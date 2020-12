Miksi tyytyä Pirkka-seksiin? Seksologi kertoo, miten Edam-seksistä saa Roquefort-luksusta

Arkiseksi on seksologin mielestä kuin Edam-juustoa. Kun sängyssä haluaa enemmän, hän suosittelee päivittämään arkijuuston sinihomejuustoon – jos sellaisesta tykkää.

Olemme jo aiemmin oppineet uuden termin: Pirkka-seksi. Seksologi ja psykoterapeutti Leena Hattusen korvaan sellainen seksi ei kuulosta ollenkaan huonolta.

– Pirkka-seksissä on hyvä hinta-laatusuhde. Pienellä panostuksella saa hyvän arvon, Hattunen kehaisee.

Mutta eikö se kuitenkin kuulosta, noh melko arkiselta, siis tylsältä? Miksi siihen pitäisi tyytyä?

Hattusen mukaan arkiseksiä on vaikea määritellä – toisille sekin voi olla luksusta. Yleistäen sitä voisi kuitenkin verrata arkijuustoon.

– Arkiseksi on sellaista tarpeidentyydytys-seksiä. Vähän niin kuin ”Edam-juustoseksiä”, tuttua ja turvallista; sellaista, mitä se aina on. Voi olla, että se on silti nautittavaa.

Jos seksi alkaa tuntua turhan arkiselta toistolta, voi olla viisasta pikkuisen panostaa.

– Luksusseksissä nautinto on suurempaa.

Enemmän potkua!

Vastakohdaksi Edamille Hattunen ehdottaa oman lempijuustonsa sinihomejuuston mukaan "Roquefort -seksiä".

– Siinä on jotain ekstraa, jotain erityistä. Enemmän potkua. Se on räjähtävää, pirskahtelevaa.

Tällainen seksisessio voi Hattusen mukaan sisältää vaikkapa hierontaa ja eroottisia öljyjä. Luksusseksi voi olla sitäkin, että intiimiä kanssakäymistä harrastettaessa ollaan oikeasti läsnä.

Hattusen mukaan arjesta poikkeavaa seksiä suunnitellaan enemmän ja siihen panostetaan aikaa, toteutetaan esimerkiksi jokin unelma tai fantasia.

– Toisilla se menee kohtaamisen, intiimiyden, tantran ja seksuaalienergian virtaamisen suuntaan. Toisilla taas täysin päinvastaiseen; kokeilujen suuntaan.

Lomaseksi edustaa monille luksusta, sillä lomalla ei tarvitse stressata, on aurinkoa, aikaa ja hymyilyttää. Paljon matkustaville luksusta taas on heiluttaa peittoa kotona.

– Jos joillekin ehdottaa hotellihuoneen vuokraamista, he ahdistuvat.

Seksologi kehottaakin pohtimaan, millaista on oma arki ja mitä itselle tarkoittaa luksus ja toimimaan sen mukaan.