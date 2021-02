Kärsitkö niskakivuista? Kokosimme 7 vinkkiä ongelman selättäneiltä – tehokas skorpioni-liike panee veren kiertämään

Ekstrana myös kolme helppoa täsmäliikettä.

Katso kuvaa:

Tunnistitko itsesi? Tuntitolkulla kyyryssä istuminen ei vaikuta pelkästään selkään, vaan myös hartioihin ja niskaan.

Niskajumi on harmillisen viheliäs vaiva, eivätkä siitä kärsi ainoastaan istumatyöläiset. Siksi kysyimme niskasärystä kärsineiltä, mitkä yksinkertaiset muutokset ovat helpottaneet heidän niskajumejaan. Tällaisia vastauksia saimme:

1. ”Hierojani hieroi kerran purentalihaksiani, minkä jälkeen kaikki aukesi. Tämän jälkeen olen huomannut, että iso osa niskajumeistani ja pääsäryistäni johtuu siitä, että jännitän leukoja ja puren hampaita tiukasti yhteen. Nykyään syön vähemmän särkylääkkeitä, kun osaan hieroa poskista kriittiset paikat vähän rennommoniksi ja muistan useammin rentouttaa leukaa.”

2. ”Nystyräinen jumppapallo on auttanut minulla. Sen päällä makaaminen ja kehon liikuttaminen laittaa veren kiertämään. Myös putkirullasta on ollut apua ja siitäkin on ollut apua, kun olen sujauttanut kovan tennispallon sukan sisään ja hieronut sillä yläkroppaa lattiaa vasten.”

3. ”Ostin viime kesänä tyynyjen Ferrarin eli kehon lämmön ja painon mukaan mukautuvan tyynyn. Aluksi vierastin ”sementtityynyä”, koska olin ajatellut, että osaan nukkua vain pehmeällä tyynyllä. Ensimmäisen kokeilukerran jälkeen olin ihan myyty. Tyynyn sisälmys ei karannut niskan alta vaan tuki niskaa todella napakasti. Tuon ostoksen jälkeen en ole enää kärsinyt niskasärystä lainkaan. Tyyny oli hintansa väärti.”

4. ”Etunojapunnerruksista on ollut apua. Niskassa ja yläsellä nahksahtaa kivasti, jos tekee suht nopealla tempolla.”

5. ”Minulla hiihto on helpottanut jumeja.”

6. ”Olen laittanut lapojen alle paksun kirjan ja joskus pyyhkeestä käärityn rullan, ja maannut lattialla. Tämä pieni liike on avannut rintakehää ja helpottanut täten myös niskajumeja.”

7. ”Alaspäin katsova koira -liikettä suositellaan erityisesti selkäkipuihin, mutta minulla liikkeen tekeminen on auttanut myös niskavaivoihin.”

Joogaklassikko venyttää samalla myös kireitä takareisiä ja lantiota. Liikkeessä painetaan kämmeniä kohti lattiaa, pidetään hartiat tuettuina ja pyritään suoristamaan alaselkä.­

Edellä mainittujen asioiden lisäksi myös seuraavat 3 liikettä auttavat niskejumeihin:

1. Lapojen venytys

Venytys vaikuttaa yläselässä sijaitsevaan lavan kohottajan lihakseen. Se on usein niska-hartiavaivojen taustalla.

Tee näin:

Tee liike joko seisten tai istuen. Nosta käsi pään taakse koukkuun niin, että kämmen on yläselkää vasten. Paina toisella kädellä kyynärpäästä kättä lattiaa kohden.

Keskity siihen, että lapaluu liukuu alaspäin. Kallista päätä poispäin venytettävästä kädestä.

Pidä venytys 10 hengityksen ajan. Vaihda puoli.

2. Niskan venytys istuen

Klassikkovenytys on helppo tehdä vaikka kesken työpäivän istuma-asennossa.

Tee näin:

Tee liike joko seisten tai istuen. Suorista selkä. Kallista vasenta korvaa kohti vasenta hartiaa. Voit syventää venytystä painamalla kevyesti päätä vasemmalla kädellä kohti hartiaa. Vie samalla oikeaa kämmentä kohti lattiaa ja työnnä sitä alaspäin.

Älä vedä niskaa ääriasentoon, vaan pidä venytys lempeänä.

Pidä venytys 10 hengityksen ajan ja vaihda puolta.

3. Skorpioni

Supertehokas skorpioni-liike hellii koko yläkroppaa. Samalla se avaa hartioita ja panee veren liikkeelle koko kropassa.

Tee näin:

Asetu vatsamakuulle. Ojenna kädet sivuille niin, että pidät kämmenet ja hartiat lattiassa. Paina lantiota kohti lattiaa aktivoimalla keskivartaloa.

Koukista oikea polvi. Pidä se koukussa ja tuo takapuolelta vartalon yli. Pyri koskettamaan varpaalla lattiaa. Samalla oikea lonkka nousee irti lattiasta ja lantio kääntyy sivuasentoon.

Tee liike toiselle puolelle. Toista 10 kertaa kummallekin puolelle.