hyvin pohdittu on puoliksi tehty. Sen takia ajattelutyölle ja avoimelle keskustelulle kannattaa järjestää aikaa.

Pohdittavaa: Kaipaatko lisää seksiä? Vai pitäisikö seksin olla toisenlaista? Tuntuuko siltä, seksiä pitäisi olla enemmän, vaikket sitä itse kaipaa?

Miten suhteenne voi makuuhuoneen ulkopuolella? Mitä teille kuuluu parina ja yksilöinä? Onko teillä ollut ennenkin hiljaista, minkä jälkeen seksielämä on elpynyt, vai onko nykyhetki selvä poikkeus?

Harjoitus: Nyt jutellaan. Pitkään yhdessä olleelle parille seksistä puhuminen voi olla hankalampaa kuin sen harrastaminen. Mutta ajatuksenlukijoita ette ole. Kommunikaatiota kannattaa vetreyttää – puhukaa siis seksistä puhumisesta ja siitä, mitä ajatuksia se herättää.

2. VIIKKO

Nuku hyvin, käy shoppailemassa. Kaikki, mikä lisää iloa ja jaksamista, kuten riittävä uni, liikunta ja fiksu ruoka, tekee hyvää myös seksille.

Tee tällä viikolla asioita, jotka tuntuvat itsestä erityisen hyviltä, ja opettele asettamaan niitä etusijalle. Se auttaa nauttimaan omasta eroottisuudesta ja aistillisuudesta.

Miltä oma kroppa tuntuu? Seksistä on vaikea nauttia, jos vihaa vartaloaan. Herättele ja helli kehoasi tavoilla, jotka toimivat sinun kohdallasi – todennäköisesti tiedät, mitä olet vailla.

” Mitä voit tehdä sen hyväksi, että kokisit itsesi haluavammaksi ja haluttavammaksi?

Ja sitten kannattaa toimia: osta kivoja vaatteita, joogaa tai varaa hieronta. Jos toiminta meinaa jäädä aikomukseksi, kerro kumppanillesi, mitä aiot tehdä. Saat todennäköisemmin aikaiseksi.

Seksille ja seksuaalisuudelle kannattaa raivata tilaa myös omista ajatuksista. Fantasia on juhlava sana, mutta yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa ihanaa ajatusta seksistä. Fantasiat opastavat, mitä haluat seksiltä. Sekin muuttuu iän myötä siinä missä muutkin kiinnostuksen kohteet.

Kun tutkii rauhassa omaa päätä ja kehoa, pystyy esittämään kumppanilleen entistä kirkkaampia ehdotuksia.

Pohdittavaa: Mitä voit tehdä sen hyväksi, että kokisit itsesi haluavammaksi ja haluttavammaksi? Mitä voit tehdä päivittäin ja viikoittain kehosi hyvänä pitämiseksi? Onko sinulla fantasioita? Millaisia? Onko niitä syytä päivittää ja höystää?

Harjoitus: Pidä kirjaa siitä, miten isot ja pienet muutokset arjessa ja elintavoissasi vaikuttavat mielialaasi ja siihen, miten suhtaudut seksiin, kumppaniisi, itseesi ja kehoosi.

3. VIIKKO

Älylaitteet kiinni, suunnitelkaa lomaa. Ei, emme vieläkään usuta ryhtymään rakasteluhommiin. Edessä on kova paikka: on aika julistaa digi-detox.

Tämä ajanjakso on nimittäin pyhitetty keskinäisen yhteytenne vaalimiselle. Vaikka viettäisitte paljon aikaa yhdessä ja kokisitte pystyvänne puhumaan kaikesta, syvälliset keskustelut ja kiireettömät kohtaamiset jäävät helposti arjen jalkoihin. Se vaikuttaa myös seksiin.

Minimoikaa puhelinten ja ruutujen parissa vietetty aika. Kotihommista ja muista menoista kannattaa hoitaa vain pakolliset. Järjestäkää yhdet kunnon treffit – tehkää jotain erityistä, minkä eteen näette vähän vaivaakin.

Tunteita ei ole pakko ruotia. Tauoton syväluotaava keskustelu ei ole itsetarkoitus vaan se, että olette oikeasti vuorovaikutuksessa keskenänne. Siksi esimerkiksi lautapelin pelaaminen tai lomareissun suunnittelu yhdessä tekevät hyvää.

” Istukaa toisianne vastapäätä ja katsokaa toisianne viisi minuuttia silmiin sanomatta mitään.

Idea on tehdä näkyväksi tapaanne olla yhdessä. On helppo tuudittautua uskoon, että tuntee kumppaninsa läpikotaisin. Silti jokainen muuttuu hitusen joka päivä. Tunnustele myös, kuka sinä nykyään olet kumppanisi seurassa. Mitä ajattelet siitä ihmisestä, joka olet nyt?

Pohdittavaa: Millainen yhteys teillä on? Kuinka kivaa teillä on yhdessä? Miten saisitte enemmän kivaa elämäänne? Koska olet tehnyt viimeksi jotain kivaa kumppanillesi? Miten sinä ja kumppanisi olette muuttuneet niistä ajoista, kun tapasitte? Mitä ajatuksia ja tunteita nousee pintaan, kun pysähdytte suhteenne äärelle? Mihin toimintaan ne tunteet kehottavat?

Harjoitus: Istukaa toisianne vastapäätä ja katsokaa toisianne viisi minuuttia silmiin sanomatta mitään. Pysykää paikoillanne, hengittäkää rauhallisesti, antakaa ajatusten ja kehontuntemusten tulla ja mennä omia aikojaan. Harjoitus kannattaa ajastaa, jotta siihen voi keskittyä.

Mitä näet kumppanissasi? Miltä katsominen tuntuu? Mitä oletat, että hän näkee sinussa? Jutelkaa harjoituksen jälkeen. Näennäisen yksinkertaista harjoitusta kannattaa tehdä monta kertaa, sillä kokemus saattaa vaihdella suuresti

4. VIIKKO

Nyt saa koskea. Seksistä tulee helposti suoritus, jonka aikana pitäisi tehdä sitä ja tapahtua tätä. Suorittamisen takia ihminen alkaa helposti tarkkailla kriittisesti niin itseään kuin kumppaniaan, mikä verottaa nautiskelua. Hyvä vastalääke suorittamiselle on keskittyä muuhun kuin penetraatioon ja orgasmiin – ne voi jopa kieltää hetkeksi kokonaan. Keskittykää sen sijaan hierontaan, silittämiseen, halaamiseen, suuteluun ja hyväilemiseen.

Toinen seksiin liittyvä yleinen ajatus on, että seksin pitää olla spontaania eikä siitä saa sopia. Kun elämä on tarpeeksi kiireistä, sopivaa hetkeä seksille saattaa joutua odottamaan todella pitkään.

” Onko teillä ollut joskus erityisen ikimuistoista seksiä, ja mikä siitä teki ihanaa?

Kokeilkaa seksin merkkaamista kalenteriin. Sekin voi helpottaa, että ajattelee ennalta sovittua eroottista kohtaamista kauniina, jopa pyhänä rituaalina. Sitä, mitä silloin varsinaisesti tehdään, ei taas kannata lyödä lukkoon – velvollisuudet ja seksi eivät sovi­ yhteen.

Pohdittavaa: Mikä tekee seksistä seksiä? Mikä tekee seksistä hyvää, entä huonoa? Mistä otat itse paineita? Mikä saa sinut tuntemaan, että olet seksin aikana yhteydessä kumppaniisi? Mitä penetraatio ja orgasmi sinulle merkitsevät? Onko teillä ollut joskus erityisen ikimuistoista seksiä, ja mikä siitä teki ihanaa?

Harjoitus: Tästä klassisesta läheisyysharjoituksesta on monta versiota. Perusidea on, että toinen osapuoli on antavana osapuolena ja toinen vastaanottaa kosketusta ja hyväilyjä 20 minuutin ajan. Lyhyemmästäkin ajasta voi aloittaa. Sen jälkeen vaihdetaan vuoroa.

Harjoituksen voi tehdä vaatteet päällä tai alasti, ja erogeeniset alueet tai jotkin niistä voidaan ottaa harjoitukseen mukaan tai olla ottamatta.

Samaan aikaan jutellaan: Harjoituksen aikana vastaanottava puoli jakaa kokemustaan antavalle osapuolelle, joka voi myös kysellä, kunhan puhuminen ei vie liikaa huomiota. Tätäkin harjoitusta kannattaa tehdä monta kertaa.

5. VIIKKO

Sitten hurvittelemaan! Onko seksi teillä aina samanlaista?

Monille pariskunnille­ kehittyy oma, sinänsä toimiva seksikäsikirjoitus, jota toistetaan juuri sen takia, että se toimii, ainakin joten kuten. Ujous, pelko ja­ mukavuudenhalu voivat­ estää kokeilemasta uutta.

Miksi korjata jotain sellaista, mikä kuitenkin toimii? Siksi, että siten seksiin voi löytyä uusia sävyjä, vaikkapa huumoria tai himoa. Jos sängyn tapahtumat tietää minuutilleen ennalta, kuuluu asiaan kaivata vaihtelua. On aivan sama, mitä teette, kunhan teette jotakin uutta.

” Kirjoittakaa kumpikin lapuille asioita, joita haluaisitte seksissä kokeilla.

Ja ei paineita, tämä kokeilu ei voi mennä pieleen. Yhden kerran perusteella ei kannata tuomita sitä, mitä yrititte, jos se tuntui edes vähän kutkuttavalta. Myös makuuhuoneessa harjoitus tekee mestarin. Iideoita voi ammentaa vaikka kama sutrasta, erotiikkaliikkeestä tai netistä.

Pohdittavaa: Onko jotakin, mitä sinun tekee mieli kokeilla, muttet kehtaa ehdottaa?

Miten suhtaudut kumppanisi ehdotuksiin? Millä perusteella kieltäydyt? Mistä uudesta lähteestä voisitte etsiä eroottista inspiraatiota? Missä rajasi menevät ja miksi?

Harjoitus: Kirjoittakaa kumpikin lapuille asioita, joita haluaisitte seksissä kokeilla. Pankaa laput purkkiin, ja arpokaa, mitä sillä kerralla teette.

Purkin voi halutessaan ottaa vakikäyttöön.

6. VIIKKO

On aika kiittää. Miten meni? Oliko teillä hauskaa ja opettavaista, vai poikiko kuuri kriisin parisuhteeseen?

Kokeilun huolellinen jälkipuinti on yhtä tärkeä kuin­ alkuinventaario. Kuurit ovat vain kuureja: ne toimivat parhaimmillaan ponnistuslautana pysyvämmälle muutokselle.

Jos pääsitte vauhtiin, hienoa. Kannattaa kuitenkin olla realisti ja varautua myös takapakkeihin. Kokeilun aikana on voinut selvitä, että suhteessanne on isoja ongelmia tai että jommallakummalla on henkilökohtaisia vaikeuksia. Silloin plussaa on se, että tiedätte ainakin, mihin hakea apua.

Pohdittavaa: Mikä toimi, mikä ei? Mikä tuntui hyvältä, mikä­ pahalta? Miten aiotte jatkaa?

Harjoitus: Kirjoittakaa kumpikin vähintään kymmenen kohdan lista siitä, mistä kaikesta olette kiitollisia parisuhteessanne ja seksielämässänne. Lukekaa toistenne listat tai lukekaa ne toisillenne ääneen.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla marraskuussa 2014.