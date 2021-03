”Alle tonnilla et saa laadukasta pyörää” – asiantuntijat kertovat, mitä aloittelijan tarvitsee tietää sähköpyöräilystä

No niin! Sähköpyörä kiinnostaisi, mutta millainen? Ja onko sellaiseen normituloisella varaa? Selvitimme!

Pari vuotta sitten ajatus moottorilla varustetusta polkupyörästä lähinnä nauratti. Miksei ostaisi saman tien skootteria, jos polkeminen ei innosta?

Sittemmin selvisi, että sähköpyörä ei kuljekaan itsestään, vaan moottori avustaa polkemista. Pitkänkin työmatkan voi siis ajaa ilman hikikarpaloita. Miinuspuolena on tietysti hintalappu – helppo ja ekologinen ei ole ihan halpaa hommaa.

Silti sähköpyörien myynti on viiden viime vuoden aikana tuplaantunut vuosittain, ja koronan myötä se sai todellisen virtapiikin. Tälle vuodelle ennustetaan jopa menekin kolminkertaistumista.

Mitä siis aloittelijan pitäisi tietää ennen kuin suuntaa sähköpyöräkaupoille? Selvitimme!

Kysymyksiin vastaa Electrobiken myyntijohtaja Timo Uotila.

Paljonko sähköpyörästä kannattaa maksaa?

– Halvimmillaan sähköpyöriä myydään alle tuhannella eurolla, mutta sillä hinnalla ei todennäköisesti saa laadukasta pyörää. Ne eivät yksinkertaisesti kestä päivittäistä käyttöä, eikä niihin välttämättä saa varaosia.

Toimivan ja kestävän sähköpyörän hinnat alkavat noin 1800 eurosta. 2000–2500 euron pyörät sopivat loistavasti työmatkapyöräilyyn ja kaupunkikruisailuun. Näissä malleissa käytetään luotettavia sähköjärjestelmiä, ja runko on yleensä kuituvahvistettua alumiinia. Tukevalla pyörällä pärjää ympäri vuoden.

Yli 3000 euron pyörissä kaikki ominaisuudet paranevat piirun verran: sähkökäyttöiset vaihteet, yhdellä sormella toimivat jarrut, pitkäkestoisempi akku, tehokkaampi moottori, viimeistellympi runko ja kattavat vakiovarusteet.

Jos rahaa on lyödä tiskiin 4000 euroa tai yli, sillä saa jo täysijousitetun sähkömaastopyörän, jolla voi lähteä käytännössä minkälaiseen maastoon tahansa.

Voiko sähköpyörän ostaa käytettynä?

– Ensin kannattaa selvittää, paljonko pyörällä on ajettu. Sen näkee kaikkien modernien pyörien ajotietokoneesta. 2000–4000 kilometriä on vielä ok, jos pyörää on huollettu. Pyydä myyjältä huoltohistoria ja tarkista, että pyörään on tehty kattava kausihuolto liikkeessä noin 2000 kilometrin välein.

Sähköpyörä säilyttää yleensä arvonsa hyvin. Kuluvat osat on helppo vaihtaa, ja laadukas moottori kestää 30 000 kilometriä. Auton kuluihin verrattuna pyörä ei ehkä olekaan niin kallis ostos.

Mistä tietää, mikä pyörä on se oikea?

– Tärkeintä on kertoa myyjälle, mihin tarkoitukseen pyörä tulee: missä aiot pääasiassa ajaa, ajatko talvella, kuinka pitkiä matkoja ja millaisessa asennossa. Pyörää voidaan säätää hyvin pitkälle toiveiden mukaan. Esimerkiksi ajoasentoa voi vaihtaa suorasta selästä kyykkyyn.

Koeajo on ehdoton juttu. Joku tietää jo kymmenen minuutin ajon jälkeen, osa tarvitsee parin tunnin maastolenkin. Tärkeintä on, että pyörä tuntuu mukavalta ajaa: moottorin avustus on miellyttävää, renkaat rullaavat sulavasti ja runko on jämäkkä. Myös vaihteet ja jarrut kannattaa testata.

Onko moottoreissa tai akuissa eroa käytön kannalta?

– Sähköpyörissä on nopeudenrajoitin, joka lopettaa moottoriavustuksen, kun vauhtia on 25km/h. Isompi moottori ei siis tarkoita kovia nopeuksia, vaan enemmän vääntöä esimerkiksi jyrkässä ylämäessä.

Akkuja on kolmea eri kokoluokkaa: 400-, 500- ja 630-wattisia. Karkeasti arvioituna pienimmällä akulla pääsee 40–60 kilometriä, seuraavalla 60–80 ja isoimmalla 80–110. Lataaminen kestää yleensä 3–4 tuntia.

Voiko omasta pyörästä tuunata sähköpyörän?

– Voi, mutta normipyörää ei ole suunniteltu moottoria varten, joten ajettavuus ei ole samaa luokkaa kuin sähköpyörässä. Hyvä sähköistysjärjestelmä myös maksaa saman verran kuin uusi sähköpyörä.