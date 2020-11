Me Naiset

Kuolemanväsymykseen on olemassa täsmälääke, joka vaatii iltavirkulta uhrauksia, kirjoittaa Heidi Iivonen.

Kun herätyskellosi soi aamulla, olitko kuolemanväsynyt? Olisitko tehnyt mitä tahansa, jotta olisit voinut jäädä lämpimän peiton alle? Tiedän tunteen.

Olen iltavirkku ja elin vuosia liian vähillä unilla, koska en halunnut mennä aikaisin nukkumaan. Illat olivat laatuaikaani: luin kirjoja ja lehtiä, katsoin telkkaria, innostuin ideoimaan uusia juttuja. Olin luovalla tuulella.

Sitten totesin, että homma ei voi jatkua entiseen malliin. Olin jatkuvasti väsynyt ja kiukkuinen. Manasin aamuvirkkuja suosivaa systeemiä. Lopulta en nähnyt tilanteeseen mitään muuta ratkaisua kuin sänkyyn kömpimisen.

Päätin mennä nukkumaan joka ilta yhdeksältä. Alkuun makasin sängyssä usein pari tuntia hereillä. En saanut millään unta. Sitten pikkuhiljaa aloin nukahtaa yhä aikaisemmin.

Helsingin Sanomat on kertonut, että ihmiset nukkuvat keskimäärin vähemmän kuin 1970-luvulla. Unitutkimusseuran varapuheenjohtaja ja erikoislääkäri Anu Muraja-Murro on kertonut lehdessä ajattelevansa, että nykyihminen tarvitsisi kaiken stressin ja ärsykkeiden keskellä jopa enemmän unta kuin aiemmin.

Kliinisen neurofysiologian ylilääkäri Esa Mervaala on todennut HS:ssa, että moni nukkuu säännöllisesti liian vähän. Uni on tärkeää, koska aivot puhdistuvat yön aikana.

Ymmärrän, että uniongelmista kärsivän on vaikea nukkua tarpeeksi. Ja on ihan oma juttunsa, miksi yhteiskunta pyörii aamuvirkkujen ehdoilla.

Mutta nyt kun systeemi on mikä on, suosittelen muitakin menemään ajoissa nukkumaan. Useimmille aikuisille riittää seitsemän tai kahdeksan tuntia unta. Kuolemanväsymykseen on vain yksi täsmälääke: riittävä uni.

Nykyään nukun useimpina öinä kymmenen tuntia, enkä ole enää väsynyt. Herääminen on helppoa. Ajatus juoksee reippaasti heti aamusta. Muistan asiat omasta mielestäni paremmin. Olen hyvällä tuulella.

Toki silloin tällöin lipsun ja jään tapittamaan televisiota vielä nukkumaanmenoaikani jälkeen. Pääsääntöisesti kuitenkin pakotan itseni petiin yhdeksältä.

Elämäni on muuttunut päätöksen myötä paremmaksi. Olen huomannut, että tarvitsen paljon unta. Joudun nipistämään unitunnit muusta tekemisestä, mutta se on sen arvoista.

