Mitkä ovat vuoden 2021 seksitrendit? Kokosimme yhteen juttuun kaikki hyvinvoinnin uudet ilmiöt ja villitykset

Vuonna 2021 suomalaiset jatkavat metsässä samoilua, mutta hyppäävät kuumien löylyjen sijaan kylmään kylpyyn. Älykello saa kaverikseen ladattavat älyhousut ja tekniikka on mukana myös seksissä, kun sitä harrastetaan etänä.

1. Mene metsään!

Sen, minkä suomalaiset ovat tienneet aina, on viimeistään koronavuonna muukin maailma hoksannut: luonto tekee oikeasti hyvää, sekä fyysisesti että henkisesti. Metsä onkin alkavan vuoden ykköshyvinvointitrendejä.

Luonnossa oleilu antaa rauhaisaa vastapainoa infoähkyiselle arjelle ja ruutujen tuijottamiselle. Metsä on ärsykkeistä vapaa ympäristö, jossa on helppo upota vaikkapa joogaan tai meditointiin. Maailmalla ovat jo jonkin aikaa olleet suosittuja erilaiset metsäkävelyt tai metsäkylvyt, joissa ihminen pysähtyy luonnon äärelle ja tutkii sitä kaikkilla aisteilla.

– Sammal tai puu antaa hyvää kosketustuntumaa, ja luonnon äänten kuunteleminen auttaa laskeutumaan rauhoittumisen tilaan, kuvaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen.

Metsä on hiipimässä myös kauneustuotteisiin. Esimerkiksi suomalainen Moi Forest -yritys on lanseerannut luonnonkosmetiikkasarjan, joka yhdistää luomulaatuisia raaka-aineita mikrobiuutteeseen eli metsäpölyyn. Metsäpöly vahvistaa tutkitusti immuunijärjestelmää, ja sen säännöllisen käytön on huomattu tukevan myös suoliston mikrobien toimintaa.

Luken ja kolmen yliopiston tuoreessa tutkimuksessa päiväkotien pihoille tuotiin kunttaa eli metsänpohjaa, siirtonurmea sekä istutuslaatikoita.

– Kuukauden aikana 3–5-vuotiaiden lasten ihon mikrobisto muuttui, ja lasten suolistossa havaittiin myönteisiä muutoksia. Voi sanoa, että metsä lisää ihon mikrobiston monipuolisuutta hyvällä tavalla, kertoo Luken tutkija Aki Sinkkonen.

2. Kylmä tulee!

Suomalainen saunakansa suuntaa ensi vuonna kylmään. Lumihangessa alasti piehtaroiminen ja avantopulahdukset päivittyvät erityisiin kryo- eli kylmähoitoihin. Niiden avulla voidaan esimerkiksi nopeuttaa vammojen palautumista, lievittää lihaskipuja ja migreeniä sekä lisätä yleistä hyvinvointia.

Kylmähoito perustuu kudoksen nopeaan ja hallittuun jäähdytykseen. Se lisää kehon verenkiertoa ja vapauttaa elimistöön lisää noradrenaliinia. Hoidossa keho altistetaan noin kahden minuutin ajaksi lämpötiloille, jotka vaihtelevat –110–130°C välillä. Joko hytisyttää?

3. Älykästä päälle

Päälle puettava teknologia, kuten älykellot ja -sormukset, ovat meille jo tuttuja: ne seuraavat kehon toimintoja liikkuessa ja nukkuessa sekä antavat terveystavoitteita. Nyt älyominaisuudet rymistelevät treenivaatteisiin. Miltä kuuloistaisivat esimerkiksi värisevät joogaleggingsit, jotka antavat palautetta harjoituksen aikana?

4. Treeniä myös sielulle

Mieli ja keho ovat kokonaisuus – toisen hyvinvointi vaikuttaa herkästi toiseenkin. Poikkeusolot lisäsivätkin henkistä harjoittelua tukevien lajien, kuten pilateksen ja joogan, suosiota (niiden etuna oli ehkä sekin, että niitä on helppo tehdä kotona).

Ne vahvistavat kehon ja mielen yhteyttä esimerkiksi meditaation ja progressiivisen lihasrentoutuksen avulla. Fyysisen ja psyykkisen treenin yhdistävät lajit ovat kovassa kurssissa myös ensi vuonna.

5. Vähän kevyempi terapia

Päätä kannattaa hoitaa siinä missä kroppaakin, se on selvä, mutta vuosien terapia ei ole välttämättä ainoa vaihtoehto. Entistä enemmän kysyntää näyttäisi olevan myös erilaisille lyhytterapioille. Esimerkiksi hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) tarkoituksena on kirkastaa omia elämänarvoja ja vahvistaa tietoisuustaitoja.

” Erilaisille lyhytterapioille näyttäisi olevan entistä enemmän kysyntää.

Mieltä voi hoitaa myös uuden teknologian keinoin. Neurosonic-hoidossa kehoon kohdistetaan matalataajuista, siniaaltomuotoista stimulaatiota, joka rentouttaa ja lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hoito voidaan toteuttaa joko tuolissa tai patjalla.

6. Seksiä etänä

Hyviä uutisia: seksin puolella kaikenlaiset säännöt ja suorittaminen ovat ihan ysäriä. Omannäköinen seksuaalisuus on seksitrendeistä kuumin – mitä se sitten kenellekin tarkoittaa.

Nousussa ovat seksuaalinen tietoisuus, lantionpohjalihasten treenaaminen ja etäseksi esimerkiksi Zoomin tai Skypen avulla.

Laskussa taas ovat orgasmikeskeisyys, ennakkoluulot ja sukupuolirooleihin takertuminen.