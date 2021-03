Miksi orgasmi tuntuu joskus ilotulituksilta, mutta joskus kovin vaimealta? Seksuaaliterapeutti selittää, mistä tuntemuserot johtuvat

Miksi orgasmi voi tuntua joskus epätyydyttävältä? Onko orgasmeissa eroja? Erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen vastaa polttaviin kysymyksiin.

Joskus se tuntuu ilotulituksilta, joskus perushyvältä ja joskus pelkältä laimealta lässähdykseltä.

Jokainen orgasmeja saava lienee kokenut elämässään monia erilaisia seksuaalisen nautinnon huipentumia. Joskus orgasmit tosiaan tuntuvat paremmalta kuin joskus toiste.

Ilmiölle on ehdotettu nimeäkin. Kirjailija Milja Kaunisto on nostanut Twitterissä esiin termin ”ontto orgasmi”, joka viittaa hänen kuulemansa mukaan klitorista stimuloivan seksilelun avulla saatuun orgasmiin.

Twitter-julkaisun kommenttiketjussa pohditaan, onko termissä kyse siitä, että emätinorgasmia on historiassa pidetty parempana orgasmina verrattuna klitorisorgasmiin. Kommenteissa esitetään myös, että termin taustalla olisi ajatus siitä, että seksi on ”oikeaa” vain rakastetun partnerin kanssa.

– Tavallaan tajuan. Yksin lelulla hankittu ei tunnu yhtä hyvälle kuin puolison lelun kanssa antama (ilman yhdyntää). Ei sillä, hyväähän se O tekee aina, eräässä kommentissa todetaan.

– Mulla ei riipu mitenkään välineestä tai siitä, onko emättimen vai klitoriksen kautta saatu orgasmi, mutta joskus orgasmit voi kyllä olla ”onttoja”. Siis siinä mielessä, että onton orgasmin jälkeen olo ei kuitenkaan ole tyydyttynyt, vaan voi jopa vituttaa, toisessa pohditaan.

Orgasmi ei ole hyvän seksin mitta

Mistä johtuu, että orgasmi tuntuu joskus paremmalta kuin joskus muulloin? Soitimme erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskaselle.

Tanskanen ei ole kuullut ontto orgasmi -termistä, mutta arvioi, että ontto orgasmi voisi kuvata orgasmia, johon liittyy tunne siitä, että jotain jää puuttumaan.

Genitaalien osien vertailun ja klitoris- ja emätinorgasmin sijaan hän puhuu kuitenkin mieluummin siitä, missä mielentilassa ja olosuhteissa orgasmin hetkellä on.

– Voi pohtia sitä, mikä seksin hetkellä on mahdollisesti jäänyt puttumaan. Onko olosuhteissa, mielentilassa tai kehossa ollut orgasmin hetkellä jotain, minkä vuoksi se ei tunnu yhtä nautinnolliselta kuin jollain toisella kerralla?

Tanskanen soisi ylipäänsä enemmän lempeyttä ja lämpöä orgasmiajatteluun, oli kyse sitten itsetyydytyksestä tai kumppanin kanssa olleesta seksistä.

– Ihmiset ottavat seksistä paljon paineita. On harmillista, että seksistä voi tulla yksi suoritus, stressitekijä muiden joukkoon. On tietysti ok haluta nauttia enemmän, kunhan se halu lähtee ihmisestä itsestään, eikä synny paineesta tai fiiliksestä, että itsessä on jotain vikaa.

” Orgasmi saa olla tärkeä ja sitä saa haluta. Mutta sen ei pitäisi olla hyvän seksin ainoa mittari tai ehto.

Jos orgasmiin pyritään paineen alla ja hampaat irvessä, sen voi kyllä saavuttaa, mutta se voi toden totta tuntua vähän ontolta, vain kehon refleksiltä.

– Suorittaminen yksikertaisesti tappaa ilon seksistä. Toivon, että suorituskeskeisyydestä päästäisiin nautintokeskeisyyteen.

Orgasmi kestää useimmiten jotaikin sekunteja tai kymmeniä sekunteja. Tanskanen kehottaa miettimään seuraavaa mielikuvaa: jos seksikerta kestää 30 minuuttia ja on muuten nautinnollinen, mutta orgasmi jää saamatta, onko seksi silloin ollut huonoa?

– Mielestäni ei. Orgasmi saa olla tärkeä ja sitä saa haluta. Mutta sen ei pitäisi olla hyvän seksin ainoa mittari tai ehto. Jos on 29 minuuttia superkivaa ja ihanaa, mutta seksiä pitää huonona koska ei saanut orgasmia – silloin neuvoisin kyseenalaistamaan omaa ajattelua

Klitorisorgasmi vai g-pisteorgasmi – kumpi voittaa?

Entäpä se klitorisorgasmin ja penetraatio-orgasmi – onko niissä eroa?

– Ylipäätään orgasmeissa on eroja, mutta ne johtuvat ennemmin lukuisista tekijöistä eivätkä pelkästään yksittäisen kohdan stimuloinnista. Täytyy muistaa, että orgasmi on hyvin subjektiivinen kokemus.

Jos erot kiinnostavat, niitä kannattaa Tanskasen mukaan tutkia itse: miltä klitoriksen eri osissa tuntuu, miltä vaginan eri seinämissä ja kohdunsuulla tuntuu. Ihminen on aina yksilö niin mieltymyksiltään kuin anatomialtaan.

– Ihmisten omien orgasmituntemusten kuvailujen kirjo on mahtavan laaja kuten myös orgasmin saamistapojen. On esimerkiksi niin kutsuttuja yhdistelmäorgasmeja, joissa vaginaa stimuloidaan sisältä päin ja samalla klitorista kiihotetaan.

” G-pistepuhe on kuitenkin luonut ikävästi paineita monille, koska he ovat olettaneet, että heissä on jokin vika, kun maagista pistettä ei olekaan löytynyt.

Penetraatio-orgasmilla moni tarkoittaa g-pisteorgasmia. Myyttisiäkin mittasuhteita saaneen g-pisteen on oletettu olevan pistemäinen orgasmin tuottava kohta emättimen etuseinämässä. Nykytutkimus on romuttanut monia g-pisteeseen liitettyjä uskomuksia.

– Vaikka g-pistettä ei sellaisenaan ole, ei se taroita sitä, etteikö vaginan etuseinämän eri alueista voisi saada voimakastakin seksuaalista nautintoa. Taannoinen g-pistepuhe on kuitenkin luonut ikävästi paineita monille, koska he ovat olettaneet, että heissä on jokin vika, kun maagista pistettä ei olekaan löytynyt heidän sisätään, Tanskanen sanoo.

Tanskasen mukaan ihmisten ymmärrys klitoriksesta on kasvanut valistustyön myötä. Moni tietää, että valtaosa naisista saa juuri klitorisorgasmeja. Iso murros oli, kun klitoriksesta saatiin luotua 3D-mallinnos. Sen myötä alettiin ymmärtää, että klitoris on paljon isompi kokonaisuus kuin mitä päälle päin näkyy.

– En väitä, etteikö vanhasta Freudin aikaisesta ajattelusta olisi kaikuja ja etteikö joku voisi yhä ajatella, että vaginaa sisältä päin stimuloimalla saatu orgasmi on mystisesti tavoiteltavampi tai arvokkaampi kuin ulkopuolelta klitorista stimuloimalla saatu. Mutta minusta tämä mustavalkoinen asenne on muuttumassa, kiitos tutkimustiedon.

Toisaalta orgasmeista ei vieläkään tiedetä kaikkea, sillä seksologinen tutkimus kehittyy edelleen. Iso syy on se, että orgasmin tutkiminen ei ole yksinkertaista. Jos halutaan tutkia esimerkiksi ihmisen aivotoimintaa orgasmin aikana, on tutkittavan saatava orgasmi, kun hänet on kytketty aivotoimintaa mittaavaan laitteeseen.

” On niin paljon muitakin seksitapoja kuin penis vaginaan -yhdyntä.

Omalla vastaanotollaan Tanskanen ei paljoa kuule pohdintaa klitoris- ja yhdyntäorgasmin eroista.

– Orgasmiin liittyvät pulmat ovat tavallisimmin sitä, että ylipäänsä saisi orgasmin.

Tanskanen toivoisi lisää moninaisuutta seksi- ja orgasmipuheeseen. Seksipositiivisen puheen ja kehittyvän seksologisen tutkimuksen rinnalla elää yhä seksuaalikielteisiä ihanteita, joiden vuoksi esimerkiksi penis-vaginayhdyntää pidetään ”oikeana seksinä”, koska ennen vanhaan hyväksyttävin syy harrastaa seksiä oli yrittää saada lapsi alulle.

– Suomalaisilla on keskimäärin 1,8 lasta, joten isoon osaan seksistä on motiivi ihan muu kuin se, että saadaan sperma emättimeen. On niin paljon muitakin seksitapoja kuin penis vaginaan -yhdyntä.

4 tekijää, jotka vaikuttavat orgasmiin

Jos haluaa ymmärtää, mikä vaikuttaa omiin orgasmeihin, voi asiaa pohtia eri tekijöiden kautta.

– Ei valitettavasti ole olemassa takuuvarmaa reseptiä, jonka avulla orgasmin saa tuntumaan räjäyttävältä joka kerta. Se on aina ainutlaatuinen, mutta näitä tekijöitä pohtimalla voi pohtia, mitkä taustatekijät vaikuttavat omiin fiiliksiin, Tanskanen vinkkaa.

1. Olosuhdetekijät. Esimerkiksi missä, miten ja milloin orgasmi on saatu? ”Paljon kuulen esimerkiksi sitä, että ihmiset nauttivat seksistä erityisen paljon lomalla ollessaan. Ei ole mikään yllätys, että seksi tuntuu ihanalta, kun on jossain kivassa paikassa eikä ole kiirettä.”

2. Relationaaliset tekijät. Onko orgasmi saatu yksin vai kumppanin tai kumppaneiden kanssa? Jos kumppanin kanssa, pohdi esimerkiksi, millainen vuorovaikutus teillä oli, miltä teidän välinen yhteytenne tuntui, mitä tiesit tai oletit kumppanisi kokevan?

3. Kehon tila. Onko väsynyt vai virkeä? Onko kipuja, stressiä, huonosti nukuttu yö takana? ”Kaikki nämä voivat vaikuttaa siihen, miltä seksi tai orgasmi tuntuu.”

4. Mielen tila. Missä määrin kokee seksuaalista halua juuri sillä hetkellä, kuinka rentoutunut olo on? ”Tuntuuko, että olisi ihan kiva harrastaa seksiä, vai nyt panettaa niin, että pää räjähtää?”