Henna vaihtoi krapulat aamulenkkeihin, Heidi löysi rakkaan harrastuksen ja uusia ystäviä – koronavuosi olikin paremman elämän alku

Kun korona sulki baarit, Henna ei voinut enää juhlia. Heidi perusti kauan haaveilemansa lukupiirin.

Krapulat vaihtuivat aamulenkkeihin

Henna Tihilä, 37, Turku:

”Olen 6-vuotiaan tytön yksinhuoltaja. Äitiys ei ole estänyt minua pitämästä hauskaa, olen aina tykännyt juhlia. Joka kerta, kun sain lapsen hoitoon isovanhemmilleen, lähdin viihteelle. Krapulapäivät kuluivat sohvanpohjalla toipuessa, ja totta kai söin silloin ihan mitä sattuu.

Viime vuoden lopulla kiinnitin huomiota siihen, että olin jatkuvasti väsynyt. Kotona makoilin lapsen kanssa sohvalla, ja ruoaksi laiton jotakin helppoa, nopeaa ja usein epäterveellistä. Lapsi oli toki tyytyväinen, kun ei tiennyt muustakaan.

Tajusin, että asialle pitää tehdä jotakin. Joulun jälkeen hommasin itselleni Keventäjien jäsenyyden. Ajattelin, että kun laitan tähän oikeasti rahaa, on pakko tehdä jotakin. Sitten ei voi antaa asian vaan olla. Vuoden vaihtuessa aloin pitää ruokapäiväkirjaa ja tehdä kotitreenejä. Jatkoin samalla kuitenkin viikonloppujuhlimista, ja kaikki viikkojen aikana tehty työ valui ravintoloiden tahmeille lattioille.

Sitten korona pysäytti kaiken. Se oli minulle onni. Kaikki paikat olivat kiinni, eikä minnekään voinut mennä. Vietin tyttäreni kanssa suurimman osan vapaa-ajasta ulkona. Kävelimme päiväkotipäivän jälkeen uusien polkujen kautta kotiin. Oli ihana huomata, miten lapsi nautti liikkumisesta. Hän oli aivan innoissaan siitä, että äidin kanssa tehdään muutakin kuin hengaillaan kotona.

Iso syy elämänmuutokseeni on ollut se, että haluan olla äitinä aktiivisempi. Haluan antaa lapselleni iloista tekemistä arkeen ja opettaa hänelle terveellisiä ruokatottumuksia. Muutokseen kannusti myös aikaisemmin saamani masennusdiagnoosi. Tajusin, että jatkuva alkoholinkäyttö ja epäterveellinen ruoka pahentavat oireitani.

Uuden elämäni alkamisesta on kohta vuosi. Suurin oivallukseni on ollut sen hoksaaminen, miten hyvä olo liikunnasta tulee. Toki ulkoiset muutokset ovat tuntuneet myös hyvältä: käsivarret, vatsa ja kaksoisleuka ovat pienentyneet. On ihana herätä viikonloppuaamuisin virkeänä ja suunnata lenkille.”

Etälukupiiri antoi hengähdystauon uutisista

”Huomasimme pian, että meillä on lukupiirin lisäksi koossa kiva ystäväjengi”, Heidi Kock sanoo.­

Heidi Kock, 55, Helsinki:

”Olin jutellut tutkijaystäväni kanssa lukupiirin perustamisesta jo aiemmin. Asia jäi kuitenkin aina muun elämän jalkoihin. Kun koronarajoitukset pamahtivat keväällä päälle, ehdotin ystävälleni, että perustetaan virtuaalilukupiiri. Mukaan valikoitui lopulta seitsemän naista. Otimme tarkoituksella mukaan henkilöitä, jotka asuvat kaukana toisistaan: Helsingin seudulla, Oulussa, Vaasassa ja Brysselissä.

Tapasimme pahimman korona-ajan yli viikoittain etänä. Tartuimme kaiken ankeuden keskellä ensimmäisenä kepeämpään kirjallisuuteen, jota tarjosi Paula Norosen Räkkärimarketin kassa. Piirissä heräsi hyvä keskustelu siitä, miten jotkut kirjat voisivat toimia paremmin vaikkapa radiokuunnelmana.

Tapaamisten pääajatuksena on jakaa kirjan herättämiä tunteita ja havaintoja. Tulkitsemme teoksia omista lähtökohdistamme – itse kiinnitän huomiota rakenteeseen tai näkökulmiin, kun taas kielenkääntäjänä työskentelevä ystäväni tarkkailee enemmän vaikkapa kielen vivahteikkuutta.

Jokainen saa ehdottaa vuorollaan uutta teosta. Eniten keskustelua on tähän mennessä herättänyt Minna Rytisalon kirjoittama Rouva C. Minna Canthin elämää käsittelevä kirja nosti esiin ajatuksia ja oivalluksia naisten asemasta ja sen kehittymisestä vuosikymmenten aikana.

Ilman teknologian suomia mahdollisuuksia emme olisi saaneet etälukupiiriä aikaan juuri näiden ihmisten kanssa. Tapaamiset tuntuivat aluksi hengähdystauolta kaiken koronauutistulvan keskellä.

Huomasimme pian, että lukupiirin lisäksi meillä on koossa kiva ystäväjengi, jonka kesken on helppoa puhua vaikeistakin asioista. Haaveenamme on päästä hengailemaan seuraaville kirjamessuille, ihan livenä.”