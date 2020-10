Ensimmäinen sääntö on, että suomen kielessä lauseiden väliin tulee yleensä aina pilkku. Vaikeudet alkavat, kun pilkku pitää jättää pois.

Kirjoittaminen sujuu hyvällä flow´lla, mutta jossain vaiheessa iskee epävarmuus, mihin kohtaan se pilkku tuleekaan, vai tuleeko sitä ollenkaan?

Tuntuuko tutulta?

Et ole ainoa, joka joutuu asiaa miettimään. Turun yliopiston suomen kielen lehtori Päivi Laineen mukaan suomalaiset kaipaavat eniten oikeinkirjoitusapua juuri pilkuttamiseen.

Laine selittää, että suomen kielessä pilkutus perustuu kielen rakenteeseen. Toisin on esimerkiksi englannin kielessä, jossa pilkkuja ei voi käyttää vapaammin oman tyylin mukaan tauottamaan tekstiä.

Ensimmäiseksi on osattava tunnistaa, mikä on lause. Tämän jälkeen pilkuttaminen on helppoa, koska perussääntö on, että lauseet erotetaan toisistaan pilkulla.

Syksy on ollut kaunis, koska on vielä lämmintä.

Syksy on ollut kaunis, ja meri on lämmin.

Entä milloin pilkkua ei saa laittaa lauseiden väliin? Silloin kun lauseilla on yhteinen osa.

Syksy on ollut kaunis ja ilma lämmin. (on ollut)

He lähtivät kauppaan ja kävivät samalla kirjastossa. (He)

Syksyllä sataa paljon ja sieniä kasvaa runsaasti. (Syksyllä)

Pilkkusäännöt muuttuvat ajan saatossa. Pilkkusääntöjäkin on yksinkertaistettu niin, että kaikki rinnastuskonjunktiot ja, sekä, sekä – että, vain, mutta käyttäytyvät lauseiden välissä samalla tavalla. Alistuskonjunktioita koskevat omat sääntönsä.

Muistisääntö: Lauseiden väliin tulee aina pilkku, paitsi silloin, kun niillä on yhteinen lauseenosa.

– Tärkein muistisääntö on kuitenkin: Tarkista, sanoo Laine.

Verkosta löytyy hyviä kielenhuoltoon liittyviä sivustoja, kuten Kotimaisten kielten keskuksen ylläpitämä Kielitoimiston ohjepankki.