Vanhemmilta voi periytyä tapa, joka aiheuttaa häpeää ilman syytä – psykologi kertoo, miten turhasta syyllisyyden tunteesta pääsee eroon

Joskus itsensä saa kiinni syyllisyyden tunteesta, jolle ei ole mitään todellista perustetta. Psykologi kertoo, miten ilmiöön kannattaisi suhtautua.

Tuntuuko sinusta vähän syylliseltä koko ajan? Tunnetko häpeää silloinkin, kun et oikeastaan ole tehnyt mitään väärää?

Syyllisyys ja häpeän tunne voivat olla hyödyllisiä silloin, kun ne ohjaavat tekemään oikein. Tutkijat ovat arvioineet, että nämä tunteet ovat kehittyneet suojaamaan meitä yhteisön paheksunnalta: kun tuntee syyllisyyttä ja häpeää, toimintaansa haluaa korjata ja yhteisön suoja säilyy.

Jos ihminen kuitenkin on taipuvainen tuntemaan syyllisyyttä herkästi, sen voivat laukaista kummallisetkin asiat.

Itse kiinnitin ilmiöön huomiota hiljattain Facebookia selatessani. Erään tapahtuman julkaisussa harmiteltiin, kuinka yli puolet tapahtumaan ilmoittautuneista oli jättänyt osallistumatta. Vapaaehtoisia ohjaajia oli kutsuttu paikalle turhaan, ja aiheellisesti julkaisussa peräänkuulutettiin käytöstapoja pois jättäytyneiltä.

Julkaisun luettuani aloin automaattisesti hävetä ja tuntea syyllisyyttä. Vasta puoli tuntia myöhemmin pysähdyin miettimään. Hetkinen, enhän minä edes ollut ilmoittautunut kyseiseen tapahtumaan.

Tätä tapahtuu usein. Jos lehtijutussa syytetään ihmisiä vaikkapa itsekkyydestä tai ajattelemattomuudesta, syyllisyys alkaa heti kalvaa. Jos työsähköpostiin tulee koko toimiston viesti, jossa valitetaan jääkaapin sotkemisesta, häpeän heti, vaikken käyttäisi koko jääkaappia. Usein mieleni ei ehdi miettiä, onko tunne lainkaan tarpeellinen.

Opittuja malleja ja negatiivinen vinouma

Terveystalon psykologi Anna Andersen tunnistaa ilmiön. Hänen mukaansa taipumuksen taustalla on lukuisia yksilöllisiä syitä, kuten ihmisen luontainen temperamentti, opitut toimintamallit ja se, kuinka ympärillä on lapsuudessa toimittu. Jos esimerkiksi oma vanhempi on herkästi ottanut kaiken niskoilleen, ei ole ihme, että itse aikuisena tottuu tekemään samaa.

Yksi syy jatkuvaan syyllistymiseen voi löytyä myös ilmiöstä, jota kutsutaan negatiiviseksi vinoumaksi.

– Me ihmiset kiinnitämme usein huomiota nimenomaan negatiivisiin asioihin, Andersen sanoo.

– Jos on kovin taipuvainen tarkkailemaan asioiden negatiivisia puolia, niin monessa tilanteessa voi herkästi alkaa etsiä vikoja juuri itsestään.

Andersen kertoo, että omassa työssään hän on havainnut tällaista herkkyyttä enemmän naisilla. Siihen voi kuitenkin vaikuttaa sekin, että naiset miehiä useammin tunnistavat ja sanoittavat tunteitaan.

Tiettyyn pisteeseen asti jatkuva syyllistyminen voi tuntua lähinnä koomiselta, mutta miten kannattaisi toimia, jos siitä haluaisi eroon?

– Ensimmäisenä on tietysti tunnistettava, että sellainen tunne ilmenee joissakin tilanteissa. Tärkeää on tarkastella tunnetta ja ottaa etäisyyttä siihen, Andersen neuvoo.

Kun oman tunnereaktion näkee etäältä, voi arvioida lempeästi, onko sille aihetta ja voisiko siitä päästää irti.

– Kannattaa suhtautua tunteisiinsa hyväksyvästi ja osoittaa itselleen myötätuntoa. Kaikenlaiset tunteet kuuluvat elämään, Andersen muistuttaa.