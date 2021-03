Eikö laskettelu innosta? Extremeltä näyttävä uutuuslaji sopii kaikille ja on ”helpompaa ja turvallisempaa kuin laskettelu”

Kun toinen jalka alkoi reistailla, Katja Oikarinen, 38, luuli joutuvansa jättämään laskettelun. Tilalle löytyi snowbike, joka sopii kaikille ja on kropalle lempeämpää.

Sairaanhoitaja Katja Oikarinen, 38:

”Se oli rakkautta ensikokeilulla. Kokeilin snowbikea – tai snowmotoa, kuten sitä itse kutsun – ensimmäisen kerran vuonna 2016. Vasen jalka reistaili pahasti, ja suksilla laskemisesta oli tullut vaikeaa. Olin jo mielessäni ehtinyt hyvästellä koko lasketteluharrastuksen.

Kun astuin ensimmäisen kerran moton päälle, hurahdin saman tien. Tiesin, että se oli minun juttuni. Jotakin uutta ja jännittävää. Laji, jossa pääsin pitkästä aikaa haastamaan itseni ja kroppani.

Snowmoto on vähän kuin lumilaudan ja laskettelusuksien yhdistelmä. Sen päällä seisotaan kiinnittämättä jalkoja mihinkään, nenä menosuuntaan. Lajia voisi verrata tekniikaltaan alamäkipyöräilyyn: vaikka motossa on ohjaustanko, sitä ohjataan lähinnä tasapainolla – aivan, kuten pyörääkin.

Laskeminen on perheemme yhteinen juttu. Lapsemme ovat nyt 13-, 12- ja 9-vuotiaita. Löysin laskettelun uudelleen nuoruusvuosien jälkeen vuonna 2013, kun perheemme nuorimmaiset nostettiin suksille. Siksi tuntuikin erityisen kurjalta, kun terveysongelmat uhkasivat viedä minulta rakkaan harrastuksen.

Kun ystäväni sitten esitteli oman motonsa, olin alkuun epäileväinen. En todellakaan ollut laskettelussa mikään hurjapää. Osaisinko muka laskea tuollaisella extreme-laitteella?”

Snowbikella voi laskea kaikkialla, missä voi lasketellakin. Katja Oikarisen mukaan snowbike toimii suksia paremmin myös puuterilumessa.­

Vähemmän kiertoja ja rytkäyksiä

”Huomasin pian, että motoilu on jopa helpompaa kuin laskettelu. Lisäksi se on turvallisempaa ja lempeämpää. Motolla laskiessa kroppaan ei kohdistu niin paljon kiertoja tai kovia rytkäyksiä. Vauhdista ja vaaran tunteesta ei kuitenkaan tarvitse tinkiä.

Miehenikin on hurahtanut motoiluun, eikä suksilla laskeminen enää innosta.

Upein juttu motoilussa on se, että pääsen laskemaan niin kutsuttuja off-reittejä. Suksilla en osannut laskea puuterilumessa, mutta motolla se onnistuu. Nyt meillä on perheenä tapana ajaa moottorikelkalla erämaahan ja tuntureille. Siellä saavutetaan laskumaastot kelkan perässä hinaten ja alas tullaan kuka milläkin laitteella laskien. Mikään ei voita sitä tunnetta, kun voi viilettää alas koskemattomilla hangilla täydessä hiljaisuudessa. Se on todellista vapautta.

Ikimuistoisimmat hetket olen viettänyt viime keväänä Sorsatunturilla Sallan erämaassa. Tunturin juurella on pieni eräkämppä, jossa majoituimme ystäväperheen kanssa. Aurinko paistaa, taivas on sininen ja puut ympärillä näyttävät hattivateilta. Vierellä ovat vain ne kaikista rakkaimmat tyypit ja ympärillä koskematon luonto.”