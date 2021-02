Saitko joululahjaksi lihasvasaran? – Kysyimme asiantuntijalta, mihin uudet kehonhuoltovälineet parhaiten soveltuvat

Epäergonomiset työskentelyolosuhteet ovat vetäneet monen etätyöläisen kropan ennätyksellisen jumiin. Markkinoilla on tarjolla jos jonkinlaista vemputinta kehonhuollon avuksi. Toimivatko ne?

Elämmekö kehonhuoltovälineiden kulta-aikaa? Jumppakepit ja -pallot, pilatesrullat, tasapainolaudat ja -tyynyt, kuminauhat sekä muut simppelit kotikuntoiluvälineet ovat saaneet rinnalleen mitä mielikuvituksellisempia haastajia.

Viime vuosina markkinoille on ilmestynyt useita kotikäyttöön tarkoitettuja kehonhuoltolaitteita ja -välineitä erilaisten rasitusten, kipujen ja jumien hoitamiseen. Moni istumatyöläinen on etätyömaratonin takia entistä pahemmin jumissa. Tuskin on sattumaa, että laitteita markkinoidaan nyt reippaasti somessa.

Osa uudemmista kehonhuoltovälineistä on huvittavankin oloisia kapistuksia, joista ei aina ihan tiedä, minkä ruumiinosan vetreyttämiseen ne ovat tarkoitettuja. Jotkut välineet taas jättävät hieman pelottavan ensivaikutelman.

Apua kireyksiin

– Erilaisia itsehoitovälineitä on aina ollut. Ne tulevat ja menevät erilaisten trendien mukaan. Tämä aika on sellaista, että ihmiset ovat kiinnostuneita hyvinvoinnista ja kehonhuollosta. Aika näyttää, mitkä jäävät pysyvämmin käyttöön, sanoo Pohjola Sairaalan fysioterapeutti Pia Kalpamaa.

Hänen mielestään välineet sopivat erityisesti lievien lihasvaivojen itsehoitoon. Eniten niistä hyötyvät hänestä ihmiset, jotka liikkuvat ja huoltavat lihaksia muutenkin. Heille laitteet voivat tarjota apua jännitystilojen ja kireyksien käsittelyyn muun kehonhuollon ohella.

Kalpamaa kuitenkin arvelee, että todellisuudessa välineitä käyttävät erityisesti ihmiset, jotka ovat passiivisempia liikkumisessa tai lihasjäykkyyden jumppaamisessa pois.

– Voi tulla kiusaus ajatella, että kun ostan tuon lihashuoltovasaran, ei tarvitse enää tehdä muuta, vaan laite hoitaa lihashuollon puolestani.

Kalpamaan mukaan lihashuoltoa ei kannata ulkoistaa täysin välineille, vaan ne voivat olla yksi osa lämmittelyn, lihaskunto- ja liikkuvuusharjoitusten sekä venyttelyn yhdistelmää.

Entä onko jännittävien kehonhuoltovälineiden käytössä riskejä? Kun ollaan tekemisissä esimerkiksi niskan kanssa, kuten niskakeinussa, herää laitetta tuntemattomalle käyttäjälle nopeasti ajatus siitä, onko sen käyttäminen ihan turvallista.

Jos itsehoitovälineitä käyttää ohjeiden mukaan, oi­keaan tarkoitukseen ja sopivalla voimakkuudella, ei niihin Kalpamaan mielestä liity vakavia riskejä. Hänen vastaanotolleen ei ole tullut asiakkaita, jotka olisivat joutuneet ongelmiin välineiden takia.

– Mutta jos esimerkiksi lihashuoltovasaraa käyttää selän hoitoon ihminen, jolla on vaikka ongelmia välilevyn kanssa, voi saada entistä pahempaa kipua aikaan. Taas kuinka moni sellainen, jolla on vaikka pahoja niskaongelmia, kokeilee niihin ensimmäiseksi niskakeinua? Tärkeintä on mennä lääkärin vastaanotolle ja selvittää kipujen syy.

Kehonhuoltolaitteiden hyödyistä ei ole Kalpamaan mukaan tieteellistä näyttöä. Se ei tarkoita, etteikö niistä voisi olla joillekin paljonkin apua. Mikä toimii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle.

Selvitä myös syy

Fysioterapeutin näkökulmasta liikkuvuusongelmia tai muita lihasongelmia ei kuitenkaan voi ratkaista mikään yksittäinen väline. Kehonhuoltolvälineitä yhdistää se, että, ne tarjoavat kipuun ja jumeihin pinnallista helpotusta, mutta eivät ratkaise sen syytä.

– Laitteet antavat ulkoisen avun, eikä niistä mikään vahvista käyttäjän omaa lihasvoimaa. Fysioterapiassa taas hoidetaan syytä, ei oiretta, ja pyritään vahvistamaan lihasten voimaa ja liikkuvuutta, Kalpamaa sanoo.

– Esimerkiksi ryhtiliivi voi tukea yläselän asentoa ja muistuttaa ryhdin pitämisestä. Liivi ei korjaa vaan aktivoi. Mutta yläselän lihasten kuntoon vaikuttaa myös alaselkä, lantion asento ja alaraajat eikä pelkkä yläselän asennon korjaaminen välttämättä yksin riitä.

Fysioterapeutti korostaa, että vakavien lihaskipujen syy pitäisi aina selvittää lääkärin tai fysioterapeutin luona. Esimerkiksi leukarentoutin voi toimia lisäapuna purentalihasten jännitystiloissa, mutta hammaslääkärin luona tulisi aina ensin selvittää, miksi purentalihakset kuormittuvat liikaa.

Kalpamaa korostaa, että jotta keho toimisi normaalisti, monipuolinen liikunnan harrastaminen on olennaista. Taukojumpat työpäivän aikana, lihasvoimaharjoittelu, sykettä kohottava liikunta ja liikkuvuusharjoittelu toimivat sekä ennaltaehkäisevinä että huoltavina harjoitteina.

Liian lysyssä?

Huonoa, lösähtänyttä ryhtiä voi yrittää korjata niin sanotulla ryhtiremmillä tai -liivillä. Ryhtiliivi lupaa palauttaa kehon ”luonnollisen ryhdin takaisin lihasmuistiin”. Hinta noin 40 euroa.

Liikettä lihaskalvoille

Mutjutin on veikeästä nimestään huolimatta oikeastaan vain jännän muotoinen litteä muovinpala. Suomalainen keksintö on kehitetty lihaskalvojen hierontaan. Hinta 14,90 euroa.

Kiikkumaan!

Hieman jonkinlaista kidutusvälinettä muistuttava niskakeinu, ”riippu­matto niskalle”, on kehitetty avuksi erityisesti niskan ja kaularangan ongelmiin. Hinta noin 45 euroa.

Auttaisiko vasara?

Sulavaksi muotoiltu lihashuoltovasara näyttää agentin työkalulta. Sen vaihdettavia hierontapäitä voi käyttää paitsi hieromiseen, myös alkulämmittelyyn tai palautumiseen. Hinta noin 70 euroa.

Narskuttelijalle

Stressin ja hampaiden narskuttelun kiristämiä purentalihaksia voi yrittää hoitaa joystickia muistuttavalla leukarentouttimella Hinta noin 70 euroa.

Peppu tykkää!

Lempeimmästä ja esteet­tisimmästä päästä on tuolille asetettava pakaratyyny, jonka luvataan ehkäisevän istumisesta aiheutuvaa kipua. Hinta noin 40 euroa.