Olet varmasti kokeillut Pirkka-seksiä – 7 syytä, miksi se on niin mahtavaa

Tavallinen arkiseksi kunniaan!

Jokainen ruuhkavuosia elelevä tyyppi tietää, ettei aktiivisen seksielämän ylläpitäminen parisuhteessa ole aina ihan helppoa. Vaikka tutkimusten mukaan suomalaisten seksitavat ovat nykyään yhä monipuolisempia, arjessa monipuolisuutta ei välttämättä näy tai kuulu – hyvä jos on seksiä ollenkaan.

Mutta! Eihän sitä meidän kaikkien tarvitse vääntäytyä erikoisen seksin lumoihin. Joskus niin sanottu ”ihan tavallinen seksi” on tyystin parasta.

Arkisen seksin nimeen liputti muutama vuosi sitten myös Naislaif-blogia kirjoittava uusperheen vanhempi. Hän on nimennyt kiireisessä perhe-elämässä tapahtuvat petipuuhat Pirkka-seksiksi.

Pirkka-seksin käsitettä hän avasi blogissaan näin: ”Pirkka-seksi on arkista, pikaista ja tarpeen tyydyttävää seksiä, joka mielestäni on parisuhteen kantava voima.”

Näin juuri! Tästä innostuneina listasimme syyt sille, miksi Pirkka-seksi eli pikainen, arkinen ja kaikessa pirkkamaisuudessaan tyystin tavallinen seksi on aivan parasta:

1. Se ei vaadi valmistautumista.

Pirkka-seksiä varten ei ole todellakaan pakko ajella sääriä tai bikinirajaa. Siihen jopa tavallaan kuuluu se, että on orastavasti likainen luonnonlapsi.

2. Se ei kaipaa kikkailujakaan.

Ei tarvita tanssia sisäiselle jumalattarelle eikä osoittaa taiturimaisia suuseksitaitoja. Kuten 29-vuotias nainen aiemmassa jutussamme kiteytti: ”Hyvä seksi voi olla ihan tavallista. Siihen ei aina tarvita kummallisia asentoja tai lisävempaimia. Toki ne voivat menoa piristää, mutta niiden käyttämisestä ei tarvitse tuntea painetta.”

3. Se ei kysy kellonlyömää eikä paikkaa.

Pirkka-seksissä yhtä hyvä paikka on sänky tai kesäinen mökkisauna. Tai vaikka vessa. Oikeastaan mikä tahansa kodin nurkka käy, kunhan kukaan muu ei sinne samaan aikaan eksy. Tärkeintä on, että seksiä on.

4. Siihen ei tuhlata muutenkin kortilla olevaa aikaa.

Riittääpähän minuutteja muullekin. Esimerkiksi nukkumiselle.

5. Sitä voi harrastaa puolinukuksissaankin.

Pirkka-seksi antaa luvan rentoutua ja jopa uinahtaa kesken hommien. Kunhan suunnilleen pitää mielessä toisen fysiologiset ulottuvuudet.

6. Se tuo onnea elämään.

Tutkijoiden mukaan seksin harrastaminen kannattaa, ja sen määrää arjessa kannattaisi myös lisätä. Aina tämän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa tuntikausien rakastelua. Joskus se voi olla puhtaasti ”ihan sitä itseään”.

7. Se on ainoa, jota on saatavilla.

Onhan siinäkin yksin syy, miksi Pirkka-seksi on niin mahtavaa.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla heinäkuussa 2017.