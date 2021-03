Nyt eletään aikoja, jolloin suomalaisten uniongelmat alkavat lisääntyä – osalle aiheutuu jopa fyysistä kipua

Tämän viikon lopulla siirrytään taas kesäaikaan. Unitutkija kertoo, miten valon lisääntyminen vaikuttaa nukkumiseen ja miksi jotkut masentuvat keväisin.

Pitäisikö painua takaisin talviunille? Kesäaikaan siirtyminen on monille vaikeaa.­

Valo virkistää. Kun vuorokauden valoisin aika pitenee pitkän talven jälkeen, ihmiset alkavat liikkua ulkona myöhempään. Luontainen väsymys siirtyy myöhemmäksi ja nukkumaanmeno viivästyy. Samalla nukahtaminen voi vaikeutua.

Uniongelmat lisääntyvät kesää kohden, kertoo tutkimusprofessori Timo Partonen. Hän tutkii työkseen masennuksen, unettomuuden ja kaamosoireiden vaikutusta terveyteen.

Vuosituhannen alussa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten uniongelmia eri vuodenaikoina.

Eniten vaikeuksia on kesäisin: noin 20 prosenttia aikuisista kertoo, että kesä on hankalin vuodenaika unen kannalta. Uni on valoisan kesän takia katkonaista ja sen laatu koetaan huonommaksi.

Kymmenen prosenttia raportoi uniongelmista keväisin, viisi prosenttia syksyisin ja neljä talvisin. Talvisaikaan ongelmat näkyvät eri tavalla. Pimeys pidentää uniaikaa, mutta olo ei siitä huolimatta ole virkeä, koska sisäinen kello jätättää tavallista enemmän.

– Kaamosoireisiin kuuluvat muutokset unessa, syömisessä ja toimintatarmossa. Ne ovat hyvin yleisiä, Partonen kertoo

Yli 30-vuotiaista suomalaisista noin viidesosalla on runsaasti kaamosoireita. Työikäisten naisten runsas oireilu on yleistynyt 2010-luvun aikana.

Kaamosoireet alkavat usein syys- tai lokakuun aikana ja väistyvät helmikuun loppupuolella. Osalla oireet jatkuvat kuitenkin jopa huhtikuulle asti.

Miksi kevät masentaa?

Suurimmalle osalle kevään tulo merkitsee sitä, että mieliala ja vointi paranevat. Osa ihmistä kuitenkin masentuu keväisin. Erityisesti jo valmiiksi masentuneiden mieliala saattaa vajota entistä alemmas.

Kevätmasennuksen syitä ei vielä täysin ymmärretä, mutta se tiedetään, että kevätmasennuksesta kärsivät ovat tavallista herkempiä valolle.

Se on epätavallista, sillä suurimmalle osalle valo tuo tarmoa ja parantaa talven aikana matalammalla ollutta mielialaa.

Keväällä masentuvien ahdistusta valo vain lisää. Levottomuus lisääntyy, yöunet kärsivät tai unettomuus piinaa. Jotkut kokevat fyysistä kipua.

Moni pyrkii myös olemaan enemmän sisällä, mikä voi lisätä ahdistusta entisestään.

– Ihminen vertaa helposti omaa tilannettaan ja vointiaan muihin. Voi tuntua kurjalta, kun muut riemuitsevat kevään tulosta ja ovat jatkuvasti ulkona nauttimassa valosta, kun siihen ei itse kykene.

Milloin kirkasvalolampun käytön voi lopettaa?

Kirkasvalolamppu on verraton hoitokeino pimeinä vuodenaikoina. Noin neljä viidestä kaamosmasennuksesta kärsivistä toipuu valohoidon ansiosta.

Valohoidon tulee olla oikeanlaista: lampun valossa tulee viettää 30–60 minuuttia päivittäin tai ainakin viitenä aamuna viikossa, mieluiten aikaisin aamulla.

Milloin on turvallista pakata kirkasvalolamppu takaisin kaappiin odottamaan ensi talvea?

Partosen mukaan sopiva ajankohta riippuu lampun käyttäjästä. Osa tietää aiempien vuosien perusteella, milloin kaamosoireet loppuvat, ja kirkasvalon käytön lopettamisen voi ajoittaa sen mukaan. Toisten oireet pahenevat tai oireiluaika pitenee iän myötä.

– Useimmat haluavat käyttää kirkasvaloa päivittäin talven yli. Sanoisin, että useimmille riittää, kun lampun käytön aloittaa lokakuussa ja lopettaa helmikuussa.

Partonen vinkkaa, että kirkasvalolamppua voi käyttää myös kuuriluontoisesti viikon tai kahden ajan joka aamu. Sen jälkeen lampun voi jättää pois ja seurata, palaavatko kaamosoireet. Jos palaavat, valohoitoa voi jatkaa.

Osa ei ehdi mukaan kesäaikaan

Monien uni häiriintyy myös kellojen siirtyessä kesäaikaan. Kun vuorokaudesta katoaa tunti mutta yhteiskunnan kellonajat pysyvät ennallaan, ei ihmisen sisäinen kello saa heti kiinni aikataulusta.

– Useimmilla kuluu noin 4–5 vuorokautta tai jopa viikko, kunnes uni muuttuu normaaliksi ja pääsee kiinni arkeen. Osa sopeutuu toki nopeammin.

Mitä iltavirkumpi, sitä hankalampaa kesäaikaan siirtyminen on.

Partonen kertoo, että monet iltavirkut eivät näytä saavan kesäajasta kiinni koko kesän aikana. Heidän nukkumisaikataulunsa heittelevät muita enemmän, jolloin puhutaan sosiaalisesta jetlagista.

– He menevät nukkumaan ja heräävät huomattavasti eri aikoihin pitkin viikkoa, jolloin univajetta syntyy. Tilannetta yritetään korjata nukkumalla vapaapäivinä ylipitkiä unia, mutta se ei riitä kuittaamaan univelkaa ja väsymys jatkuu.

Erityisen vaikeaa kesäaikaan siirtyminen on sydänsairauksista kärsiville. On jopa huomattu, että kellonsiirron jälkeen tapahtuu odotettua enemmän sydäninfarkteja ja aivoverenkiertohäiriöistä kärsitään tavallista enemmän.

Partosen mielestä Suomen kannattaisi siirtyä pysyvään talviaikaan.

– Kellon siirtelystä keväisin ja syksyisin ei ole osoitettu olevan hyötyä, mutta haittaa sen sijaan on. Jos EU-maissa luovutaan kellonsiirroista, pysyvä normaaliaika eli talviaika olisi parempi vaihtoehto kuin pysyvä kesäaika.

Partonen nimeää kolme hyötyä pysyvästä talviaikaan siirtymisestä:

Illat hämärtyisivät tuntia nykyistä aikaisemmin maaliskuun lopulta lokakuun lopulle. Nukahtaminen helpottuisi, koska ihmisen sisäinen kello jätättäisi vähemmän. Aamut sarastaisivat tuntia nykyistä aikaisemmin maaliskuun lopulta lokakuun lopulle, jolloin herääminen olisi helpompaa, koska sisäinen kellomme tahdistuisi herkemmin ja jätättäisi vähemmän. Aamu sarastaisi tuntia nykyistä aiemmin syksyn aikana lokakuun lopulle asti, jolloin kaamosoireet pysyisivät helpommin loitolla.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla maaliskuussa 2019.