Milloin gynekologille on syytä hakeutua? Nämä kolme piilevää oiretta kertovat, että alajaosto ei voi hyvin

Valkovuoto kertoo alapään terveydestä enemmän kuin arvaatkaan.

Kuinka usein gynekologilla kuuluisi käydä? Hyvä nyrkkisääntö on, että vastaanotolle ei tarvitse mennä, jos ei käytä hormonaalista ehkäisyä, ei ole riskitekijöitä, eikä arvoalueilla ole ilmennyt mitään kummallisia oireita.

Mutta mitkä oireet ovat sellaisia, että niiden takia olisi hyvä piipahtaa gynekologilla? Mistä tietää, että alapään asiat ovat huonolla tolalla?

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Jatta Rautkorpi Mehiläisestä kertoo kolme merkkiä, joita ei pidä ohittaa – ja niistä jokainen liittyy valkovuodon laatuun.

1. Kumma haju alapäässä

Emättimellä on oma, luontainen tuoksunsa, joka on täysin normaali. Jos tuoksu muuttuu äkillisesti voimakkaaksi, saattaa haju kieliä tulehduksesta.

– Tavallinen valkovuoto on hyvin miedon hajuista, mutta jos alapäässä on tympeä, outo haju, se ei ole hyvä merkki, Rautkorpi sanoo.

Emättimessä on nimittäin sekä hyödyllisiä että potentiaalisesti haitallisia bakteereja. Jos pahaa hajua yrittää lutrata pois vedellä ja saippualla, bakteeritasapaino järkkyy ja huonot bakteerit voivat päästä valloilleen. Seurauksena voi olla esimerkiksi hiivatulehdus tai bakteerivaginoosi. Ne saattavat oireilla esimerkiksi pahana hajuna – ja kierre on valmis.

2. Valkovuoto ei olekaan enää valkoista

Valkovuodolla on tärkeä tehtävä: se kostuttaa ja suojaa limakalvoja. Nimensä mukaisesti vuoto on vaaleaa, mutta joskus sävy voi yllättäen muuttua.

– Se on huono merkki, jos alapää alkaa erittää oudon sävyistä vuotoa, kuten kellertävää tai vihreää. Tai jos sävy on vaaleanpunainen, eli mukana on verta, Rautkorpi sanoo.

Vihertävänkeltainen vuoto voi kertoa emätintulehduksesta. Rusehtava verensekainen valkovuoto taas voi liittyä klamydiatulehdukseen tai muuhun hoitoa vaativaan sairauteen.

3. Epäilyttävän runsas vuoto

Rautkorpi kertoo, että valkovuoto muuttuu myös kuukautiskierron mukaan. Ovulaation aikana valkovuoto muuttuu runsaammaksi, venyvämmäksi ja kirkkaaksi. Loppukierrosta valkovuoto taas paksuuntuu.

Jos vuoto on poikkeavan runsasta, se voi olla merkki tulehduksesta.

Hiivatulehdus aiheuttaa tyypillisesti runsasta, kokkareista valkovuotoa ja kutinaa. Toinen yhtä yleinen tauti on bakteerivaginoosi, jonka tavallisin oire on pahanhajuinen, runsas valkovuoto.

