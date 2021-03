Telkkarisarjojen maratonkatselu voi tuhota unen – unitohtori kertoo, miten vältät ongelmat

Sarjamaratonit ovat ah niin ihania, mutta samalla ne voivat tuhota yöunemme. Poimimme vinkit fiksumpaan telkkarisarjojen katseluun.

Televisiosarjat ovat syrjäyttäneet monissa suomalaiskodeissa elokuvat iltojen viihdykkeenä. Parasta on tietenkin se, kun hyvää sarjaa ehtii katsella monta jaksoa putkeen. Telkkarisarjojen maratonkatselu kun on nykyään mahdollista, kiitos Netflixin, HBO:n ja Yle Areenan sekä muiden suoratoistopalveluiden.

Vaikka sarjojen ahmiminen on koukuttavaa ja ihanaa, saattaa maratonkatselija välillä havahtua pohtimaan tuntien katseluputken seurauksia omaan terveyteen. Ja ennen kaikkea yhtä kysymystä: miten maratonkatselu vaikuttaa uneen?

Asiaa on nyt selvitetty tutkimuksen avulla, kertoo unitohtori Michael J. Breus Psychology Today:ssa. Yhdysvaltalainen Michiganin yliopisto sekä belgialainen Leuvenin yliopisto tutkivat maratonkatselun vaikutusta nukkumiseen. Tutkimukseen osallistui 423 nuorta, 18–25-vuotiasta aikuista. Heidän television- ja maratonkatselutapojaan analysoitiin, ja samalla tutkittiin nuorten unenlaatuun, uupumukseen ja unettomuuteen liittyviä asioita.

Maratonkatselun ja uniongelmien välillä löydettiin monta yhteyttä:

Maratonkatselulla todettiin olevan yhteys unettomuusoireisiin, uupumukseen ja huonoon unenlaatuun.

Yli 80 prosenttia tutkituista nuorista piti itseään maratonkatselijoina, ja heistä 20 prosenttia oli harrastanut maratonkatselua ainakin pari kertaa viikossa kuluneen kuukauden aikana.

Olennaista tuloksissa on se, että ne liittyvät nimenomaan maratonkatseluun – tavallisen television katselua ei yhdistetty huonoon unenlaatuun.

Miksi maratonkatselu haittaa unta?

Tutkijat havaitsivat, että unihäiriöt johtuivat iltaisen, pitkittyneen maratonkatselun aiheuttamasta mentaalisesta stimulaatiosta.

Ohjelmien sisällölle – kuten juonikuvioille, kuvamateriaalille ja vauhdikkaille tapahtumille – altistuminen stimuloi aivotoimintaa ja lisää valppautta. Maratonkatselu kestää pitkään, minkä vuoksi aivot saavat niin paljon kiihottavaa stimulaatiota, että nukahtaminen vaikeutuu.

Oman suosikkiohjelman jaksojen katselu putkeen voi tuntua rentouttavalta pitkän työpäivän päätteeksi. Tosiasiassa se valmistelee aivosi toimintaan eikä suinkaan rauhoita niitä.

Maratonkatselu on suhteellisen tuore ilmiö, joten sen vaikutuksia sekä henkiseen ja fyysiseen terveyteen ollaan vasta tutkimassa. Psychology Today kertoo, että viimeaikaiset tutkimukset ovat yhdistäneet maratonkatselun myös yksinäisyyteen, masennukseen ja ahdistukseen.

Televisionkatselua on sen sijaan tutkittu jo pitkään. On paljon todisteita siitä, että liika television katselu haittaa nukkumista sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Yli kahden tunnin päivittäinen televisionkatselu on yhdistetty moniin uniongelmiin, kuten nukahtamisvaikeuksiin ja öisiin heräilyihin. Television houkutukset lykkäävät monen nukkumaanmenoaikaa, mikä aiheuttaa univelkaa.

Miksi maratonkatselu on niin ihanaa?

Ei ole mikään ihme, että suoratoistopalvelut ovat niin suosittuja. Netflixin tai HBO:n ohjelman voi pysäyttää vessakäynnin ajaksi, mainoksia ei ole, ja koukuttavan ohjelman koko kausi on heti malttamattoman saatavilla.

Palveluntarjoajat ovat muutenkin ovelia. Suoratoistopalveluissa on automaattisen toiston ominaisuus – kun katsoo yhden jakson loppuun, seuraava alkaa pyöriä heti perään itsestään. Jos katselua ei halua jatkaa, täytyy siitä tehdä tietoinen päätös. Kukapa ei olisi joskus ollut liian laiska tai malttamaton lopettamaan katsomista, vaikka tietäisi, että pitäisi jo mennä nukkumaan. No, katsotaan nyt sitten vielä yksi jakso!

Netflixin kaltaiset palveluntarjoajat tietävät itsekin, että ohjelmien katselusta voi olla haittaa yleisölle. Netflixin toimitusjohtaja Reed Hastings on myöntänyt haastattelussa, että Netflixin suurin kilpailija ei ole HBO eikä Amazon – vaan uni.

– Ajattelepa: kun katsot ohjelmaa Netflixistä ja jäät siihen koukkuun, valvot myöhään illalla... me kilpailemme nukkumisen kanssa, hän on todennut.

Televisiosarjojen katselu on addiktoivaa myös siksi, että sarjojen ansiosta arjen stressi ja huolet unohtuvat hetkeksi. Niiden parissa jännitetään, nauretaan ja itketään.

On tutkittu, että itsekontrollin puutteesta kärsivät ihmiset harrastavat maratonkatselua muita enemmän, samoin masentuneet ja yksinäiset ihmiset. Toisaalta liika katselu voi lisätä eristäytyneisyyden tunnetta ja pahentaa itsekontrollin puutetta entisestään, jolloin vaikea kierre on valmis.

Vinkkejä terveempään sarjojen katseluun

Kaikkien edellä mainittujen syiden vuoksi on tärkeää olla tietoinen omista televisionkatselutavoistaan. Listasimme unitohtori Breusin vinkit, joiden avulla pidät huolen siitä, ettei yhden jakson katselu muutu viideksi jaksoksi joka kerta.

1. Älä katso yksin

Psychology Today kertoo, että ihmiset katselevat televisiosarjoja mielellään yksin. Siksi voi olla viisasta katsoa sarjoja jonkun kanssa, mikäli mahdollista. Katselukumppani voi varmistaa, että jossain vaiheessa televisio tulee todella suljettua. Yksin ollessaan katsoja antaa maratonin houkutusten voittaa helpommin.

2. Katso valoisassa, älä pimeässä huoneessa

Tämä voi tuntua kummalliselta – useinhan puhutaan siitä, että liika valoisuus ilta-aikaan ei tee hyvää unelle. Tarkoitus ei ole kuitenkaan sytyttää kodin jokaista lamppua.

Jos katselet televisiota täysin pimeässä, on ruutu todennäköisesti ainoa asia, joka kiinnittää huomiosi tunti toisensa jälkeen. Kun huoneessa on hieman valoa, pysyt yhteydessä myös muihin ympärillä tapahtuviin asioihin. Mieleen saattaa muistua tekemätön kotityö tai asia, josta puolisolle piti kertoa. Tosielämän häiriötekijät antavat maratonkatselulle rajat.

3. Aseta itsellesi aikaraja

Päätä jo ennen sarjojen katselun aloittamista, kuinka pitkään aiot niitä katsoa. Voit olla joustava, mutta pidä rajoista silti kiinni. Päätä vaikkapa, että katsot kaksi tai kolme jaksoa illan aikana. Voit asettaa puhelimeesi hälytyksen, kun on aika mennä nukkumaan.

Jos aloitat katselun jo aikaisin ja tiedät ehtiväsi katsoa monta jaksoa, pidä jaksojen välillä tauko ja tee jotakin muuta. Näin aivosi saavat hengähtää.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkossa toukokuussa 2019.