Univaikeuksiin tarjotaan nyt avuksi äänikirjamuotoisia tarinoita, joissa tapahtuu vain vähän. Levoton nukkuja testasi, miten niiden kuuntelu vaikuttaa nukkumiseen.

Rauhallinen ääni antaa luvan rentoutua. Se neuvoo vetämään syvään henkeä ja alkaa kertoa tarinaa. Makaan sängyssä silmät kiinni ja kuuntelen, kuinka ääni kuvailee kuulasta syyspäivää. Tarina polveilee, mutta siinä ei tapahdu mitään suurta tai dramaattista. Sen tarkoitus on helpottaa nukahtamista.

Kuulin uudesta tavasta torpata univaikeudet hiljattain, kun Kathryn Nicolain Unisatuja rauhattomille aikuisille -kirja ilmestyi suomeksi. 52 tarinaa sisältävä kirja on saatavilla perinteisen painetun version lisäksi äänikirjana, joka ilmestyy yksi satu kerrallaan. Kirja lupaa johdattaa levolliseen uneen, oli ongelmana sitten nukahtaminen, heräily tai levottomuus. Tunnistan itsessäni jossain määrin kaikki kolme, joten päätin antaa keinolle mahdollisuuden. Kokeilin viikon ajan nukahtaa joka ilta unisatua kuunnellen.

Huonon nukkujan historia

Olen ollut huono nukkumaan niin kauan kuin muistan. Lapsena pyörin levottomana, puhuin unissani ja putoilinkin sängystä, aikuisena uniongelmat ovat hieman muuttaneet muotoaan. Pahimpina kausina nukkuminen on ollut niin vaikeaa, että olen kokeillut tavanomaisten apukeinojen (kuten iltarutiinit ja raskaan liikunnan välttäminen ennen nukkumaanmenoa) lisäksi nukahtamis- ja rauhoittavia lääkkeitä sekä melatoniinia. Lääkkeistä ei ole löytynyt arjessa toimivaa apua, ja melatoniini vaikuttaa vain nukahtamiseen, ei unenlaatuun.

Nykyisin koen nukkuvani omalla mittapuullani varsin hyvin. Nukahdan satunnaisia poikkeuksia lukuun ottamatta sen verran nopeasti, etten ehdi tuskastua unta odotellessani.

Itse uni on kuitenkin levotonta: heräilen jonkin verran, näen painajaisia ja höpisen unissani ilmeisesti varsinkin aamua kohden. Mitään lääkevalmisteita en ole käyttänyt muutamaan vuoteen. Koska pärjään näin, olen tällä hetkellä lähinnä tyytynyt siihen, että nukkumiseni nyt vain sattuu olemaan tällaista. Toki vältän ehdoin tahdoin häiritsemästä unta vaikkapa turhalla valoisuudella.

Viikko iltasatuja – miten kokeilussa kävi?

Kuuntelen kahtena ensimmäisenä iltana äänikirjaversion Unisatuja rauhattomille aikuisille -kirjan sadusta. Muina iltoina kuuntelen Spotifysta jakson Kathryn Nicolain unipodcastia Nothing Much Happens. Kirja on saanut siitä alkunsa, joten englanninkieliset podcast-sadut ovat ainakin osin samoja. Valitsen tietenkin eri tarinat kuin jo kuuntelemani.

Unisatuja rauhattomille aikuisille -kirja ilmestyi suomeksi lokakuussa.­

Sekä äänikirjoissa että podcastissa luetaan kukin satu kahdesti: toisen kerran vielä hieman ensimmäistä hitaammin. Lisäksi tarinaan johdatellaan ennen sen varsinaista alkua kertomalla, mistä on kyse, kehottamalla sammuttamaan valo ja niin poispäin. Samankaltaisena toistuva alku on hyvä, jotta ehtii puhelimen kädestä laskettuaan asettua aloilleen ja hiljentyä kuuntelemaan.

Ensimmäiselle illalle sattuu yksi niistä harvoista kerroista, kun uni ei meinaa millään tulla. Tarina on ihan herttainen ja siinä mielessä sopivan tapahtumaköyhä, ettei sen kesken simahtaminen harmittaisi. Silti huomaan olevani valveilla sen päättyessä ja joudun odottamaan unta sen jälkeen vielä melkoisen kauan.

Siispä uusi yritys seuraavana iltana, sillä iltasatujen ja nukahtamaan opettelun kanssa neuvotaan olemaan kärsivällinen.

Vuokko Hovatan ääni on rauhoittava, mutta jälleen satu ehtii päättyä ennen kuin nukahdan. Silmät alkavat kyllä kuunnellessa tuntua lupaavan raskailta, ja nukahdan melko pian äänitteen vaiettua.

Samaan tapaan sujuvat myös seuraavat viisi iltaa. En ehdi kertaakaan nukahtaa ennen kuin 16–30-minuuttinen pätkä päättyy, mutta uni tulee varsin pian sen jälkeen. Uniasiantuntija Soile Hällfors on kertonut Me Naisille aiemmin, että tavanomainen nukahtamisaika on 10–20 minuuttia, jos ihminen on riittävän levännyt eikä kärsi uniongelmista.

Helpotusta iltamurehtimiseen, mutta ei ihmeitä

Sinällään iltasatujen kuuntelu on ollut ihan mukava ja rauhoittava rituaali, mutta nukkumiseeni se ei ainakaan viikossa vaikuttanut. En vaipunut uneen sen nopeammin kuin ennenkään tai lakannut heräilemästä, eivätkä uneni rauhoittuneet.

On toki mahdollista, että hyödyt alkavat näkyä vasta myöhemmin, jos jatkan kuuntelua edelleen. Toisaalta, vaikka ”aikuisten unikoulun” myönnettiin vievän aikansa, kirjassa myös luvattiin, että kuuntelija huomaisi vaikutukset ”pian”.

” Iltasatuja kuunnellessa ajatukset eivät päässeet harhailemaan samaan tapaan kuin yleensä.

Oma vaikutuksensa nukahtamiseeni saattoi tosin olla muutamalla ulkoisella tekijällä. Nukun avomieheni ja koirani kanssa samassa sängyssä, joten myös heidän levollisuutensa vaikuttaa. Mieheni on rauhallinen nukkuja ja haki asentoa vain yhtenä yönä kokeiluviikon aikana, mutta koirani vaihtoi joka kerta kesken tarinaa paikkaa tyynystä viereltäni jalkopäähän. Siinä vaiheessa havahduin hieman itsekin.

Lisäksi sopivan äänenvoimakkuuden hakeminen tuotti jonkin verran haasteita. En halunnut kurottaa säätämään sitä kesken kaiken, mutta etukäteen oli vaikea arvioida, mikä voimakkuus olisi riittävän kova, jotta tarinaa seuratakseen ei tarvitsisi pinnistellä, mutta riittävän hiljainen, jotta siihen voisi nukahtaa.

Unisaduissa on joka tapauksessa hyvät puolensa. Niitä kuunnellessa ajatukseni eivät päässeet harhailemaan samaan tapaan kuin yleensä. Sen ansiosta ainakaan huolien pyörittely ei vaikeuttanut nukahtamista. Tarinan päätyttyäkin pystyin palaamaan sen aiheisiin sen sijaan, että märehtisin milloin mitäkin.

Luulenkin, että iltasaduista voi olla apua, jos vaikeutena on lähinnä iltainen murehtiminen. Toisaalta voisin kuvitella, että niistä hyötyy myös, jos iltarutiinit ovat hukassa ja on vaikeaa malttaa rauhoittua vuoteeseen unta odottamaan. Ainakin itselläni paineet nukahtamisesta nimittäin helpottivat hieman, kun silmät suljettua tarkoitus olikin kuunnella, ei vaipua saman tien uneen. Toisaalta huomasin kokeilun loppua kohden alkaneeni hieman hermoilla, ehtisinkö taaskaan nukahtamaan tarinan aikana.

Vaikka en itse hyötynyt juuri äänikirjojen kuuntelusta, ajattelen, että se on kokeilemisen arvoinen konsti helpottaa univaikeuksia. Toisin kuin lääkkeillä sivuvaikutuksineen, sillä ei nimittäin ollut yhtäkään haittapuolta.

Kathryn Nicolai: Unisatuja rauhattomille aikuisille (Gummerus) ilmestyi suomenkielisenä kirjana 12.10. Äänikirjaversiot ilmestyvät yksi tarina viikossa 12.10. alkaen. Kuunnella voi useissa eri äänikirjapalveluissa.

Kathryn Nicolain podcast Nothing Much Happens esim. Spotifyssa.