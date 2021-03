Häiritseekö tämä kuva sinua? Nyt kerromme, miksi kuukautisista on yhä hankala puhua ääneen

Puolella maailman väestöstä on kuukautiset. Ehkä vielä joku päivä kuukuppi taideteoksessa tai tamponi avokonttorissa ei ole ongelma. Nyt on.

Kuukuppi oli liikaa.

Loppuvuodesta 2020 Lappeenrannan ammattikorkeakoulun kuvataiteen opiskelija Senni Koskenvesa sai tehtäväkseen maalata taideteoksen koulun julkisiin tiloihin. Koskenvesa maalasi kukkiin verhoutuneen naisen, joka pitelee päänsä yllä kuukuppia ikään kuin olisi juuri tyhjentänyt sen päälleen.

Maalauksen hän halusi sijoittaa yliopiston naistenvessan ulkopuolelle. Vessassa kuukautiset oli jo ihan tuttu juttu, mutta Koskenvesan mielestä sen ulkopuolella keskustelulle oli vielä tarvetta.

Tämä ei kuitenkaan käynyt oppilaitokselle. Koulun tilavastaava ilmoitti Koskenvesalle sähköpostilla, että työtä ei voi sellaisenaan laittaa esille, koska se ”saattaa aiheuttaa liiallisia tunnereaktioita koulurakennuksessa kulkevissa ihmisissä”.

Työ voitaisiin kuitenkin hyväksyä, jos Koskenvesa poistaisi siitä kuukupin.

Koskenvesa teki työtä käskettyä ja liitti teokseen kyltin, jossa luki: ”Koulu sensuroi tästä kuukupin”.

18 maitopurkillista

Kuukautiset alkavat suomalaisella naisella keskimäärin 13-vuotiaana ja päättyvät 51-vuotiaana. Jos nainen vuotaa kerran kuussa noin 5 päivää 38 vuoden ajan, siitä tulee yhteensä 2280 vuorokautta.

Yhden kierron aikana menstruoiva vuotaa keskimäärin 40 millilitraa. Jos kuukautiset saisi lusia yhteen menoon, hommassa menisi 6 vuotta ja 3 kuukautta, ja verta vuotaisi reilut 18 litraa. Aika monta maitopurkillista.

Kuukautisten kutsuminen tabuksi olisi ehkä liioittelua – naiset osaavat varmasti jo puhua niistä keskenään, sukupolvesta riippumatta – mutta siihen nähden, että puolet maailman väestöstä menstruoi reippaan siivun elämästään, kuukautisiin liittyy yhä hämmentävän paljon salailua ja häpeää.

Minä olen syntynyt 1990-luvulla ja tiedän jo läheisimpien kavereideni kierron, pms-vaivat ja suosikkisuojat. Mutta miespuolisten ystävieni kanssa en niistä puhele. Kerran erehdyin, ja miespolo meni kiusaannuksesta solmuun.

Viime toukokuussa kuukautishäpeästä keskusteltiin Twitterissä aktiivisesti sen jälkeen, kun tv-kasvo Peter Nyman kertoi kieltäytyneensä ostamasta vaimolleen tamponeja:

Nymanin twiitti sai sadat kommentoijat ihmettelemään, miksi kuukautiset ja niiden käsittely nähdään edelleen häpeällisinä naisten salaisuuksina. ”Olisin muotoillut twiittini vitsailematta, jos olisin tiennyt”, Nyman kuittasi kohun jälkeen. Tietenkin voi myös miettiä, mitä vitsikästä on kuukautisissa.

Mutta emme me naiset itsekään ole kuukautishäpeästä vapaita, vaikka menkoista kavereiden kanssa rempseästi juttelisimmekin. Moniko tunnustaa piilotelleensa side- tai tamponipakettia kaupassa? Tai työpaikalla matkalla vessaan? Kuka tunnustaa pelänneensä kuukautissuojan pettämistä, kun päällä on ollut vaaleat housut?

Ja jos näin onnettomasti on todella käynyt, että persuksiin on ilmestynyt rusehtava läntti, moniko muistaa siitä aiheutuneen musertavan häpeän?

Nousussa: menkka-aktivismi

Senni Koskenvesa on 24-vuotias. Hän muistaa hyvin yläasteaikaisen pelon, että kuukautisveri vuotaisi ohi siteen tai mikä vielä pahempaa: penkille jäisi punainen läntti. Jopa omalle äidille ensimmäisistä kuukautisista kertominen tuntui sen verran hirveältä, että puhumisen sijaan hän jätti lapun.

– Asian ympärillä on kauan ollut hirveä jännitys, pelko ja puhumattomuus. Vasta viime vuosien aikana yleinen ilmapiiri on alkanut muuttua, Koskenvesa sanoo.

Viime vuosina on alettu puhua kuukautispositiivisuudesta ja menkka-aktivismista, joilla kuukautisia on pyritty normalisoimaan ja hälventämään niihin liittyvää häpeää. Niiden ansiosta nykyään jo jopa muistamme, että kuukautiset eivät koske vain naisia, vaan myös muunsukupuolisilla ja joillakin miehilläkin voi olla kuukautiset.

Silti Koskenvesa yllättyi teoksensa aiheuttamasta kohusta. Hänen opettajansa oli työn jo hyväksynyt. Oppilaitos ilmoitti haluavansa suojella kampuksella liikkuvia kansainvälisiä opiskelijoilta ja alaikäisiä.

– Se tuntui todella hämmentävältä, mutta myös huvittavalta. Ajattelin ensin, että eihän tämän pitäisi enää olla mikään juttu.

Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian tutkija Matleena Frisk on tutkinut ruumiillisuuteen ja kuukautisiin liittyvää kuluttamista, muun muassa kuukautissuojien yleistymistä. Hän huomauttaa, että kuukautisiin liittyvä avoimuus on varsin tuore ilmiö – ja meillä vasta nousemassa.

– Ei ole monta vuotta siitä, kun kuukautissuojamainoksissa vielä käytettiin sinistä nestettä imukyvyn osoittajana, jottei se varmasti muistuttaisi verta, Frisk sanoo.

Tarkalleen ottaen siitä on vasta neljä vuotta. Kun Libresse vuonna 2017 julkaisi mainoksen, jossa neste oli viimeinkin punaista, siitä ihan uutisoitiin.

Räsyistä tampaxeihin

Mikä kuukautisissa sitten on niin hävettävää? Eikö kuukautisia kannattaisi mieluummin juhlia? Nehän viestittävät, että keho toimii kuten pitääkin: nainen on terve ja hedelmällinen! Miksi esimerkiksi miespuolinen ystäväni saattaa kertoilla minulle suolensa toiminnasta, mutta minun kuukautiseni ovat hänelle liikaa?

Ehkä vika piileekin siinä, että terveyden sijasta kuukautiset liitetään yhä jollakin tapaa seksuaalisuuteen.

Vielä sata vuotta sitten kuukautisiin liittyvä häveliäisyys oli tietenkin vielä aivan eri sfääreissä. Ensimmäiset kuukautiset saattoivat tulla nuorelle naiselle täydellisenä yllätyksenä.

– Sata vuotta sitten ei nuoren tytön ollut soveliasta tietää seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, edes kuukautisista, Matleena Frisk sanoo.

Nekin, jotka tiesivät, saattoivat esittää tietämätöntä, ettei pöksyjen lisäksi olisi tahriintunut oma maine. Monilla äideillä ei ollut tapana valistaa tyttäriään, sillä ei heitäkään ollut valistettu. Tässä oli tietysti paljon perhekohtaista vaihtelua.

” Terveyden sijasta kuukautiset liitetään yhä jollakin tapaa seksuaalisuuteen.

Samaan aikaan samanlaiseen intimiteettiin kuin nykyään ei ollut mahdollisuutta: asuttiin ahtaasti, ja sisävessat olivat yläluokan luksusta. Kertakäyttöisiä siteitä tai tamponeita ei vielä ollut, vaan naiset ompelivat itse suojansa ja pyykkäsivät ja kuivasivat räsynsä muun pyykin joukossa.

– Tavallaan voisi siis sanoa, että kuukautiset voi nykyään salata paremmin kuin ennen, Frisk sanoo.

Kertakäyttöiset kuukautissuojat yleistyivät Suomessa 1960–70-luvulla käsi kädessä elintason nousun kanssa. Ensimmäisiä kertakäyttösiteitä käytettiin vyötärölle kiinnitettävän sidevyön kanssa, kuten aiempia pestäviä siteitä. Tamponit nousivat Suomessa suosioon ennen alushousuihin tarttuvien teippisiteiden yleistymistä.

Tamponien käyttöönottoa hidastivat asenteet. Tamponivalmistajat Tampax ja o.b. kiistelivät 1960–70-luvun taitteen mainoksissaan siitä, oliko epähygieenistä laittaa tamponi paikalleen käsin, ilman asetinta.

Ongelmana ei ehkä ollut niinkään neitsyyden menettämisen pelko, vaikka siitäkin puhuttiin.

– Kysymys on ehkä enemmän ollut siitä, kuinka sinut nuori nainen voi olla oman seksuaalisuutensa kanssa. Kun sanotaan, että alapäähän koskeminen on epähygieenistä, niin tarkoittaako se likaantuminen kuitenkin henkistä tahriintumista? Frisk pohtii.

Naisen seksuaalisuus taas on yhä kaikkialla maailmassa kinkkinen kysymys. Onko se ok? Milloin sitä on sopivasti, milloin liikaa?

Sata vuotta sitten naisen nilkan vilahdus oli riettauden merkki, joten on helppo ymmärtää, miksi emättimestä vuotavasta verestä ei keskusteltu. Sittemmin on paljastettu paitsi nilkat myös reidet, rinnat ja pakarat, mutta kuukautiset ovat jääneet likaisten salaisuuksien laatikkoon.

#normaaliasia

Kuukautiset ovat maailmalla merkittävä tekijä lukuisten sosiaalisten ongelmien synnyssä. Niihin liittyy työkyvyn alenemista, häpeää, taloudellista ahdinkoa, sosiaalista eristämistä, koulutuksen keskeyttämistä – ja jopa kuoleman riski.

Mutta kyllä meilläkin riittää korjattavaa. Viime vuosina meilläkin on puhuttu kuukautisköyhyydestä, tilanteesta, jossa menstruoivalla on vaikeuksia maksaa välttämättömät suojansa. Keskimääräisesti naisella kuluu kertakäyttösuojiin elämän aikana 1200 euroa. Esimerkiksi kuukuppi tulee runsaasti halvemmaksi, mutta se ei välttämättä sovi kaikille ja voi olla kertasijoituksena monen budjettiin liian kallis.

Asiaa olisi yksinkertaista helpottaa alentamalla kuukautissuojien arvonlisäveroa, joka on edelleen 24 prosenttia. Joissakin maissa on menty pidemmällekin: Skotlanti ilmoitti marraskuussa alkavansa jakaa kuukautissuojia ilmaiseksi.

Tapamme suhtautua kuukautisiin kertoo ennen kaikkea suhtautumisestamme naiseuteen. Se kertoo, kuinka tärkeää kohdullisten hyvinvointi meille yhteiskuntana on ja mitä kaikkea olemme valmiita sen eteen tekemään.

Menkka-aktivistiksi ryhtyminen ei vaadi läträämistä omalla kuukautisverellä. Siihen oikeastaan riittää se, että edes puhuu tai kirjoittaa kuukautisista vaikkapa somessa ja laittaa tunnisteeksi #periodactivity tai #bloodnormal.

” Tapamme suhtautua kuukautisiin kertoo ennen kaikkea suhtautumisestamme naiseuteen.

Kenties olemme jo muutoksen tiellä! Ainakin Lappeenrannassa Senni Koskenvesa sai lopulta pitää teoksensa esillä.

Teoksen sensuroinnista virisi sosiaalisessa mediassa kiihkeä keskustelu, ja pian oppilaitos pahoitteli tapahtunutta ja muutti kantaansa. Tapauksen jälkeen koulu linjasi, että viestintätiimi osallistuu tulevaisuudessa vastaaviin keskusteluihin.

Tahtoa avoimempaan, ymmärtävämpään kuukautisdialogiin siis on. Vielä on silti paljon työtä jäljellä.