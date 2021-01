Martina Aitolehden lihavuuskommentti osoittaa, että kehopositiivisuus ymmärretään yhä väärin – tämän jutun lukemisen jälkeen asiassa ei pitäisi olla enää mitään epäselvää

Ei, kehopositiivisuus ei ole mennyt liian pitkälle, eikä se kannusta lihavuuteen. Listasimme faktat jokaiselle, joka yhä ajattelee niin.

– Mielestäni se, että sanotaan, että on ok olla lihava, niin se ei ole ok. Tuossa kohtaa kehopositiivisuusviesti on mennyt metsään.

Näin totesi Martina Aitolehti hiljattain Ilta-Sanomien jutussa. Artikkelin mukaan Martinalla on ristiriitaiset ajatukset kehopositiivisuutta kohtaan.

– Kehopositiivisuus on alun perin ollut hyvä juttu. Viesti siitä, että kunnioittaa ja rakastaa omaa kehoaan on se sitten millainen tahansa, on tärkeä. Kyllähän fakta kuitenkin on se, että lihavuus on monien sairauksien aiheuttaja.

Martinan kommentit ovat saaneet aikaan runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Kehopositiivisuusvaikuttajat ovat älähtäneet – ja syystä.

– Jos ei vielä tullut selväksi, niin yksikään lihava ei ole kenellekään toiselle mitään velkaa, saati tilivelvollinen. Ja ei, kehopositiivisuus ei ”ole mennyt liian pitkälle”. Se on juuri näitä tilanteita varten. Se on ihan kaikkien kehojen tasa-arvoa varten, toteaa toimittaja ja vaikuttaja Jenny Lehtinen Instagram-päivityksessään

Myös laulaja Evelina on julkaissut kannanoton Instagramissa.

– Me kaikki ansaitaan kaikki vapaus olla olemassa minkä vaan mallisena ja kokoisena, Evelina kirjoittaa.

Martina Aitolehti sanoi jutussa, että lihavuus on monien sairauksien aiheuttaja. Väitteeseen otti kantaa vaikuttaja Tytti Shemeikka, joka totesi Instagraminsa tarinat-osiossa näin:

– Fakta on, että ei oo ensimmäistäkään sairautta, joka esiintyy vain lihavassa kehossa. Fakta on myös se, että lihavuuden stigma on vahingollisempaa kuin itse lihavuus.

– Lihavuus ei ole yhtä kuin sairaus. Kaikki laihat kehot eivät ole yhtä lailla ole terveitä. Siitä huolitrollaajille pohdittavaa. Kiinnostaisko terveydentila, jos on kyse ihmisestä hoikassa kehossa?

Kehopositiivisuus ei kannusta lihavuuteen

Martinan näkemyksissä ei sinänsä ole mitään uutta. Se on vanha virsi, joka nostetaan kerta toisensa jälkeen esiin kehopositiivisuusliikkeestä puhuttaessa. ”Kehopositiivisuudessa on paljon hyvää, mutta se kannustaa lihavuuteen / mutta lihavuus ei ole ok / mutta lihavuus on terveysriski.”

Jos kuitenkin kuvittelee, että kehopositiivisuus ”on mennyt liian pitkälle” tai ”kannustaa lihavuuteen”, on ymmärtänyt kehopositiivisuuden väärin.

Koska kehopositiivisuuden ydinajatus ei vaikuta olevan selvä kaikille, on syytä vääntää vielä kerran rautalangasta.

Seuraavat faktat on poimittu Syömishäiriöliitto SYLI:n Instagramissa julkaisemasta tietoiskusta sekä UN Women Suomen julkaisusta.

Mitä kehopositiivisuus tarkoittaa?

1. Kehopositiivisuus on tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymys. Kehopositiivisuus ei lähtökohtaisesti liity terveyteen millään tavalla.

2. Kehopositiivisuus tarkoittaa jokaisen kehon hyväksymistä riippumatta koosta, fyysisestä toimintakyvystä, sukupuolesta, etnisestä taustasta tai ulkoisesta olemuksesta. Jokaisella on oikeus elää ja olla juuri sellaisena kuin on. Se, ettei joudu syrjityksi, haukutuksi tai kiusatuksi ulkonäkönsä tai kokonsa vuoksi, on ihmisoikeuskysymys.

3. Kehopositiivisuudessa ei yritetä vähätellä tai kieltää lihavuuteen liittyviä terveysriskejä.

4. Eri kokoisten, näköisten ja kykyisten kehojen tasa-arvoisen kohtelun ei tiedetä lisäävän kenenkään sairastumisriskiä. Kaiken kokoisten tasa-arvoinen kohtelu on tosiasiassa edellytys sille, että hyvinvointialalla voidaan ohjata asiakkaita arvostamaan omaa kehoaan ja tekemään keholleen aidosti hyviä valintoja.

5. Kun ihmistä ohjataan arvostamaan omaa kehoaan, se tarkoittaa esimerkiksi näitä asioita:

Se auttaa tarjomaan omalle, arvokkaalle keholleen riittävästi täysipainoista ruokaa sen sijaan, että laihduttaa väkivaltaisesti.

Se auttaa löytämään iloa tuottavan liikkumistavan osaksi elämää sen sijaan, että pakottaa itsensä liikkumaan kehonmuokkauksen vuoksi.

Se auttaa huolehtimaan psyykkisestä hyvinvoinnista sen sijaan, että ihminen arvottaa itseään koon ja suoritusten perusteella.

6. Oikein ymmärrettynä ja laajalti toteutuessaan kehopositiivisuudella voitaisiin vaikuttaa terveysriskeihinkin. Niin ei käy niin kauan, kun kehopositiivisuutta ei ymmärretä oikein.

7. Lue kohta 1. uudestaan.