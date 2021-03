44 ideaa tylsyyteen! Suomalaiset kertovat, mitä uusia taitoja ovat oppineet koronan aikana – ”Kaikki rajoitukset ja huolet unohtuvat”

Korona lisäsi vapaa-aikaa, jonka moni on hyödyntänyt opettelemalla uusia asioita. Löytyisikö tältä listalta sinunkin seuraava projektisi?

Oletko neulonut koronan aikana pipon? Et ole ainoa.­

Koronavuosi on muuttanut elämää monin tavoin. Se on tuonut mukanaan paljon ikävää, mutta mahdollistanut myös hyvää. Joillekin korona on nimittäin tuonut lisää vapaa-aikaa, jonka on voinut käyttää uusien taitojen kehittämiseen.

Me Naiset kysyi lukijoilta, minkä uuden asian he ovat oppineet pandemian aikana. Vastausten perusteella moni on onnistunut hyödyntämään kotona vietetyn ajan varsin mielekkäällä tavalla. Uudet harrastukset ja taidot ovat tuoneet iloa arkeen, lisänneet onnistumisen tunteita ja tuoneet helpotusta tylsiin hetkiin.

Kokosimme alle listan taidoista ja harrastuksista, joita suomalaiset ovat koronavuoden aikana opetelleet. Löytyisikö niiden joukosta sinunkin seuraava projektisi?

Villasukkia, kirjoneulontaa, makrameeta...

Käsityöharrastus vaikuttaa vain kasvattaneen suosiotaan korona-aikana – joukkoon on liittynyt uusia harrastajia, ja kokeneemmat ovat opetelleet uusia asioita.

”Olen opetellut neulomaan palmikkoneuletta ja valepalmikkoneuletta.” Tarjuska, 56

”Halusin räplätä iltaisin vähemmän kännykkää, mutta tarvitsen käsille jotain tekemistä. Syksyllä ostin puikot ja langat. Talven aikana on syntynyt paljon villasukkia ja muhkupipoja. Mukavinta on, että kaikki on päätynyt käyttöön itselle tai läheisille.” Hanna-Riikka, 37

”Olen opetellut isompien töiden neulomista ja ompelemista. Loputa etenin Harry Stylesin tilkkuvillatakkiin ja ompelin oloasuja itse ompelukoneella. Joskus meni purkamiseksi, mutta voi sitä iloa, kun työ oli valmis!” Sari, 41

” Neulomaan kuviosukkia ja -lapasia. Aloitin eristyksessä rantamökillä viime keväänä ja pidin jopa näyttelyn elokuussa.” Kuvataiteilija, 54

”Opettelin ryijyjen kudontaa. Kivaa puuhaa, johon tarvitaan aikaa, ja nythän sitä on.” Villakissa, 55

”Sairastuin kuolemaan johtavaan tautiin 1,5 vuotta sitten ja sitten tuli vielä korona, mikä vei mielen vähän matalalle ja yksinoloon piti tottua. Löysin innon makramee-töistä. On ihanaa saada aivoille jumppaa. Elämääni on taas tullut iloa, ja on ihanaa huomata, että vielä voi oppia uutta ja tehdä jotain kaunista käsillään.” Piude, 53

Parempaa ruokaa

Monen koronapuuhat ovat olleet varsin keittiöpainotteisia.

”Opettelin leipomaan hapanjuuriruisleipää. Yrityksiä ja erehdyksiä tarvittiin lukuisia, mutta nyt on homma hanskassa.” Säkkijärven Martta, 47

”Opettelimme kylmäsavustamaan. Se on tuonut uusia makuelämyksiä arkiruokailuun.” Jussi ja Taina, 60

”Olen opetellut laittamaan paljon uusia ruokia, etenkin kasvisruokia.” Leena, 63

”Opettelin valmistamaan hyvää kiinalaista ja intialaista ruokaa. Teki mieli kiinalaista, ja ravintolat olivat kiinni. Nyt täytyy kokata perheelle ja vieraille vähintään kerran kuussa.” Overseas, 60

”Olen opetellut tekemään sushia itse. On tuonut iloa ja vaihtelua ruokailuun koko perheelle.” Dragon, 68

”Olen tehnyt perinneruokia, joita ei ennen tullut tehtyä. Oli aikaa kurkata pakastimeen. Siellä oli yli-ikäisiä marjoja, jotka kaikki keittelin pikku hiljaa kiisseliksi. Kaalilaatikko kuuluu myös korona-aikana opittuihin ruokiin.” Kätevä emäntä, 74

Kroppa liikkeelle!

Ennen pandemiaa saattoi tuntua, ettei liikunnalle ja ulkoilulle riittänyt aikaa. Monen kohdalla sitä yhtäkkiä vapautuikin. Korona saattoi myös pakottaa vaihtamaan harrastuksia.

”Geokätköily. Avopuolisoni on siinä jo konkari, olen sivusta seurannut. Nyt, kun tanssiharrastus on nollassa, päätin liikunnan vuoksi opetella kätköilyä. Olemme yhdessä kierrelleet mitä erilaisempia paikkoja. Suunnistustaitokin on kehittynyt.” Bambi, 56

”Olen oppinut melomaan kajakilla. Näin Facebookissa ilmoituksen, menin mukaan ja loppukesästä ehdin meloa monta kertaa sekä järvellä että merellä. Ihanan rentouttavaa, odotan jo ensi kesää.” Taru, 74

” ”Olen aloittanut jousiammunnan. Kaikki rajoitukset ja huolet unohtuvat, kun jousiammunnassa voi keskittyä vain ampumiseen eikä voi ajatella muuta.” Katja, 45

”Opettelin pyörittämään hulavannetta. Sen luvattiin kaventavan vyötäröä. Pitää paikkansa: lähti kolme senttiä parissa kuukaudessa.” Pia, 68

”Opettelin juoksemaan. Kunto paranee ja sitä voi tehdä missä vain. Samalla saa hetken omaa aikaa lapsiperheen arjessa. Aloitin nollasta ja nyt menee jo 7 km.” Marce, 34

Taidetta ja musiikkia

Ylimääräistä energiaa saa purettua helposti myös taiteen ja musisoinnin parissa.

”Opettelin tekemään pouring-taidetta. Se on tuonut vihdoin elämääni onnistumisen tunteen: minäkin osaan jotain tehdä.” Sipinaattori, 22

”Opettelin soittamaan panhuilua. Ihastuin panhuilumusiikkiin karanteenin aikana ja tilasin huilun netistä. Soitto on tuonut paljon iloa yksinäiseen elämääni ja onnistumisen hetkiä, kun olen oppinut uuden laulun.” Jaana, 55

”Soittamaan ukulelea! Ostin miehelleni ukulelen 30-vuotislahjaksi. Yksi ilta miehen ollessa töissä otin ukulelen käteeni ja aloin katsoa Youtubesta opetusvideoita. En ole koskaan osannut soittaa mitään, mutta nyt osaan jo muutaman kappaleen!” Neppari, 30

”Akryylimaalaus. Meillä oli syyslomalle varattu matka Kreikkaan, mutta se peruttiin. Istuin kotona sen viikon ja kaipasin lomamaisemia niin paljon, että niitä alkoi tulvia alitajuntaani. Maalasin hurmiossa monta välimerellistä taulua, jotka kokosin taidenäyttelyyn. Näyttely oli auki etänä ja myin useamman teoksen.” Hanna, 33

”Soittamaan alttosaksofonia nuoteista. Ennen soittelin korvakuulolta. Vaimo aloitti viulun soiton. Meillä on soittotunti nyt päivittäin ja monta uutta biisiä ohjelmistossa. Ehkä joskus esitämme muillekin.” Saksesa, 66

Aivojumppaa

Elämässä on hyvä olla tavoitteita. Vastaajista useampi oli halunnut haastaa itseään älyllisesti.

”Olen opetellut maiden pääkaupunkeja. Kuluttaa aikaa ja harjoituttaa aivoja.” Emma, 67

”Olen opetellut ratkaisemaan Rubikin kuution mahdollisimman nopeasti. Halusin jotain tavoitteellista tekemistä tylsyyden keskelle. Kuutiota on kiva näpertää ja se toimii samalla stressileluna.” Ziggy, 25

” Olen opetellut tekemään arkisia asioita vasemmalla kädellä. Ajattelin, että jos oikea käsi vaikka murtuu, niin en olisi niin avuton. On vaikeaa ja hauskaa!” Petunia, 43

”Opettelin ulkoa Yhdysvaltojen osavaltiot ja niiden pääkaupungit. Nyt on kiva katsoa amerikkalaisia elokuvia, kun pysyy kärryillä, missä päin mennään.” Mh, 59

”Opin sekoittamaan korttipakan casinotyyliin. Kumppanin hienot korttien sekoitustaidot aiheuttivat kateutta, joten pyysin häntä opettamaan minullekin.” Noora, 25

Villinä kasveista

Sormien työntäminen multaan jos jokin on rentouttavaa puuhaa ahdistavinakin aikoina. Ja kasvun seuraaminen todella palkitsee!

”Olen alkanut harrastaa viherkasveja ja opetellut pitämään niitä hengissä. Olen hankkinut pistokkaita, istuttanut kasveja siemenistä ja suunnittelen kesäksi parvekkeelle erilaisia hyötykasveja. Etätyö laittaa katselemaan kotia viihtyisyyden näkökulmasta, ja kasvien päivittäiselle hoidolle on aikaa.” Lilian, 32

”Olen opetellut kasvattamaan chilejä.” Tarja, 61

”Opettelin kasvattamaan kasveja hedelmien siemenistä. Viime keväänä kokeilin istuttaa avokadoja, ja nyt kerrostaloasuntoni ikkunalla kasvaa kasvivalon alla jo kokonainen trooppinen hedelmätarha. Joka päivä niiden kanssa tulee touhuttua. En ole koskaan ollut mikään viherpeukalo.” Tuulia, 40

”Aloitin viime keväänä palstaviljelyn siitä kauan haaveiltuani. Parempaa tekemistä en koronavuoteen olisi voinut keksiä.” Multapeukku, 39

Tietotekniikka tutuksi

Mobiililaitteilla vietetty aika on hyvin todennäköisesti lisääntynyt, mutta se ei ole pelkästään huono juttu!

”Olen oppinut soittamaan videopuheluita. Oli halu nähdä perhettä ja ystäviä, ja videopuhelut mahdollistavat sen.” Tuula, 71

”Opettelen Python-ohjelmointikieltä. Voin hyödyntää sitä työssäni.” JP, 53

” Olen opetellut tekemään animaatioita piirustuksistani.” Mummu, 69

”Netissä surffailuni on kehittynyt. Tutkin ensin Suomen historiaa 1600-luvusta nykypäivään, sitten lisäsin kansainväliliä tapahtumia aikajanalle.” Inkku, 72

Remppaa ja kodin kohentamista

Ei kai tässä auta muu kuin tarttua porakoneeseen/maalitelaan/tapettiliisteripurkkiin, moni ajatteli kotinurkkia hetken katseltuaan.

”Opettelin tapetoimaan. Uusi taito toi mielekästä tekemistä ja itseluottamusta, kun onnistuin.” Sari, 54

”Maalasin ison tuvan katon valkoiseksi. Alkoi ottamaan päähän jatkuva kännykän räplääminen ja ajattelin, että voisin tehdä jotain hyödyllistä. Tuli ihana valoisa huone itse tekemällä.” Mää itte, 59

Opiskelua ajankuluksi

Myös uusien taitojen ja kielten opiskelu on ollut hyvä tapa kuluttaa aikaa – ja ehkä samalla hyödyllinen satsaus tulevaan.

”Opettelin ajamaan yhdistelmäajoneuvoa ja kuorma-autoa. Se on ollut haaveena lapsesta asti. Korona sulki työpaikan ja lomautettuna oli aikaa hakea kouluun. Nyt on hyvällä mallilla opiskelu yhdistelmäajoneuvokuljettajaksi.” Pipe, 44

”Olen lukenut kirjoja ja osallistunut webinaareihin sijoittamisesta. Koronavuotena piti opetella asia, joka mahdollistaa passiivisen rahavirran. Vaikka tässä ei olekaan taetta menestymiseen, sijoitan rahat mielummin osakkeisiin ja rahastoihin kun lottoamiseen.” Warretar, 34

”Olen opetellut espanjaa. Näin lehtijutun Duolingosta. Menin katsomaan ja jäin koukkuun. Tänään oli 248. peräkkäinen päivä Duolingoa!” Eija, 61

”Japanin kielen alkeet. Koronan takia eristyksissä kotona on mennyt jo vuosi. Eläkeläiselle olisi aika voinut käydä pitkäksi. Päätin hyödyntää netin mahdollisuuksia ja vihdoin opetella japania. Tuskin jaksan enää matkustaa Japaniin, mutta netin avulla pystyy tutustumaan vieraisiin maihin.” Minou, 67

Lisää hyvinvointia

Eikä parane unohtaa henkisiä taitoja. Niiden treenaaminen kannattaa tilanteesta riippumatta.

”Halusin oppia lievittämään ahdistusta ja stressiä, jota muun muassa korona toi mukanaan. Tietoinen pysähtyminen on ollut sisäiselle suorittajalleni vaikeaa. Yin-jooga on tuonut ihania rauhoittumisen hetkiä, jotka omistan vain itselleni ja olemiselle. Lisäksi arvostus omaa kroppaa kohtaan on kasvanut.” O, 23

”Opettelin läheisyyttä. Menin koronan aikana psykofyysiseen fysioterapiaan, koska läheisyys on ollut minulle vaikeaa. Halusin parantaa parisuhdettani. Kommunikointitaidot suhteessani paranivat ihan mielettömästi!” Tyyni, 29

”Olen opetellut olemaan läsnä ja itsekäs. Ennen koronaa painoin tukka putkella töitä, vaikka minulla on perhe, pienet lapset ja vuorotyö. Koronan iskettyä painoin niin paljon töitä ”varastoon”, että sain melkein burnoutin ja jäin sairauslomalle. Shokin jälkeen aloin salaa kiittämään koronaa, koska sen ansiosta tajusin pysähtyä.” Satu, 30