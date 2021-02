Orgasmista saa oksitosiinia, mutta samaa hormonia saa erittymään muillakin keinoilla – näin buustaat mielihyvää kotikonstein

Mitä jos alakuloinen mieli johtuukin vain mielihyvähormonien häiriötilasta? Voiko hormonien toimintaa buustaamalla tehdä elämästä merkityksellisempää? Otimme selvää.

Kivaahan se on, jos on joku jota hipeltää, mutta jos elää yksin, kosketusta voi saada käymällä hierojalla, rapsuttamalla koiraa tai ihan vain koskettamalla itseään.­

Tummaa suklaata, komediaelokuva ystävien kanssa tai kiitollisuuspäiväkirja. Vinkit hyvinvointiin voivat olla joskus suoraviivaisia. Tee näin – ja yhden tietyn mielihyvähormonin tuotanto aivoissa tehostuu!

– Aivojen välittäjäaineet ja hormonit ovat oikeasti monimutkainen palapeli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen toppuuttelee.

Mielihyvähormonien toiminta on yksilöllistä. Tämä tarkoittaa, että synnynnäinen endorfiinin, dopamiinin, oksitosiinin ja serotoniinin perustuotanto vaihtelee ihmisten välillä paljon. Ei ole viitearvoja eikä siis puutostilojakaan. Tietoakin puuttuu.

– Ihmiset eivät yleensä hakeudu tieteellisiin tutkimuksiin äkillisissä ja vaikeissa elämäntilanteissa, Partonen huomauttaa.

Rakastumisen vaikutuksista aivoihin tiedetään kuitenkin paljonkin. Kun ihana ihminen vie yhtäkkiä jalat alta, oksitosiinin määrä lisääntyy räjähdysmäisesti ja serotoniinia ja dopamiinia esiintyy eri osissa aivoja kuin aiemmin – paikoin tavallista runsaammin, paikoin niukemmin. Muutokset herättävät halun hoivata, voimistavat myötätuntoa ja saavat kiinnostumaan mielitietyn kaikista mielenliikkeistä. Samalla suru ja viha pysyvät taka-alalla, vaikka elämä kolhisikin.

Mutta mitä jos elämä tuntui ennen jotenkin merkityksellisemmältä? Kaikki tunteet, ilot, surut ja riemut, jotenkin väkevimmiltä? Se on mahdollista, sillä yleensä tunteet tuntuvat voimakkaimmin nuorena. Ajan mittaan mielihyvähormonien toiminta hiipuu. Iän lisäksi elämäntilanteet vaikuttavat. Esimerkiksi työn menettäminen aiheuttaa stressiä ja muita hormonitoiminnan ja aivojen välittäjäaineiden muutoksia.

Iälle ei mahda mitään eikä aina elämäntilanteillekaan. Omaa hormonitoimintaa ei voi edes säätää tietoisesti. Silti mielihyvähormonien toimintaa voi lisätä.

Dopamiini – nautintoa

Dopamiini luo elämään merkityksen tunnetta, lisää motivaatiota ja antaa nautintoa. Dopamiinin lasku voi oirehtia lannistuneena tunnelmana ja pitkään jatkuessaan motorisina ongelmina kuten vapinana. Tuotannon vähentyminen voi kertoa myös masennuksesta tai Parkinsonin taudista.

Kokeile näitä:

Tee itsellesi selkeitä tavoitteita tai jaa laaja työtehtävä osiin. Juhlista välietappeja.

Tilaa illallinen uudesta ravintolasta tai kuuntele mielimusiikkiasi.

Hakeudu tilanteisiin, joissa arvostat itseäsi ja muita ja jotka koet nautinnollisiksi tai kiihottaviksi elämyksiksi.

Ota valokuva-albumit esiin: dopamiinin tuotanto nousee myös silloin, kun muistelet kohottavia tapahtumia.

Tsekkaa alkoholinkäyttösi. Lasillinen viiniä voi nostaa dopamiinitasoa, mutta pitkäaikainen, tätä runsaampi alkoholinkäyttö tyhjentää dopamiinivarastot.

Serotoniini – iloa ja naurua

Serotoniini tuo mielihyvää ja iloa. Jos mieliala on alavireinen, väsynyt ja ruokahalun kanssa on ongelmia, säännöllinen elämä auttaa rytmittämään myös hormonitoimintaa kohti tasapainoa.

Aina tämä ei riitä. Serotoniinin aineenvaihduntaa tasapainottavia lääkeaineita käytetään etenkin masennuksen, pakko-oireisen häiriön ja bulimian hoidossa.

Vaikka valtaosa serotoniinista muodostuu suolistossa, tiettyjä ruokia syömällä ei voi vaikuttaa aivojen serotoniinitasoon. Tämä johtuu siitä, että serotoniinin aineenvaihdunta aivoissa ja aivojen ulkopuolella ovat eri asioita.

Kokeile näitä:

Tapaa päivittäin kivaa seuraa. Hakeudu samanhenkiseen ryhmään, jossa jokainen saa vuorollaan huomiota.

Oleile kirkkaassa valossa 30–60 minuuttia vähintään viitenä aamuna viikossa viikkojen ajan. Myös kirkasvalolamppu tepsii, jos sen valo on riittävän voimakasta eli 2500–3000 luksia.

Pidä kiinni säännöllisestä uni-valverytmistä.

Endorfiini – riemua

Endorfiinit muistuttavat morfiinia ja tuovat euforisen riemuntunteen. Niiden määrä veressä on tavallisesti suurimmillaan aamuisin, heräämisen jälkeen. Etenkin kivun tunne saa endorfiinin ryöpsähtämään hermostosta. Kun endorfiineja on tavallista vähemmän, hyvän olon tunteet voivat jäädä puolitiehen, särky- tai kiputilat vaivaavat tai riemullista sävyä elämään ei oikein löydy.

Kokeile näitä:

Urheile vähintään 45–60 minuuttia yhtäjaksoisesti ja toistuvasti. Pitkiä juoksulenkkejä harrastavien endorfiini-hurmoksella on nimikin, runner’s high. Jos juoksu ei kiinnosta, ei haittaa. Riittää, että syke nousee ja pysyy korkealla lähemmäs tunnin.

Puoli tuntia elektronista musiikkia voi lisätä veressä kiertävän endorfiinin määrää. Rentoutusmusiikki sen sijaan ei lisää endorfiinia verenkiertoon.

Auringon UVB-säteily iholla lisää endorfiinien tuotantoa. Kymmenen minuuttia riittää, sillä auringossa oleilu myös vaurioittaa ihoa.

Oksitosiini – rakkautta

Oksitosiini on rakkaushormoni, joka voimistaa myötäelämisen kykyä, hyvää oloa, luottamusta ja halua hoivata. Lääkkeenä oksitosiini auttaa käynnistämään synnytyksen. Saksassa on tehty testejä, joissa koehenkilöille on annettu oksitosiinia sisältävää nenäsuihketta. Hyvänolontunne ja empaattisuus voimistuivat hetkellisesti.

Oksitosiinin väheneminen ei havaittavasti oireile, mutta sen määrää voi lisätä.

Kokeile näitä:

Mitä enemmän seksiä ja orgasmeja, sitä enemmän oksitosiinia!

Halaa ja kosketa silloin kuin mahdollista. Harjaa koiraa, käy hierojalla, pese selkää. Itseäänkin voi silittää.

Ja vielä bonuksena!

Noradrenaali on stressihormoni, joka liittyy myös mielihyvään. Se herättää seksuaalisen himon, synnyttää kaipuun ja vaikuttaa fyysiseen aktiivisuuteen. Kokeile koskenlaskua, vuoristorata-ajelua tai muuta seikkailua. Noradrenaliini nousee silloin, kun teet jotakin jännittävää, innostavaa, jopa pelottavaa — mutta sellaista, jonka tiedät pian loppuvan, onnellisesti.