Me Naisten toimittaja Annakaisa, 42, aloitti säännöllisen meditoinnin, jotta jaksaisi paremmin poikkeuksellisessa syksyssä ja kaamoksessa.

Kun meditointia kokeilee, olo tuntuu aina pirun hyvältä sen jälkeen. Kehoni ja mieleni kierrokset laskevat jo viiden minuutin hengitysharjoituksella.

Säännöllisen meditaation hyödyistä on tutkimuksiakin, mutta en silti ole oppinut meditoimaan säännöllisesti. Miksi aina lopetan sen?

Yksi syy on, että keksin helposti tarpeellisempia juttuja, joita voin tehdä vartissa. Moni asia tuntuu paljon merkityksellisemmältä kuin rauhoittuminen omaan itseeni.

Koska tässä erikoisajassa on hyvä pitää huolta jaksamisesta, merkkasin kalenteriini jokapäiväisen meditointihetken – alkuun kuukaudeksi.

1. viikko

Olen jo ensimmäisen päivän aamuna täynnä intoa tästä projektista, vaikka meditaatiohetkeni on vasta lounasaikaan.

Etsin etukäteen netistä sopivan äänitteen ja teen lattialle meditoimisnurkkaukseni, jossa on litteä istuintyyny.

Kun lounasaika alkaa, siirryn tyynyn päälle salamana. Jalat ristissä istuminen lattialla tuntuu ikävältä ensisekunneista lähtien. Käynnistän kännykästäni harjoitteen ja suljen silmäni.

Miellyttävän kuuloinen nauhoiteääni alkaa pian kuulostaa narinalta, ja takeltelen jo uloshengityksen aikana. Yksi suuri sisäänhengitys, kuusi pientä ulos.

Muistan eräältä joogatunnilta, että paras aika meditaatioon on hieman nälkäisenä. Mutta mahani murisee, ja mielessäni pyörivät ruoka ja työasiat. En saa tyhjennettyä mieltäni enkä rauhoitu juuri yhtään, kymmenen minuutin harjoite tuntuu liian pitkältä.

Kokeilen viikon aikana myös työ- ja parveketuoleilla meditointia.

Hankin puhelimeen maksullisen sovelluksen, jossa on miellyttävän kuuloisia harjoitteita. Tykkään jokaisesta harjoitteesta, mutta en vielä huomaa mitään muutosta olossani. Olen työpäivinä yhtä levoton kuin aiemminkin ja käyn viikonloppunakin kierroksilla.

2. viikko

Päätän suhtautua meditaatioharjoitteisiin kuin uuteen tuttavuuteen: avoimesti ja lempeästi. Jos kemiaa ei synny, en jää murehtimaan.

En aseta itselleni tavoitteita, mikä on muutenkin meditaation idea. Päähäni voi tulla muita asioita meditoinnin aikana, mutta olen jo parempi päästämään irti niistä; se onnistuu, kun vaikkapa lasken sisään- ja uloshengitykseni rytmiä numeroiden avulla.

Luen meditaation hyödyistä ja bongaan mielenkiintoisen suklaameditaation: siinä laitetaan namu kielen alle ja aistitaan kehon tuntemuksia. Kokeilen myös aamu-, ilta-, tanssi-, kävely ja suihkumeditaatiota.

Pelkäsin etukäteen, että torkahdan istualleeni aamumeditaatiossa. En nukahtanut, mutta en myöskään piristynyt sen avulla tai huomannut päivän aloituksessani muutoksia.

Suihkussakin on miellyttävää meditoida, mutta en keksi mitään erityistä hyötyä. Öö, veden virtauksen ääni kuuluu voimakkaammin, kun siihen keskittyy? Eipähän tarvitse meditoida risti-istunnassa viileällä lattialla. Mutta kuinka ekologista on antaa veden juosta, kun hieman hengittelen?

Iltameditaatiosta saan liikaa energiaa ja nukahtaminen venyy.

En löydä sopivaa asentoa, eikä mikään aika vuorokaudesta tunnu hyvältä ajankohdalta meditaatiolle.

3. viikko

Etsin edelleen sopivinta meditointihetkeä ja -asentoa. Testaan, katoaako iltapäiväväsymykseni meditoimalla. Tai alkaako vapaa iltani paremmin, kun rauhoitun työpäiväni päätteeksi.

En huomaa mitään eroa olossani. Kun työpäiväni loppuu, en halua jäädä enää hengittelemään vaan tahdon kiireesti ulos etäkonttoristani.

Mutta ystäväni huomaavat minussa muutoksen. Olen kuulemma rauhallisempi ja kärsivällisempi kuin aiemmin. Jaksan jonottaa taidemuseoon kitisemättä puoli tuntia ja luoda seesteistä tunnelmaa ympärilleni, he sanovat. En enää vouhkaa korona-ajan ja kaamoksen ikävistä puolista niin paljon kuin kuukautta aiemmin.

4. viikko

”Löydä itsellesi hyvä ja pehmeä asento makuulla tai tuolilla istuen.”

Tuon lauseen kuulen meditaatiohetkeni aluksi. Olen aikaistanut sen aamupäivään ja pidän sen noin tuntia ennen lounasta. Silloin olen yleensä virkeimmilläni – ja pieni pötköttely tuntuu vahvistavan tuota olotilaani. Se on voima-asentoni; miksi edes olenkaan yrittänyt joskus meditoida kaksi tuntia epämukavasti istuma-asennossa?

Nyt makaan lattialla yleensä kymmenen minuuttia. Aistin rauhassa kehoni tuntemuksia ja hengitän ohjeiden mukaan.

” Fiilikseni on kuin olisin ottanut superpäikkärit. Nälkäkään ei kurni, ja hyvä vireeni jatkuu koko päivän viiden minuutin tauon ansiosta.

Mukavin ja toimivin harjoitteista on edelleen tämä kehomeditaatio. Se oli paras apu vuosiakin sitten, kun rakensin positiivista kehomielikuvaani. Silloin keskityin omaan ruumiinrakenteeseeni ja sen toimintaan. Halusin tuntea paremmin kehoni ääriviivat ja suorituskyvyn.

Nyt en erityisemmin kaipaa buustia kehomielikuvalleni, vaan haen voimaa ja jaksamista tähän kaamokseen. Saan kaikkea niitä.

Meditoinnin jälkeen fiilikseni on kuin olisin ottanut superpäikkärit: olen energisempi kuin ennen meditaatiota. Nälkäkään ei kurni, ja hyvä vireeni jatkuu koko päivän pelkästään jo viiden minuutin tauon ansiosta.

2. kuukausi

Kokemukseni ensimmäisestä kuukaudesta ovat niin hyviä, että päätän vielä jatkaa.

Aluksi laitan puhelimeen muistutuksen aamupäivän meditaatiostani. Muutaman viikon jälkeen huomaan, että kroppani ilmoittaa luonnollisilla merkeillä, kun on tauon aika. Se haluaa suoristua. Mieleni kaipaa tyhjennystä.

En pidä kiinni täsmällisistä kellonajoista. Huomaan, että meditaatiohetkeni sopii täydellisesti kahden projektin väliin ennen keskipäivää. Se on kuin hommat katkaiseva kahvitauko tai välipala. Se on kuin palkinto, jota odotan yleensä aina innokkaana.

On luksusta hiljentää some ja tietokone hetkeksi ja siirtyä lattialle itsensä seuraan – vaikka joskus se on myös haastavaa.

Jos meditaationi venyy iltapäivään, energiatasoni ovat niin matalalla, etten välttämättä ole parhaimmillani syventymään itseeni edes viideksi minuutiksi. Samalta tuntuu toisinaan muutenkin: ikään kuin meditaatio olisi mielen kuntosalitreeni, johon ei millään jaksaisi tarttua, mutta sen jälkeen olo on kyllä niin euforinen, ettei sitä halua jättää enää välistä.

Tuloksena jaksamista ja läsnäoloa

Mitään maailmoja mullistavaa vaikutusta en ole kokeilussani huomannut, mutta se on varmaan tuonut uutta jaksamista sekä läsnäoloa arkeeni. Keskityn hengitykseeni yhä useammin ja tunnustelen kehoni eri osia aktiivisemmin, olinpa sitten kävelemässä tai tanssitunnilla. Samalla ryhtini suoristuu ja olostani tulee heti miellyttävämpi. Tunnen olevani omassa turvallisessa kuplassani, jota mikään ei pysty rikkomaan.

Meditointi on saattanut osaltaan helpottaa elämääni horjuttavaa epävarmuutta, jota nykyinen maailmantilanne on luonut keväästä lähtien.

Ensimmäistä kertaa elämässäni olen alkanut nauttia myös mää-hetkistä näiden kahden meditaatiokuukauden aikana. Olen huomannut, ettei minun tarvitse juosta kaikissa kissanristiäisissä tai suorittaa jatkuvasti jotakin.

Olen alkanut ymmärtää, että oman ajan viettäminen ja siitä nauttiminen on melkeinpä pakollista, jos haluaa tuntea itsensä hyvin ja menestyä tässä elämässä. Aloittaa voi vaikkapa kahden minuutin meditaatioharjoitteella.

Nyt olen käynnistelemässä kolmatta kuukauttani putkeen jokapäiväistä meditointia ja mietin jo salaa, että millainen zen-tila on vielä edessä. Kotinikin on pysynyt sen ajan kivan siistinä, sillä kuka nyt sotkun ja pölyn keskellä haluaisi meditoida.

