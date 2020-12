Yksi ruutuajan muoto sai synninpäästön – WHO julkaisi uudet liikkumissuositukset

Pleikkarit esiin! WHO:n uusien suositusten mukaan aktiivinen videopelaaminen tai musiikin tahtiin tanssahtelu käyvät liikunnasta.

Vähän on parempi kuin ei yhtään. Tällaisen viestin Maailman terveysjärjestö WHO haluaa antaa ihmisille. Tai ainakin näin voi päätellä WHO:n uusista liikkumissuosituksista. Maailman terveysjärjestö päivitti nimittäin hiljattain fyysisen aktiivisuuden suosituksiaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2010. Suosituksista uutisoi muun muassa verkkolehti Inverse.

Uudet suositukset ilahduttanevat ainakin ihmisiä, joille hiihtäminen räkä poskella tai jumppaaminen verenmaku suussa tuntuu turhan raskaalta. Suosituksissa nimittäin laajennetaan hyödyllisen liikkumisen käsitettä.

Tiivistettynä uudet suositukset kuuluvat näin:

★ Liikkumiselle ei määritellä enää vähimmäisaikaa. (Aikaisemmin se oli 10 minuuttia.) Mikä tahansa liikkuminen tai liikuskelu katsotaan paremmaksi vaihtoehdoksi kuin se, ettei liiku tai liikuskele lainkaan.

★ WHO ”hyväksyy” liikkumiseksi aiempaa laajemman joukon lajeja aina tasapainoharjoittelusta sellaisiin harjoituksiin, jotka vahvistavat lihaksia.

Pienikin liike tekee hyvää

Uusissa suosituksissa puhutaan tietysti myös istumisesta. Vuosikausia meille on hoettu, että istuminen tappaa. Tai jos ei nyt ihan tapa, niin tutkimuksissa on havaittu, että yli 10 tuntia istumista päivässä nostaa terveydenhoitokustannuksia ja lisää kuolemanriskiä.

WHO:n suosituksia laatimassa ollut professori Emmanuel Stamatakis huomauttaa kuitenkin Inversen haastattelussa, että istuminen ei välttämättä itsessään ole paha asia. Sitä ei voi välttää ja se kuuluu ihmiselämään. Ongelmaksi istuminen koituu silloin, jos ei harrasta mitään liikuntaa. Uusissa suosituksissa on myös pyritty huomioimaan paremmin sellaiset ihmiset, jotka eivät esimerkiksi vamman vuoksi pysty välttämään istumista – sen sijaan nyt kiinnitetään huomiota paikallaanoloon.

WHO:n uusien suositusten pohjalta Bustle-sivusto on koostanut rentoja tapoja lisätä liikkumista. Edes ihan kaikkea ruutuaikaa ei enää pidetä pahana ja passiivisena! Poikkeuksen muodostaa sellainen videopelien pelaaminen, joka laittaa kropan liikkeelle ja saa sykkeen nousemaan – tällaisia liikuntapelejä onkin tullut viime aikoina paljon markkinoille.

Yksi hauska tapa liikkua voi myös olla esimerkiksi lempibiisin tahtiin tanssiminen. Painojen nostamista WHO suosittelee kahdesti viikossa. Ja mitä enemmän ihmisellä on ikää, sitä suositeltavampaa pieni lihasjumppa on.

Suomalaisille WHO:n suositukset eivät välttämättä ole mullistavia, sillä UKK-instituutti päivitti liikkumissuosituksiaan lokakuussa 2019. Tuolloin UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari sanoi Ilta-Sanomille, että jokainen askel ratkaisee.

– Uuden suosituksen voi täyttää, kun on arjessa aktiivinen. Muutaman minuutin pätkät kerrallaan riittävät, Vasankari kertoi.

Helsingin Sanomille Vasankari tiivisti suositukset näin:

1. Muutamakin minuutti liikkumista riittää.

2. Myös kevyestä liikunnasta on hyötyä.

3. Istumista on hyvä tautottaa.

4. Riittävä uni lisää liikunnan hyötyjä.

5. Lihaksia voi treenata muuallakin kuin salilla.

Vaikka WHO on laajentanut liikkumisen käsitettä ja pyrkinyt eroon tiukoista aikarajoista, on se silti määritellyt tuntimäärän, johon olisi hyvä pyrkia. Uusien suositusten mukaan seuraava määrä jonkin fyysisen aktiviteetin suorittamista olisi hyvä:

★ 2,5–5 tuntia viikossa, mikä tarkoittaa...

★ ...½–1 tuntia päivässä 5 päivänä viikossa.