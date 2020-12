Palaudu kuin Obama! Viisi stressinpurkukeinoa, jotka toimivat jopa maailman vaativimmassa työssä – mutta yhtä niistä hän ei suosittele muille

Barack Obama paljastaa muistelmissaan, kuinka piti päänsä kunnossa Valkoisessa talossa. Keinoihin kuului rakkautta, ruokaa, kavereita – ja sopivasti paheita.

Jos asiasta on ollut jotain epäselvyyttä viimeksi kuluneina neljänä vuonna, yksi on hyvä muistaa: Yhdysvaltain presidenttikin on ihminen. Ei siis sketsihahmo, muttei supersankarikaan.

On tietysti onnekasta, jos Valkoiseen taloon joskus osuu huippuälykäs, laajasti sivistynyt ja melko vähillä unilla pärjäävä kaveri, mutta silloinkin työ on kaukana helposta. Kaikki itselle sopivat stressinhallintakeinot kannattaa siis ottaa käyttöön.

Tuoreissa muistelmissaan Luvattu maa (Otava) USA:n entinen presidentti Barack Obama paljastaa muutaman konstin, joiden avulla hän itse selvisi päivistään ja nukkui yönsä kohtalaisesti – niinäkin viikkoina, kun homma niin sanotusti kusi ja töitä olisi ollut enemmän kuin vuorokauteen mahtuu tunteja, esimerkiksi selvitellessä maan historian ehkä pahinta talouskriisiä.

Tässäpä siis viisi testattua stressinpurkukeinoa Obaman malliin, olkaa hyvät! Viimeistä emme tosin voi suositella kenellekään (eikä niin tee kyllä Obamakaan).

Tyttäret Malia ja Sasha olivat pressaisälle tärkeitä ankkureita normaaliin arkeen. Tai no, niin normaaliin kuin mahdollista.­

1. Perusasiat kuntoon: rakkautta ja ruokaa.

Hektisimpinäkin päivinä presidentti pyrki pitämään kiinni yhdestä iltarutiinista: joka ilta kello 18.30 mennessä hän nousi virka-asuntoonsa Valkoisen talon yläkertaan ja söi päivällistä perheensä kanssa.

Obama kuunteli pöydän ääressä tytärtensä Sashan ja Malian koulukuulumiset ja rupatteli sitten Michelle-vaimonsa kanssa hetkisen rauhassa ihan muista aiheista kuin politiikasta ja kriiseistä; yhteisistä tutuista, kiinnostavista leffoista, lasten kasvamisesta. Sitten he lukivat lapsille iltasadun ja peittelivät heidät sänkyyn.

”Niinä noin puolenatoista tuntina huomasin uudistuvani: mieleni puhdistui ja sydämeni parani vahingoista, joita maailman ja sen hankalien ongelmien miettimiseen mennyt päivä oli saattanut aiheuttaa”, Obama kertoo kirjassaan.

Päivällisen jälkeen Obama saattoi vielä palata virkahuoneeseensa talon länsisiipeen, mutta elpyneenä ja astetta virkeämpänä.

Kulta, mitäs tehdään, kun täältä päästään? Barack on kertonut, että Michelle on heidän perheensä kallio, hänen paras ystävänsä ja hänen elämänsä rakkaus. Kukapa ei sellaista tarvitsisi elämäänsä, presidenttikin.­

2. Päivä alkuun hikitreenillä – puolison kanssa, jos mahdollista.

Tunnit puolison kanssa olivat presidentin virassa kortilla, mutta eräästä Obamat pitivät kiinni: yhteisestä hikoiluhetkestä aamuisin. (Ehkä sellaisestakin yhteisestä aamuhetkestä, mitä juuri nyt ajattelet, mutta siitä kirja ei ikävä kyllä kerro.)

Joka aamu maanantaista torstaihin Barack ja Michelle sekä parin ystävä, Valkoisen talon kokki Sam Kass, kokoontuivat urheiluvalmentajansa Cornell McClellanin kanssa virka-asunnon neljännen kerroksen kuntosalille.

”Muhkeista raameistaan huolimatta Cornell oli kiltti ja hyväntuulinen silloin kun hän ei kiduttanut meitä jalkakyykyillä, maastavedoilla, yleisliikkeillä ja askelkyykyillä”, Obama kertoo kirjassaan.

”Michelle oli kiistatta Cornellin tähtioppilas, joka teki ohjelmansa tinkimättömästi. Sam ja minä olimme epäilemättä hitaampia ja pidimme pidempiä taukoja sarjojen välissä. Aina kun kuntokuuri meni liian tiukaksi makuumme, häiritsimme Cornellia kiihkeillä keskusteluillamme: Michael Jordan vastaan Kobe Bryant, Tom Hanks vastaan Denzel Washington.”

Treenihetkestä oli muutakin etua kuin fyysisen kunnon paraneminen.

”Sekä Michellelle että minulle tuosta päivittäisestä tunnista kuntosalilla tuli yksi normaaliuden vyöhyke lisää. Jaoimme sen ystävien kanssa, jotka kutsuivat meitä yhä etunimellä ja rakastivat meitä kuin perhe.”

3. Pidä taukoja, nollaa pää, muista kaverit.

Niin, ystävät, heitä tarvitsee vapaan maailman johtajakin.

”Siinä missä tytöt ja anoppini olivat ankkureitamme Valkoisessa talossa, oli muita, jotka auttoivat minua ja Michelleä selviytymään noiden ensimmäisten kuukausien stressistä”, Obama kirjoittaa.

Hän kiittelee esimerkiksi henkilökuntaansa, edellä mainittua Sam-kokkiaan ja erityisesti henkilökohtaista avustajaansa,”body man” Reggie Lovea.

Heidän kanssaan Barack saattoi heitellä koreja tai pelata biljardia ”aina kun minun tarvitsi päästellä vähän höyryjä”.

Kieltämättä kumpaakin olisi mälsää tehdä yksin.

Kuule Hassan, sellaista mietin, että... Presidentti Obama neuvottelee Iranin presidentin Hassan Rouhanin kanssa ydinaseohjelmasta 2013.­

4. Ymmärrä, että täydellinen on hyvän vihollinen.

Presidenttiyden tärkein oppi valkeni Obamalle jo alkuvaiheessa: täydellistä ratkaisua mihinkään ongelmaan ei ole, ainakaan Valkoisessa talossa. Jos olisi, joku alempana komentoketjussa olisi jo ratkaissut asian.

Sen sijaan oli todennäköisyyksiä: ”55 prosentin mahdollisuus, että tämä ratkaisu vastaan tuo ratkaisu saattaisi ratkaista ongelman (samalla kun olisi nollan prosentin mahdollisuus, että ratkaisu toimisi juuri niin kuin oli tarkoitettukin); 30 prosentin mahdollisuus, että mikä tahansa valitsemamme ei toimi ollenkaan, sekin 15 prosentin mahdollisuudella, että ratkaisu pahentaisi ongelmaa”, hän kuvaa.

Obaman keino hallita tunteitaan vaikeiden ratkaisujen äärellä oli tehdä päätösprosessista aukoton: niin tyhjentävä ja kaikkia tekijöitä osallistava, että jokainen voisi seistä lopputuloksen takana, mikä se sitten olikin. Siksi kaikki asianhaarat tutkittiin huolella, ja jokaiselle huoneessa annettiin mahdollisuus sanoa kantansa.

Näin asian viime kädessä päättävä presidentti saattoi todeta, että siinä hetkessä ratkaisu oli lopulta ainoa oikea.

”Huomasin pystyväni tekemään kovia päätöksiä ja silti nukkumaan yöni hyvin tietäen vähintään sen, että kukaan asemassani samoilla tiedoilla varustettuna ei olisi voinut tehdä päätöstä paremmin.”

Ja kuten tiedämme, uni, se on tärkeää.

Kiitos, nyt on tauon paikka! Presidentin tietystä paheesta ei ole juuri kuvia tallentunut.­

5. Salli itsellesi myös pienet paheet.

Tupakasta Obama ei päässyt eroon edes presidenttinä. Luvatussa maassa hän tunnustaa tupakoineensa aina, vaikkakin senaattoriksi päästyään lakkasi tekemästä sitä kameroiden nähden.

Saapuessaan Valkoiseen taloon tammikuussa 2009 Obama kertoo polttaneensa noin viisi (”tai kuusi – tai seitsemän”) savuketta päivässä ja ajatelleensa, tietenkin, että voi lopettaa koska vain. Kunhan tilanne tästä vähän rauhoittuu.

”Paitsi että tilanne ei rauhoittunut. Maaliskuuhun mennessä päivittäinen tupakka-annokseni oli hiipinyt kahdeksaan (tai yhdeksään – tai kymmeneen).”

Mainittakoon, että siinä kuussa presidentti muun muassa selvitteli: mitä tehdä 663 000 uudelle työttömälle, jopa 57 prosentin pörssikurssiromahdukselle, jatkuvasti lisääntyville kotien ulosmittauksille ja Wall Streetin kiukutteleville pankinjohtajille sekä pohti mittavien lisäjoukkojen lähettämistä Afganistaniin. Ehkä siis ihan ymmärrettävää, että Obama joskus lievitti stressiään savuisilla hetkillä Valkoisen talon kattoterassilla.

Erään erityisen rankan päivän jälkeen ”kerroin itselleni, että oli vielä viikonloppu ja tarvitsin martinin. Se oli presidenttiyden minulle antama toinen opetus: joskus ei ollut väliä, kuinka hyvä prosessisi oli. Joskus vain olit kusessa, ja parasta mitä saatoit tehdä, oli ottaa kunnon drinkki – ja sytyttää savuke.”

Ei se mitään, Barack, sattuuhan sitä. Paremmissakin piireissä.

Lähde: Barack Obama: Luvattu maa (Otava 2020, suom. Seppo Raudaskoski, Kyösti Karvonen ja Ilkka Rekiaro).