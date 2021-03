Stressi voi aiheuttaa esivaihdevuodet jo kolmekymppiselle – gynekologi kertoo oireet, joita harva yhdistää vaihdevuosiin

Vaihdevuosien ensioireet voivat putkahtaa esiin jo alle 40-vuotiaana. Oireita voidaan hoitaa yhdistelmäehkäisypillereillä.

Kuumia aaltoja, hikoilua ja unettomia öitä. Moni nainen tietää, että nyt puhutaan vaihdevuosista.

Noin 46–56 ikävuoden korvilla alkavat vaihdevuodet kielivät siitä, että kehon estrogeenituotanto laskee. Silloin loppuvat myös kuukautiset. Mutta jo 5–10 vuotta ennen varsinaisen menopaussin alkamista moni nainen kärsii esivaihdevuosista.

Esivaihdevuosien oireilu voi alkaa aikaisimmillaan alle 40-vuotiaana, kertoo Terveystalon naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Annaleena Heikkilä.

– Jo hyvin nuorillekin naisille voi tulla stressin ja kuormituksen seurauksena ohimeneviä matalan estrogeenin laukaisemia vaihdevuosioireita, Heikkilä kertoo.

Tapahtuiko kierrossa outo muutos?

Esivaihdevuodet tarkoittavat sitä, että normaalissa hormonitoiminnassa tapahtuu muutosta jo ennen varsinaista menopaussia. Samalla oireet hiipivät esiin ennen aikojaan.

– Esimerkiksi ovulaatio voi jäädä tulematta. Kuukautiskierto voi muuttua sen myötä epäsäännölliseksi tai jäädä välillä kokonaan pois. Välillä vuodot voivat olla taas poikkeuksellisen runsaita.

Kun estrogeenin eritys heittelee, välillä kuvioon astuvat matalan estrogeenin oireet, eli kuumat aallot, univaikeudet, mielialaoireet tai jopa rytmihäiriötuntemukset. Lisäksi on tyypillistä, että puhti on poissa, mieli matalana ja olo on itkuherkkä.

Oireiden ilmeneminen voi olla kuukausitolkulla kestävää vuoristorataa, kun estrogeenin eritys taas yllättäen lisääntyy.

– Parin kuukauden ajan voi olla selkeitä vaihdevuosioireita, ja hetken päästä kun ne helpottavat, nainen erehtyy luulemaan, että vaihdevuodet menivät jo ohi.

Esivaihdevuosien alkamiseen vaikuttavat muun muassa perimä ja elintavat. Voimakkaan stressin lisäksi esimerkiksi tupakointi vauhdittaa vaihdevuosien alkamista.

Menopaussi ei pääse e-pillerin läpi

Esivaihdevuosien oireita, eli estrogeenin puutosta hoitaa kaikkein parhaiten tietysti itse estrogeeni. Yksi vaihtoehto sen saamiseen on Heikkilän mukaan yhdistelmäehkäisypilleri. Vaihdevuosioireet eivät pääse estrogeeniä sisältävän pillerin läpi.

– Jos pillerit ovat jo käytössä, niitä voidaan jatkaa aina vaihdevuosiin asti. Sitten 50 korvilla mietitään, vieläkö ehkäisyä tarvitaan.

Jos lääkityksen haluaa aloittaa vaihdevuosioireisiin, kriteeri on Heikkilän mukaan se, että oireet ovat todella niin hankalat, että nainen tarvitsee niihin helpotusta.

Sopivaa hoitotapaa esivaihdevuosiin täytyy aina pohtia yhdessä gynekologin kanssa – yleisohjetta hoitoon ei ole.­

Pelkkää keltarauhashormonia erittävä hormonikierukka ei hoida vaihdevuosien oireita lainkaan. Silloin estrogeenihoito voidaan aloittaa pillerin, voiteen tai vaikkapa laastarin kautta.

On myös hyvä muistaa, että jos esivaihdevuodet alkavat alle 40-vuotiaana, Kela korvaa hormonihoidon 50-vuotiaaksi asti. Korvaushoito on Heikkilän mukaan tärkeä monestakin eri syystä.

– Korvaushoito on tärkeä aloittaa, sillä estrogeeni on naisen anabolinen hormoni, joka suojaa naisia sydän- ja verisuonisairauksilta, ylläpitää lihasmassaa ja suojaa luita haurastumiselta.

Heikkilä kuitenkin korostaa, että sopivaa hoitotapaa täytyy aina pohtia yhdessä gynekologin kanssa yksilöllisesti – yleisohjetta esivaihdevuosien hoitoon ei voi tehdä.

Stressi on omiaan pahentamaan tilannetta

On myös muita tapoja, miten vaihdevuosien ensioireita voi helpottaa. Liikunta helpottaa kuumia aaltoja ja parantaa unen laatua. Unella on taas suora yhteys kuormituksen hallintaan.

– Kuormitusta voi keski-iän kynnyksellä tulla monesta suunnasta: lapset ovat teini-iässä, omat vanhemmat ikääntyvät ja työelämä aiheuttaa stressiä. Silloin on hyvin tärkeää, että kuormitustekijät ja stressi eivät pääse liian voimakkaaksi.