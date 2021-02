Ensin se sattuu, mutta lopussa odottaa palkinto. Tiina, Mariia, Mervi ja Maria rakastavat kylmää.

Jalkojen upottaminen veteen ei tunnu vielä kovin pahalta, vaan siltä kuin joku hieroisi sääriä piikkimatolla.

Mutta kun vesi alkaa ulottua rintakehään, kylmän tunne todella iskee, ja on pakko haukkoa henkeä. Sattuu. Mieleen mahtuu vain se, että jääkylmästä merestä on päästävä pian ylös. Tämäkö on se tunne, jota avantouimarit janoavat?

Vaikka olisin itse viettänyt iltapäivän mieluummin kausitorttuja maistellen, avantouimari Tiina Ollilainen hehkutti pulahtamisen ihanuutta niin vakuuttavasti, että oli pakko kokeilla.

Tiina kannustaa, eikä hänellä ole mikään kiire saunaan. Laiturilta avautuu upea sumuinen merimaisema Espoon Nuottaniemeen.

Henki alkoi kulkea

Kun Tiina, 54, itse kastautui ensimmäistä kertaa avantoon, henki ei ihan oikeasti kulkenut. Tiina sairastaa astmaa. Se puhkesi hänen asuttuaan vuosia hometalossa. Sairautta oli hankala hoitaa, eikä sitä saatu lääkkeillä tasapainoon. Astma hankaloitti arkea monin tavoin.

Tiinalla oli pahoja hengitysvaikeuksia ja hän kärsi helposti hyperventilaatiosta. Kaikenlaiset hajut ärsyttivät. Työ puheammatissa opettajana oli hankalaa, rakas tennisharrastus läkähdytti. Muilta astmaatikoilta Tiina oli kuullut, että avantouinnista voisi olla apua. Kun mikään muu ei auttanut, Tiina oli valmis avantoon, vaikka vesi ei koskaan muuten ollut houkutellut.

Ensimmäisellä kerralla keho reagoi rajusti hyperventiloimalla, eikä Tiina pystynyt olemaan vedessä kuin pari sekuntia.

– Haukoin henkeä ja olin kuin kala kuivalla maalla, vaikka olinkin vedessä. Meni pitkään ennen kuin kroppa alkoi tottua.

Nyt puolitoista vuotta myöhemmin vedessä menee jo minuutteja, ja uinnista on tullut tärkeä rituaali. Tiina sädehtii hyvää oloa ja sanoo, ettei viisi vuotta sitten olisi voinut kuvitellakaan voivansa vielä joskus niin hyvin kuin nyt. Tiina uskoo, että selitys löytyy avannosta.

– Pidän jään reunasta kiinni ja nautin, eikä hyperventilaatiosta ole tietoakaan. Uinti on muutaman minuutin pikadetox mielelle ja keholle. Katson uimapaikoissa aina laiturien pelastusrengasta ja mietin, miten avantouinti on nostanut minut takaisin pinnalle.

”Lihaksen lihasta ei jumita, kun tennitreenin jälkeen hilaan väsyneen kroppani hyiseen veteen. Rasitusvammat ja jomot jäävät kylmään! Mieli virkistyy ja palautuminen nopeutuu”, Tiina Ollilainen sanoo.­

Iltapulahdus kylmässä on Tiinalle kuin rituaali, jossa päivän kiireet ja huolet pestään ja jätetään veteen.

– Nyt pulahdan kylmässä päivittäin: milloin huuhtomassa huolet, tyhjentämässä pään, ylittämässä itseni, ja hoitamassa terveyttäni.

Vedessä voi keskittyä vain siihen hetkeen.

Tiina ei ole ainoa, joka janoaa kylmää. Kylmä on nyt valtava hyvinvointitrendi.

Kylmä stressaa kehoa

Kautta aikain tyttöjä on varoiteltu siitä, ettei kylmillä kivillä tule istua, muuten tulee pissatulehdus. Pipoa pitää käyttää, muuten jäätyvät aivot, peloteltiin 80-luvun lapsia. Vähintään voi saada flunssan.

Kun on kasvanut kylmäntorjuntaan erikoistuneessa maassa, kylmään on oppinut suhtautumaan asiana, jolta pitää suojautua.

Näinä päivinä vaikuttaa kuitenkin siltä, että kylmään olisi syytä etsiytyä. Yksi jos toinenkin somevaikuttaja on löytänyt itsensä uudelleen avannossa. Uimakopeilla on vilkasta. Moni hehkuttaa sitä, miten krempat ovat helpottaneet, uni maistuu ja mieli on tyyni.

Onko kylmä siis sittenkin terveellistä? Pitää soittaa pohjoiseen.

– Kylmä on keholle stressitila siinä missä rankka liikunta tai vaikka tiukka matemaattinen tehtävä, sanoo kylmätutkija ja Oulun yliopiston kansanterveystieteen dosentti Tiina Ikäheimo.

Stressin tunnistanee jokainen kerran avantoon itsensä dipannut. Jääkylmässä vedessä verenkierto ja aineenvaihdunta kiihtyy ja sydän hakkaa. Siksi kylmä kuormittaa kehoa.

Jos kehon jäähtyminen jatkuu pidempään, kehon oma lämmöntuotanto käynnistyy. Jos hytisee vaikka pitkään bussipysäkillä, seuraa vilunväreitä tai -puistatuksia. Se on normaali reaktio, jolla keho yrittää estää jäähtymistä.

” Kylmä todella menee luihin ja ytimiin.

Viime vuosina on myös puhuttu paljon niin sanotusta ruskeasta rasvasta. Tutkimuksissa on havaittu, että kylmäaltistus esimerkiksi talviuinnissa tai kylmässä työskentelyssä aktivoi ruskeaa rasvaa. Tämä tuottaa tehokkaasti lisälämpöä. Kuitenkin sen merkitys on kokonaislämmöntuoton kannalta vähäinen.

– Kylmään liittyy aika paljon ongelmia. Jos siltä ei suojaudu riittävästi, se haittaa toimintakykyä ja voi aiheuttaa vakavia vaurioita myös terveille, Ikäheimo sanoo.

Perusterve aikuinen ihminen kestää kehon hetkellisen jäähtymisen seuraukset hyvin. Olennaista on oikea annostelu.

– Varoitukset eivät ole tuulesta temmattuja. Ei kylmä yhtäkkiä ole muuttunut terveyshyödyksi. Kehon jäähtymistä pitää pyrkiä välttämään. Ihmisen kehossa on kylmässä tiettyjä varoitussignaaleja, merkkejä siitä, milloin keho jäähtyy enemmän kuin on hyväksi. Silloin pitäisi liikkua, suojautua paremmin tai mennä sisään.

Pakkasessa ulkoileva tuntee usein ensin kipua sormissa. Silloin käsien toiminta on heikentynyt ja ihon lämpötila on laskenut noin +15 asteeseen, kun se normaalisti on lähemmäs +30. Kun sormet tuntuvat tunnottomilta, lämpötila ihossa on enää +7. Tunnottomuus on merkki siitä, että riski pakkasen puremalle on käsillä.

Kylmään tottuu Ikäheimon mukaan kuitenkin nopeasti sekä ilmassa että vedessä.

– Jokainen on alkutalvesta hoksannut, miten ensimmäiset kylmät päivät tuntuvat kylmimmiltä. Tunnetason tottuminen tapahtuu jo parin päivän jälkeen.

Tämä tuntuu myös stressireaktiossa, joka esimerkiksi avannossa aluksi tulee. Se vaimenee kertojen myötä hiljalleen. Stressihormoneja erittyy vähemmän, verenpaine kohoaa vähemmän. Siksi kylmään olisi hyvä totutella pikku hiljaa vaikka parin päivän välein.

– Vähitellen keho ymmärtää, ettei kyseessä ole hengenvaarallinen tilanne, eikä siihen tarvitse reagoida niin voimakkaasti.

Kaikille kylmä ei silti sovi. Esimeriksi sydän- ja verisuonitauteja, hengitystiesairauksia tai diabetesta sairastavien tulisi suojata itsensä kylmän vaikutuksilta tehokkaammin.

– Kylmä ilma kohottaa verenpainetta ja lisää sydämen työmäärää. Sydänpotilaalla se voi olla lisäkuormitustekijä, joka voi myötävaikuttaa sairauden pahenemiseen.

Myös lasten ja vanhusten kyky säädellä kehon lämpötilaa on huonompi.

Kun avanto ei riitä

Oikein käytettynä kylmä tekee tutkitusti hyvää. Sitä on hyödynnetty jo pitkään esimerkiksi urheiluvammojen hoidossa.

– Kylmästä on hyötyä urheilusuorituksesta palautumisessa. Raskaan urheilun aiheuttamaa lihasvauriota tai tulehdustilaa pystytään hillitsemään paikallisella kylmähoidolla, Ikäheimo kertoo.

Joillekin jääkylmä vesikään ei ole tarpeeksi kylmää. Mariia Yrjö-Koskinen, 58, käy pari kertaa kuukaudessa huippukylmähoidossa eli kryoterapiassa. Sitä saadaan isossa pakastimen näköisessä laitteessa, jossa lämpötila on 110 astetta miinuksella.

”Kylmähoidon lumisumu saa endorfinit liikkelle ja nautinto on aina yhtä suuri. Tämä on terveellinen riippuvuus”, sanoo Mariia Yrjö-Koskinen huippukylmäkaapissa.­

Laitteeseen mennään alusvaatteet päällä, sukat jalassa, hansikkaat kädessä ja pipo päässä. Kauttimista kuuluu musiikkia sen 2–5 minuutin ajan, kun kylmäkaapissa seisova ihminen hengittelee ”lumisumua” eli happirikasta mikrokiteistä jäätä.

Kylmä tehdään nestemäisellä typellä. Vaikka kopissa on niin kylmää, keinotekoista kylmää pystyy rauhallisesti hengittämään.

– Ihon pinnalle tulee kylmä tunne. Kylmä todella menee luihin ja ytimiin, mutta se on yllättävän nopeasti ohi.

Hän kokee, että hoito pitää virkeänä, ihon heleänä ja auttaa lihasjännityksissä. Mariia on muutenkin todellinen kylmälähettiläs, sillä hän myös Suomessa perustetun kansainvälisen talviuintiliiton puheenjohtaja. Mariia kuuluu myös kylmähoitoa antavan Cryon-yrityksen hallitukseen.

Kylmähoitoa hyödyntävät erityisesti urheilijat vammojen hoidossa ja palautumisessa. Huippukylmähoitoja eli lyhytkestoista intensiivistä kylmää käytetään myös muun muassa reumaattisia ja muita kipuja lieventämään.

Oikein käytettynä myös talviuinnilla voi olla hyviä terveysvaikutuksia. Sen on Tiina Ikäheimon mukaan havaittu esimerkiksi hieman parantaneen immuunipuolustusta, mikä voi olla yhteydessä siihen, että ihminen on paremmin suojassa esimerkiksi erilaisilta infektioilta. Myös hyödyt tulehduksellisten nivelsairauksien, kuten reuman hoidossa on tutkimuksissa todettu.

– Kylmävesiuinnissa voi erittyä kortisonia, jolloin nivelulehdussairauksia potevat henkilöt voivat saada lievitystä oireisiinsa. Moni nivelvaivainen kokee, että kivut vähenevät ja lievenevät avantouinnin myötä.

Talviuinnin mielihyvää tuottavaa vaikutusta ei kannata vähätellä. Kylmävesialtistus voi lisätä samojen mielihyvähormonien, eli endorfiinien erittymistä kuin esimerkiksi liikunta. Sen tuottaman hyvänolon tunteen haluaa kokea yhä uudestaan.

Ei arkajaloille

Kun on hädin tuskin uskaltanut hipaista jäähileistä vedenpintaa, tuntuu täysin käsittämättömältä, että joku ui pariasteisessa vedessä useamman metrin.

Mervi Mäki-Nesteelle, 44, tämä ei tuota mitään ongelmia. Pari, kolme kertaa viikossa hän hyppää autoon ja hurauttaa uimapaikalle. Jos olosuhteet sallivat, hän ui pidemmän matkan, 25 tai 50 metriä. Vedessä hän käy yhdellä uintikerralla kolmesti, eikä koskaan mene saunaan viimeisen kerran jälkeen. Niin jää virkeämpi olo.

Mervi jäi talviuintiin kerrasta koukkuun heti, kun toistakymmentä vuotta sitten ensimmäisen kerran avantoon pulahti. Enää pulahdus ei riitä, sillä Mervi osallistuu myös talviuinnin SM-kisoihin. Niissä hän ui tavallisesti 25 metriä.

– Harrastin yleisurheilua 30 vuotta ja 50 kiloa sitten, kunnes elämään tuli muita kiinnostuksenkohteita. Se oli jäänyt harmittamaan. Kilpailuvietti kyti.

– Ensimmäisissä SM-kisoissa ajanotto temppuili, jouduimme odottamaan veden alla lähtötelineissä pitkään ja nousemaan kerran takaisin laiturille. Räntää tuli vaakatasossa ja mereltä kävi kova tuuli. Se oli hyytävä kokemus.

” Kauhean moni ikäiseni pystyisi uimaan metriäkään 2-asteisessa vedessä.

Olennaista ei silti välttämättä ole sijoitus, vaan hyväksyttävä suoritus. Moni tulee kisaan tunnelman takia. Riittää, että saa osallistua. Merviltä menee 25 metrin matkaan menee noin 30 sekuntia.

– Suurimmat puutteeni ovat uintitekniikassa ja reaktionopeudessani lähdössä. Mutta ei kauhean moni ikäiseni pystyisi uimaan metriäkään 2-asteisessa vedessä.

Mervi ui luonnonvesissä ympäri vuoden, työ- ja vapaa-ajan matkoilla ympäri Suomea. Mukana on yleensä saattaja tai ainakin uimarin poiju. Mieli pysyy kirkkaana, iho ja nivelet hyvässä kunnossa. Kun vedestä nousee, se mikä otti aivoon ennen uintia, on unohtunut.

Tunteet mukana

Kykymme sietää kylmää vaihtelee, sillä kehon jäähtyminen riippuu monista yksilöllisistä tekijöistä. Siihen vaikuttaa koko ja kehon muoto, kunto, ikä, sukupuoli ja terveydentila sekä se, onko sopeutunut kylmään esimerkiksi tekemällä aiemmin työtä ulkona. Ne määräävät pitkälti sen, miten keho kylmässä jäähtyy ja miten ihminen sen kokee.

Rasvakudos on hyvä eriste, joka hidastaa jäähtymistä. Naisilla ihonalainen rasva on jakautunut kehossa tasaisemmin kuin miehillä. Siksi se voi Tiina Ikäheimon mukaan suojata naisia paremmin kylmältä. Toisaalta naisten kyky tuottaa lämpöä on miehiä heikompi, sillä lihaksisto ei ole niin suuri.

– Samantasoinen jäähtyminen saa eri ihmisissä aikaan myös erilaisia tunnereaktioita. Kaikki ei ole pelkkää fy­siologiaa, vaan siinä on psykologiaa seassa. Aiemmat kokemukset, odotukset ja mielikuvat kylmästä vaikuttavat, Ikäheimo sanoo.

Jos lapsena pakotettiin aina saunasta uimaan kylmään järveen, veteen tuskin on syntynyt kovin lämmintä suhdetta. Jotkut haluavat haastaa itseään enemmän fyysisesti, kun taas toisilla motivaatio siihen on heikompi. Myös kipukynnys vaihtelee.

Varpaisillaan pakkaseen

Maria Fonsell, 46, pitää kylmästä niin paljon, että se sai hänet muuttamaan pääkaupunkiseudulta 800 kilometriä pohjoiseen. Kun Nurmijärvellä asunut Maria kolme vuotta sitten kuuli työpaikasta Rukalla, ei sitä hakemista tarvinnut juuri miettiä. Nykyään Maria asuu Rukan kylässä ja työskentelee hiihtokeskuksen ”rouva ATK:na” eli vastaa sen tietotekniikasta ja digihankkeista.

” Olen sellainen mieluummin -30 kuin +30 -tyyppi.

Pohjoisessa lumesta, pakkasesta ja rännästä saa melko varmasti nauttia vuosittain.

– Tykkään talvesta ja kylmästä, enkä ole himoinnut rannalle lämpimään. Olen sellainen mieluummin -30 kuin +30-tyyppi. Pimeäkään ei haittaa, sillä lumen ansiosta pimeä ei ole pimeää.

Jo kymmenen talven ajan Maria on aloittanut aamunsa seisomalla lumihangessa tai kävelemällä paljain jaloin postilaatikolle. Kylmä on asennekysymys.

– Päästän koiran ulos, katson, näkyykö revontulia ja hieroskelen varpaita hankeen. Se on sellaista maadoittumista, ja myös mukava herätys. Joskus tuntuu, etten halua ollenkaan takaisin sisälle.

”Kun asuin vielä etelässä ja kävin talvella paljain jaloin postilaatikolla, naapurit saattoivat katsoa kysyvästi, että ovatko kengät unohtuneet”, Maria Fonsell sanoo.­

Saunan jälkeen Maria kieriskelee lumessa. Parasta on tuore ja pehmeä pakkaslumi.

– Saan lumesta kiksejä. Hangessa pyöriminen on parempaa kuin avanto. Lumi jää iholle, joten reaktio on viipyilevä. Iho kihelmöi ja kirvelee. Ja kun se saunassa alkaa sulaa, tuntuu tosi hyvältä.

– Lumi auttaa jaksamaan arjessa. Isäntä sanoo aina, että olen ihmisenä ”hätänen ja hikinen”. Kylmässä hetkessä kaikki muu unohtuu.

Uinnin jälkeen konttisaunan löyly maistuu taivaalliselta, vaikka osa uimareista onkin sitä mieltä, että avannon jälkeen ei mennä saunaan.

Jälkikäteen tuleva hyvänolon tunne on koukuttavaa, sanovat kokeneet uimarit. Siihen on ensikertalaisen helppo samaistua. Olo on virkeä, enkä edes huomaa, että iltapäiväkahvit jäivät väliin. Varpaat hieman kutittelevat.

Oman mukavuudenhalun voittaminen ja itsensä ylittäminen tuntuu kieltämättä makealta. Se taitaa olla se tunne.