Yli 150 000 vastaajan jättikysely paljastaa, kuinka moni suomalainen ei pese käsiään WC-reissun jälkeen

Kuvittelitko, että kaikki pesevät kätensä aina vessassa käynnin jälkeen? Näin ei valitettavasti ole.

Luultavasti jokainen on joskus miettinyt, kuinka hygieenisiä ympärillä olevat ihmiset ovat. Pesiköhän kaveri kätensä, kun kävi vessassa? Kuinka moni pesee hampaat vain kerran päivässä?

Nyt on selvinnyt, miten on suomalaisten hygienian laita. Me Naiset kysyi hiljattain lukijoilta 10 kysymystä, jotka paljastivat, millä tasolla oma hygienia on muihin verrattuna. Kyselyyn vastasi yli 150 000 ihmistä.

Kysely paljasti muun muassa sen, että jopa 15 prosenttia kulkee samoissa alushousuissa monta päivää putkeen. Tahriintunut vessanpönttökään ei vaikuta häiritsevän kaikkia: 15 000 suomalaista ilmoitti pesevänsä pöntön vain pari kertaa vuodessa.

Yllättävän moni ei pese käsiään vessareissun jälkeen (ainakaan joka kerta)

Pese kädet monta kertaa päivässä – tuttu juttu, eikö niin? Kaikki tietävät, että käsien pesu on paras keino ehkäistä influenssan, perusflunssan ja vaikkapa noroviruksen tarttumisriskiä.

Koronaviruksen vuoksi käsien pesuun on suhtauduttu erityisen tarmokkaasti kuluneen vuoden aikana. Paras tapa virukselta suojautumiseen on huolellinen käsien pesu saippualla. Pelkkä käsien desinfiointikaan ei korvaa tehokkuudessaan käsien pesemistä.

Käsien pesun tärkeydestä on puhuttu niin paljon, että luulisi oppien menneen perille. Voisi myös kuvitella, että kaikki suomalaiset pesevät kätensä vähintäänkin aina vessasta poistuessaan.

Jos kuvittelit niin, saattavat seuraavat tulokset tuntua tuskallisilta.

Me Naisten kyselyn mukaan suurin osa, 77 prosenttia, pesee kätensä aina WC-käynnin yhteydessä. Vastaajista 17 prosenttia ilmoitti pesevänsä kädet yleensä vessakäynnin jälkeen, mutta joskus pesu saattaa unohtua. Viisi prosenttia kertoi käsien pesun riippuvan siitä, mitä vessassa tekee – mitä se sitten tarkoittaakaan.

Yksi prosentti eli yli 15 000 suomalaista tunnusti pesevänsä kädet vain joka toisella vessakerralla tai sitäkin harvemmin!

Helppo laulukikka avuksi

THL suosittelee, että kädet pestäisiin saippualla kun tullaan ulkoa sisälle, ennen ruuanlaittoa ja ruokailua, wc-käynnin ja vaipan vaihdon jälkeen, kun on yskinyt, niistänyt tai aivastanut ja kun on koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö.

Suositus on, että käsiä pestäisiin vähintään 20 sekunnin ajan.

Pelkkä nopea huuhtaisu ei riitä. Koronaviruksen ja tavallisen flunssankin välttääkseen käsiä tulee pestä saippualla ja tarpeeksi pitkään, ainakin 20 sekunnin ajan.

Avuksi voi ottaa vaikkapa laulamisen: käsiä pestessä voi hyräillä päässään jotakin kappaletta 20 sekunnin ajan. Hyviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Paljon onnea vaan -onnittelulaulun säkeistön laulaminen kahteen kertaan sekä Jänis istui maassa -lastenlaulun ensimmäinen säkeistö.

Vaaditut 20 sekuntia kestävät Voice.fin mukaan myös esimerkiksi seuraavien biisien kertosäkeistöt: