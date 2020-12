Asiantuntija kertoo nukahtamiseen vinkin, jota et ole luultavasti tullut ajatelleeksi – perustuu aivojen huijaamiseen

Onko nukahtaminen vaikeaa? Jos uni ei tule, on muitakin keinoja kuin laskea lampaita tai siirtyä pois sängystä.

– Jos on vaikeaa nukahtaa, voidaan nukkumisasentoa vaihtaa radikaalisti, kirjoitti unitutkija ja neurologian erikoislääkäri Markku Partinen eilen maanantaina Helsingin Sanomissa.

– Nythän suositellaan, että jos uni ei tule, tulisi mennä pois omasta sängystä, esimerkiksi olohuoneeseen lukemaan. Mutta samaan nukahtamistulokseen voi päästä laittamalla tyynyn sängyn jalkopäähän ja kääntymällä 180 astetta.

Mitä ihmettä? Olen lukenut kymmeniä unioppaita ja kokeillut satoja vinkkejä nukahtamisongelmiini liittyen.

Olen pyörinyt sängyssä tuhansia tunteja unettomana ja siirtänyt paikkaani nojatuoliin ja piikkimatolle. Ja nyt kuulen tästä yksinkertaisesta vinkistä, jossa nukahtamispulmiin ehdotetaan asennon muuttamista.

Mihin ohje nukkumisasennon vaihtamisesta perustuu, Markku Partinen?

– Jos ihminen herää yöllä eikä saa enää unta, yleisten ohjeiden mukaan on parempi nousta ylös sekä mennä vaikka toiseen huoneeseen. Omaan sänkyyn kannattaa palata vasta sitten, kun on riittävän väsynyt.

– Mutta omasta sängystä ei tarvitse lähteä välttämättä mihinkään, kun vaihtaa nukkumisasentoa. Tyynyn voi siirtää sängyn jalkopäähän ja antaa näin aivoille palautteen, että on mennyt muualle nukkumaan. Se on yksi järkevä menetelmä, ja se perustuu pitkälti aistiemme toimintoihin, Partinen kertoo Me Naisille.

Parhaiten tyynynsiirto toimii Partisen mukaan silloin, kun ihminen herää kesken unien eikä enää nukahda helposti.

– Nukkumaan kannattaa käydä siinä asennossa, joka on suunniteltu nukahtamiseen. Mutta jos vaikkapa herää kolmelta aamuyöllä eikä saa enää unta, voi asennon muuttaa. Kun on nukkunut muutaman tunnin toisinpäin ja jos sitten herää uudestaan, voi tyynyn siirtää taas normaalipuolelle.

– Tätä on tutkittu klinikallamme ja suosittelemme sitä unettomuuteen.

Jalkopäässä ei kaikilla ole stopperia, ja pelko tyynyn tippumisesta voi jännittää. Partisen mukaan se on luonnollinen tuntemus, mutta sitä ei kannata jäädä pohtimaan.

– Tyynystä kiinni pitäminen voi luoda turvallisuutta nukkujalle. Myös unilelun halaaminen voi auttaa nukahtamaan paremmin.

Auttaisiko sängyn paikan vaihtaminen?

Yksinnukkuvalle asennon vaihtaminen sängyssä keskellä yötä lienee helppoa. Mutta väärinpäin sängyssä kääntyminen voi hämmentää parisuhteessa. Tulevatko jalat suuhun, kun toinen pyöräyttää itsensä 180 astetta?

Partinen on Helsingin uniklinikan perustaja. Hän kertoo, että nukkumisasentojen vaihtamista on testattu klinikalla onnistuneesti puolisoidenkin kesken.

Hän vinkkaa, että aina ei tarvitse muuttaa nukkumisasentoakaan.

– Moni ostaa uuden sängyn, kun toivoo parempaa unta, mutta ennen sitä on järkevää tarkistaa uudet nukkumispaikat. Joskus voi auttaa, että muuttaa sängyn paikkaa tai pyöräyttää sängyn asennon huoneessa.