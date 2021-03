Tuntuuko arki juuri nyt erityisen tahmealta? Pandemia-aivot ovat ihka oikea ilmiö – 3 merkkiä, joista tunnistat

Jos mieli on sumuinen ja ajantaju kadoksissa, keittiöpsykologinen diagnoosisi kantaa mahdollisesti nimeä pandemia-aivot.

Usko tai älä – on tullut kuluneeksi jo vuosi siitä, kun koko Suomi siirtyi pandemia-ajan eriskummalliseen, monella tavalla raskaaseenkin elämään.

Jo vuosi? Tuntuu ennemminkin eiliseltä. Joidenkin ihmisten mielestä kulunut aika taas tuntuu ikuisuudelta. Molemmat tuntemukset ovat normaaleja, sillä pandemiaelämä on asiantuntijoiden mukaan aiheuttanut se, että ajantajumme on hämärtynyt rajusti.

Kotoiluvuoden aikana aivoissamme on ehtinyt tapahtua paljon muutakin. Pandemia on edelleen kovin nuori, jotta se olisi tuottanut vertaisarvioituja tutkimuksia sen vaikutuksista kognitiiviseen toimintaan, mutta tällaisia havaintoja olet silti saattanut tehdä pienen pääsi sisässä:

1. Hämärtynyt ajantaju

Lähes kaikki meistä ovat luopuneet päivittäisistä rutiineista: meikkaamisesta, aamuisesta työmatkasta, lounashetkistä kollegoiden seurassa ja harrastuksista töiden jälkeen. Mutta juuri nämä asiat ja merkittävät tapahtumat auttavat päivien, viikkojen ja vuodenaikojen hahmottamisessa.

– Kun lopetamme liikkumisen fyysisesti, psykologisesti tuntuu, että myös aika on pysähtynyt, psykologi Alison Holman selittää ilmiötä Refinery29:lle.

Myös stressin ja ajantajun katoamisen välillä on havaittu yhteys.

– Kun kohtaamme uhan, sen käsittelemiseksi ihmiset keskittyvät luonnollisesti nykyhetkeen. Samalla kaventuu käsitys maailmasta: emme ajattele asioita menneisyydestä tai sitä, mitä teemme tulevaisuudessa.

Minä odottamassa Mika Salmisen julistusta, että pandemia on ohitse.­

2. Unohteletko asioita?

Pandemia-aivot ovat todellinen ilmiö – tai siltä se ainakin tuntuu. Mieli voi tuntua sumuiselta ja asiat unohtuvat. Englanninkielisessä mediassa tuntemuksia kuvaillaan termillä hitting a (pandemic) wall – vapaasti suomennettuna päin seinää juoksemiseksi.

Tämänkin tunteen takana on pitkään jatkunut stressi. Aivojen oloa ei yhtään helpota se, että elämä muistuttaa Sims-hahmon puuhasteluja: suoritat yksitoikkoisia rutiineja päivästä toiseen. Neurotieteilijä Tina Franklin kertoo The Atlanticin jutussa, että pitkittynyt tylsistyminen on itse asiassa huomattavan stressaavaa.

Stressi ei välttämättä oireile dramaattisesti, vaan voi tuntua vain pienenä tahmeutena arjessa.

– Kuljemme kaikki jonkinlaisessa lievässä kognitiivisessa vikatilassa, neurotieteilijä Mike Yassa kuvailee samassa The Atlanticin jutussa.

Hänen mukaansa erityisesti kaksi asiaa on tutkitusti hyväksi aivoille: fyysinen aktiivisuus ja uudet ärsykkeet. Erittäin huono asia on krooninen ja jatkuva stressi.

Toisaalta jutussa muistutetaan, että unohtelu on myös lajillemme luontainen selviytymiskeino. Aivot pyrkivät pitämään mielessä olennaiset asiat ja oppimaan uutta, mutta myös unohtamaan epäolennaisen nopeasti. Jos asiaa haluaa katsoa optimistisesti, se on yksi merkki resilienssistä eli psyykkisestä palautumiskyvystä.

– Kyse on juuri nyt vain selviytymisestä, ei kukoistamisesta. Kukaan ei ole nyt parhaimmillaan, jutussa haastateltu psykologi Rachel Kowert muistuttaa.

Lue myös: 44 ideaa tylsyyteen! Suomalaiset kertovat, mitä uusia taitoja ovat oppineet koronan aikana – ”Kaikki rajoitukset ja huolet unohtuvat”

3. Et saa mitään aikaiseksi

Pienikin ponnistelu tuntuu raskaalta, ja palautuminen voi viedä tavallista pidempään. Normaalisti mielihyvää tuottavat asiat eivät tunnu oikein missään. Kuulostaako tutulta?

Pitkään jatkuva poikkeusarki on omiaan aiheuttamaan alakuloisuutta. Pitkittyessään se voi johtaa jopa masennukseen. Normaalin alavireisyyden erottaa masennuksesta sen kesto, psykoterapeutti Emilia Kujala kertoi aiemmin Ilta-Sanomille.

– Masennuksessa perusvire on pitkään alakuloinen ja itsestä, toisista ja maailmasta on kielteinen käsitys, Kujala sanoi.