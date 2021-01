Suomalaiset juovat nyt trendikkäitä terveysjuomia, mutta ovatko ne oikeasti terveellisiä? Asiantuntijalta tyly arvio

Hyvästit limsoille! Terveellisyysbuumin myötä uudenlaiset energia- ja hyvinvointijuomat saapuivat rytinällä markettien kylmäkaappeihin.

Nocco on vuonna 2014 lanseerattu ruotsalainen energiajuomabrändi.­

Kun kurkistaa kauppareissulla kylmäkaappiin, voi pistää merkille uuden villityksen: tarjolla on monenlaista, ensi silmäyksellä terveelliseltä vaikuttavaa virvoitusjuomaa.

Valinnanvaraa löytyy esimerkiksi uudelleen muotiin tulleista, sateenkaaren väreihin brändätyistä fitness-energiajuomista. On kombuchaa, vitamiinivettä ja kookosvettä.

Kasvattaa lihaksia, herättää aineenvaihdunnan ja suojaa immuunijärjestelmää. Mainosfraasit juomien terveysvaikutuksista kuulostavat jopa liian hyviltä ollakseen totta.

Kysyimme laillistetulta ravitsemusterapeutilta Jan Verholta, mitä näistä markettien ”superjuomista” pitäisi oikein ajatella ja ovatko ne oikeasti terveydelle hyväksi.

1. Urheiluenergiajuomat

Nocco, Celcius, Puhdistamo, Lohilo. Viime vuosien silmiinpistävin juomavillitys on sporttisuudella markkinoitava energiajuomabrändi. Sellaisia ryystävät monet hyvinvointialan vaikuttajat ja urheilijat.

Verho ajattelee, että tällaiset juomat ovat vähän kuin vaatteet – kun käytetään tietynlaisia juomia, kuulutaan tiettyyn porukkaan. Tässä tapauksessa fitness-porukkaan.

– Sitä hyödynnetään markkinoinnissa, Verho sanoo.

Juomat lupaavat puhtia arkeen ja treeniin ilman hiilihydraatteja ja sokereita, tietysti minimaalisilla kaloreilla. Tölkin kyljessä saattaa lukea BCAA, joka on lihasten kasvua edistävä aminohappo.

Verhon mukaan suurin ero perinteisiin energiajuomiin on se, että urheilijoille suunnatuista energiajuomista on otettu pois sokeri. Varsinaista energiaa juomista ei saa.

– Kofeiinissa ei ole energiaa, mutta kyllähän se piristää tietysti. Urheilu nimenomaan vaatii energiaa, joten siinä mielessä juomat eivät paranna suorituskykyä tai palauta, kuten jokin energiapitoinen asia.

Kofeiinia juomat sisältävät huomattavasti enemmän kuin kupillinen kahvia. Esimerkiksi yksi Nocco-juoma sisältää 180 milligrammaa kofeiinia eli noin tupla-annoksen kahviin verrattuna.

– Liiallisen kofeiinin haittavaikutukset eivät ole ihan tuulesta temmattuja. Tölkeissä pitää lukea aina, että ei suositella lapsille, raskaana oleville, imettäville tai kofeiiniherkille ihmisille.

Energiajuoma Noccoa myydään lukuisissa eri mauissa.­

Onko juomien sisältämistä BCAA-aminohapoista sitten hyötyä?

– Ei niistä haittaa ole, mutta ei varmaan hyötyäkään, Verho toteaa.

Urheiluravitsemustieteen valossa aminohappojen syöminen itsessään ei ole tärkeää, vaan tärkeämpää on kokonaisproteiinin saanti ruokavaliosta. Tölkin sisältämät aminohapot eivät riitä.

Sokerittomuus sen sijaan on hyvä asia hampaiden terveydelle muihin limsoihin verrattuna.

– Toki juomissa on hiilihappoja, mutta ne eivät taida olla hampaille niin pahaksi kuin sokeri.

2. Kombucha

Aasiasta Suomeen rantautunut kombucha on trenditietoisten suosiossa. Simalta maistuva kombucha on fermentoitua teejuomaa, jolla uskotaan olevan myönteisiä terveysvaikutuksia. Scoby-sienestä valmistettu juoma sisältää maitohappobakteereja ja vähemmän sokeria kuin virvoitusjuomat.

Onko suosittu juoma niin terveellistä kuin moni ehkä luulee?

Verhon mukaan ei ole olemassa mitään tieteellistä tutkimusta, joka todistaisi kombuchan olevan terveellistä juotavaa.

– Vanha aasialainen keksintö ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin erityisen terveellistä.

Kombucha sisältää maitohappobakteereita, mutta Verhon mukaan näyttöä juuri niiden hyödyistä ei ole

– Eivät ne niin ihmeitä tekeviä juttuja kuitenkaan ole. Suolistobakteereja on löydetty yli tuhat erilaista. Jos joku niistä on hyödyllinen, se ei tarkoita, että kaikki ovat.

Kombucha on fermentoitu teejuoma, joka on valloittanut maailman rytinällä.­

Verho huomauttaa, että ulkomailla myytävät kombuchat saattavat sisältää alkoholia ja jopa epäpuhtauksia, jos juoma on valmistettu alkeellisissa oloissa.

– Ei Suomessa, mutta ulkomailla juomista on toisinaan löydetty sinne kuulumattomia bakteereja.

Verho uskoo, että kombuchan juomiseen liittyy urheiluenergiajuoman tapaan ajatus tiettyyn viiteryhmään kuulumisesta.

– Nämä ihmiset voivat olla terveystietoisia tai tehdä parempia valintoja. Sokeria voi toki olla vähemmän kuin virvoitusjuomissa tai mehuissa, mutta jos juomaa vertaa teehen, miksei sitten joisi pelkkää teetä. Saa mahdollisesti samat hyödyt, mutta ei ollenkaan sokeria.

3. Vitamiinivedet

Mikä on parempaa kuin kivennäisvesi? No kivennäisvesi vitamiineilla! Markettien kylmäkaapit notkuvat sinkillä, foolihapolla, magnesiumilla sun muilla kyllästettyjä juomia, mutta mitä mieltä asiantuntija on tästä? Edistääkö vitamiinivesi terveyttä?

– Näitäkin on montaa erilaista ja osa sisältää sokeria. Mielestäni tällaiset eivät ole vettä, vaan ennemminkin mehua, Verho sanoo.

Jos vitamiineja saa tarpeeksi monipuolisesta ruokavaliosta, niiden ylenmääräinen tankkaaminen vitamiiniveden kaltaisesta juomasta on turhaa.

– Vitamiineista on hyvä ajatella niin, että jos niitä on elimistössä riittävästi, niiden lisäsyömisestä ei ole hyötyä. Jos on puutosta jostain vitamiinista, silloin voi päätellä syövänsä aika huonosti.

Vitamiinit ovat myös myyntikikka. Verhon mukaan tiettyjä vitamiinejä lisätään juomiin sen vuoksi, että EU-tasolla on määritelty sanatarkasti, mistä ravintoaineista saa tehdä terveysväittämiä.

Voisiko siis ajatella, että vitamiinivesi on paremmin brändättyä mehua?

– Jos se sisältää sokeria. Kallista vettä se ainakin on.

Jos janon tunteessa on jotain häikkää ja vitamiinivesi kannustaa juomaan vettä, se on toki parempi kuin ei mitään, Verho toteaa.

Vitamiinivesi vaikuttaa ensisilmäyksellä terveelliseltä valinnalta.­

4. Kookosvesi

Herkullisen kookosveden kerrotaan olevan luonnon oma urheilujuoma, joka nesteyttää hyvin. Joidenkin väitteiden mukaan kookosvesi jopa parantaa ruuansulatusta ja vastustuskykyä.

– Jos pitää kookosveden mausta, se on varmasti ihan ok. Sitä markkinoidaan luonnollisena urheilujuomana, koska sokeria on niin vähän ja juoma imeytyy näin paremmin.

– Lopputulos on sama, jos täysmehua laimentaa vedellä.