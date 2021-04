Maksaisitko kuntosalitreenistä 50 euroa kerta? Turkulainen Anni joutui sulkemaan salinsa, mutta seuraavana päivänä hänellä välähti

Kuntosaliyrittäjä Anni Toivanen päätti viedä treenit asiakkaiden luokse, kun kuntosalit määrättiin kiinni. Avi muistuttaa, että ulkotreenaamisessakin pätevät tietyt pelisäännöt – ja että eri talouksien välisiä kokoontumisia tulisi välttää.

Isoilla painoilla treenaaminen on tehokkainta lihasten kasvattamiseen, joten siksi monella on kova hinku kuntosalille.­

Kun aluehallintavirasto (avi) määräsi kuntosalit kokonaan kiinni viime torstaina, turkulaisella kuntosaliyrittäjällä Anni Toivasella välähti.

Jos asiakkaat eivät saisi tulla hänen tiloihinsa Uittamon kuntosalille treenaamaan, hän voisi viedä treenit heidän luokseen. Pihassa seisoi käyttämättömäksi jäänyt paku, joten Anni päätti perustaa renkaiden päällä liikkuvan kuntosalin.

– Avin päätös tuli viime keskiviikkona nopeasti, joten jouduimme yömyöhään pikkutunneilla ajamaan koko kuntosalitoiminnan alas. Aamulla herätessäni hoksasin, että toimintaa voisi jatkaa pakun avulla, Toivanen kertoo Me Naisille.

Asiakas voi tilata Toivasen Salipakun omaan pihaansa 50 eurolla pariksi tunniksi, joko itselleen tai kaveriporukalle. Pakun kyydissä on soutulaite alkuverryttelyä varten, mutta muuten Toivanen lastaa pakun kuntosalitavaralla asiakkaiden toiveiden mukaan.

– On olympialevytankoja ja rautaa satoihin kiloihin asti.

Toivanen pyörittää Salipakua yhdessä siskonsa kanssa.­

Toivasen suunnitelmana on myös ryhtyä tekemään keikkoja julkisilla urheilukentillä, jolloin kuka tahansa saisi tulla treenaamaan pienellä kertamaksulla. Aluehallintoviraston määräyksestä sisäkuntosalit pysyvät kiinni huhtikuun 14. päivään asti.

Miksi kuntosalille on niin kova hinku?

Jo pakutoiminnan alkutaipaleella on käynyt selväksi, että ulkosalitoiminnalle on kovasti kysyntää. Varauksia on tullut hetkessä paljon, vaikka Toivanen ei ole juuri ehtinyt mainostaa pakuaan.

Vaikka kotitreenivälineitä ja -palveluita on tarjolla jo valtavasti, aivan kaikille treenaajille ne eivät riitä. Toivanen ymmärtää syyt hyvin.

– Monet haluavat päästä penkkaamaan ja kyykkäämään, eli tekemään voimaharjoittelua, joka koetaan tosi tärkeäksi esimerkiksi nivelten terveyden kannalta.

Salipakulla on käynyt treenaamassa muun muassa ryhmäliikuntaohjaajia, joiden pitää olla hyvässä kunnossa jo työnsä puolesta.

– Esimerkiksi kahvakuulailu kotona on myös tosi hyvää liikuntaa, mutta se menee lihaskestävyysharjoittelun puolelle. Voimaharjoittelu isoilla painoilla on tehokkain tapa lihasten kasvattamiseen, oli kyse sitten ulkonäöllisistä syistä tai terveyssyistä.

Esimerkiksi maastavetoa on vaikea harjoitella ilman kuntosalivälineitä.­

Toki pakutreenit sopivat myös sellaiselle, joka jännittää salille menemistä.

– Asiakas saa ostaa personal trainer -ohjauksen omalla pihallaan.

Ulkotreenaamisessa eri pelisäännöt

Aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Juha Järvisen mukaan viranomaisten yleinen kanta on se, että kaikkea ylimääräistä kokoontumista tulisi välttää – myös treenatessa.

– Ei lähdetä suosittelemaan sitä, että menkää nyt joukolla kuntoilemaan ulos. Niin sanottuna perhepiirissä, kenen kanssa muutenkin viettää aikaa, se on ymmärrettävää, mutta eri talouksien välisiä kokoontumisia on nyt hyvä välttää, Järvinen sanoo.

Ulkona treenaamiseen pätevät kuitenkin eri säännöt kuin sisällä, sillä sulkupäätös koskee vain sisäsaleja. Se mahdollistaa kuntosaliyrittäjien uudet innovaatiot, sillä ulkona lainmukainen rajoitus on korkeintaan 50 henkeä.

– Jos kuntosalivälineet kuskataan autolla paikalle ja puretaan pihalle tai ulkokentälle, kyseessä on ulkosali. Ulkokuntosalitoiminta pitää järjestää niin, että on mahdollisuus käsihygieniaan, asiakkaita ohjeistetaan ja toimintaa harrastetaan riittävin turvavälein.