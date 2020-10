Etätreenit ovat tulleet jäädäkseen. Pääseekö omassa olohuoneessa hikeen vai meneekö homma helposti pötköttelyksi?

Vesipullo on täytetty ja jumppamatto levitetty. Odotan treeniasussa tunnin alkua, ja pian ohjaaja ilmestyykin olohuoneeni pöydälle. Kello on 17 ja alkamassa Fressi-TV:n Circuit-livetunti eli kaiken tasoisille kuntoilijoille sopiva kiertoharjoittelutunti. Jos koronasta on jotain hyvää keksittävä, etätreenipalveluiden esiinmarssi on ehdottomasti yksi eduista.

Kun ohjaaja tulee kirjaimellisesti kotiin, tekosyyt treenin väliin jättämiselle katoavat. Pian nähdään, millaiseen hikeen voi itsensä saada 45 minuutissa yksin omassa olohuoneessa.

Livetunti tulee tehtyä

Oman kehon painolla tehtävä jumppa alkaa rivakoilla lämmittelyillä energisen musiikin tahtiin. Tuntia kuvataan reaaliajassa Fressi Clubhousessa Helsingin Vuosaaressa, joten kanssani hikoilee joukko jumppareita myös ruudun toisella puolella, vaikka en heitä näekään. Lisäksi suurempi joukko on tietysti kotona omien läppäriensä edessä.

Kun Fressi-TV aloitti etätuntien lähetykset maaliskuussa, live-tunneilla oli parhaimmillaan lähes 10 000 jumppaajaa ruutujensa ääressä.

– Yhteensä livetuntien katsojia on ollut jo reippaasti yli puoli miljoonaa, kertoo Fressin markkinointijohtaja Ville Välikoski.

Vaikka treenitallenteitakin on katsottu, reaaliajassa lähetettävät livetreenit ovat olleet erityisen suosittuja. Kun treeni on tiettyyn aikaan, se tulee myös tehtyä.

– Keväällä moni työskenteli kotikonttorilla ja kertoi, että päivän rutiinit pyörivät Fressi-TV:n ohjelman ympärillä. Saimme erityiskiitosta siitä, että näin langat pysyivät käsissä ja järki päässä, Välikoski kertoo.

Vaikka hikoilu onkin loistavaa lääkettä korona-ahdistukseen, voiko kotioloissa päästä samoihin treenitunnelmiin, kun jumppakaverit ovat kaukana?

Hikeen omassa tahdissa

”Irvistä vähän, niin tiedän, että tuntuu!” ohjaaja Riikka Vikman kehottaa ruudulla. Makaan jumppamatolla hikisenä enkä pode yhtään huonoa omaatuntoa lepohetkestäni. Valitsen ohjaajan näyttämistä liikevaihtoehdoista sen kevyimmän ja teen liikkeet omaan tahtiini, piiskaavasta musiikista huolimatta. Uskon, että taktiikkani on onnistuneen etätreenin salaisuus. Kun ohjaaja ei ole valvomassa tekniikkaa, oman kehon ja voimien kuuntelu on entistäkin tärkeämpää.

Tuntiin kuuluu viisi settiä erilaisia kolmen liikkeen sarjoja: askelkyykkyjä, burpeita, vatsarutistuksia…

Liikkeitä on helppo seurata, sillä ohjaaja näyttää ne edestä ja sivulta. Jokaista liikettä tehdään 45 sekuntia, välissä 15 sekunnin lepo. Käyn avaamassa ikkunan, kun olohuone käy liian kuumaksi. Yllätyn, miten nopeasti hien saa pintaan leppoisammallakin tahdilla. Tunti päättyy parin minuutin venyttelyihin.

– Upeasti teitte salissa! Uskon, että kotonakin moni sai tuntumaan, Riikka hehkuttaa.

Salissa ryhmän energia olisi varmasti saanut puskemaan pidemmälle, mutta yksin etänäkin sain hyvän hien kehoani kuunnellen. Ja miten ihanaa on kellahtaa suoraan sohvalle suihkun jälkeen!

Ohjaajan terveiset

Etätreenissä on omat haasteensa myös ohjaajalle. Tämä selviää, kun soitan Circuit-tunnin vetäneelle Riikka Vikmanille.

– Salissa liikkeitä voi muokata sopiviksi ryhmän tarpeiden mukaan. Etätunneilla liikkeistä on taas oltava tarpeeksi vaihtoehtoja jokaiselle kuntotasolle, Riikka kertoo.

Haastavinta livetunneissa on kuitenkin huomion jakaminen tasapuolisesti salissa olevien ja etäasiakkaiden kesken, Riikka sanoo.

– Yritän olla viestinviejä kahden porukan välissä. Jos salissa tapahtuu jotakin tai jokin liike haastaa, yritän kertoa siitä myös kotitreenaajille.

Koska kotona on paljon muita ärsykkeitä, sohvalta ponnistaminen jumppaamaan vaatii päättäväisyyttä.

Miten etäjumpasta voisi motivoitua ja saada eniten irti? Riikan vinkit kuulostavat ilahduttavan tutuilta.

– Suunnittele viikon treenit etukäteen ja pidä niistä kiinni. Ota vastuu omasta treenistä ja ole itsellesi armollinen. Valitse kevyempi vaihtoehto ja tee se puhtaasti.

6 x jumppaa etänä!

1. Elixia

Elixia.fi/harjoittelu/online-training

Tuntivalikoima: bootylicious, barre, hiit, astangajooga, yin-jooga, crosstraining, cycling, latin, zumba, Love2Dance, Mama & Baby...

Tuntien kesto: 5–70 min. Tunteja livenä ja tallenteina. Ohjauskielet suomi ja englanti.

Kenelle: Vain Elixian jäsenille (jäsenyys alk. 15,90 €/kk).

Erikoista: Valikoimissa myös virtuaalinen pyöräseikkailu The Journey sekä ääniohjattuja juoksutreenejä. Kätevä Elixia Appi, jossa treenitallenteiden lisäksi online-treenihaasteita.

Plussaa: Lähes 200 eri tuntia kattava tallennekirjasto, jonka kategorioista löytää helposti haluamansa.

Miinusta: Vain jäsenille. (Kahta suosituinta tuntia voi kokeilla ilmaiseksi.)

2. EasyFit

Easyfit.fi/fi/virtuaalitunnit

Tuntivalikoima: HIIT, lihaskuntotreeni, jooga, pilates, step, kahvakuula, venyttely…

Tuntien kesto: 30 min. Vain tallenteita. Ohjauskieli suomi.

Kenelle: EasyFitin Plus- ja Premium-jäsenille ilmainen (EasyFitin Plus-jäsenyys 39,90 €/kk). 1.10. alkaen kuka tahansa voi ostaa pelkän online-asiakkuuden (14,90 €/kk).

Erikoista: Lokakuusta alkaen tarjolla myös valmennuksellisia lihaskuntotreenejä ja kuntouttavia harjoituksia.

Plussaa: Tunnit jaoteltu selkeästi omiin kategorioihin, joista haluamansa löytää helposti.

Miinusta: Valikoimissa vain 30 minuutin treenejä, yhteensä noin 50 tallennetta.

3. Fressi

Fressi.fi/fressitv

Tuntivalikoima: pilates, jooga-flow, yin jooga, kahvakuula, circuit, dance, zumba, lavis (lavatanssijumppa), kuntonyrkkeily, kehonhuolto, Peppu30, ABS30…

Tuntien kesto: 30–55 min, sekä livetunteja että tallenteita. Ohjauskieli suomi.

Kenelle: Fressin jäsenille ilmainen (Fressin jäsenyys alk. 49,90 €/kk). Pelkkä Fressi-TV:n jäsenyys 12,90 €/kk, päiväpassi 5 €.

Erikoista: Livetunteja päivittäin, toisinaan myös workshoppeja eri aiheista, esimerkisti ryhdistä ja liikkuvuudesta.

Plussaa: Muutama livetunti päivässä ilmaiseksi, myös muille kuin jäsenille.

Miinusta: Ei treenejä englanniksi.

4. Yogaia

Fi.yogaia.com

Tuntivalikoima: fit jooga, kahvakuula HIIT, joogaa juoksijoille, hulavanne taukotreeni, syvärentoutus, äitiysjooga, Mimi & Kuku -supersankarijooga, sydäntä avaava flow, käsivarret kondikseen, vinkkejä etätyöskentelyyn, hyvän yön yin…

Tuntien kesto: 5–70 min. Live ja tallenteet. Ohjauskielet suomi ja englanti.

Kenelle: Kaikille 9,99 €/kk (vuositilaus), 19,99 €/kk (kuukausitilaus). Ilmainen 2 viikon kokeilujakso vuositilauksen yhteydessä.

Erikoista: Livetunneilla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen ohjaukseen kameran avulla.

Plussaa: Myös lapsille ja koko perheelle sopivia tunteja.

Miinusta: Valinnan vaikeus: tarjolla yli 100 uutta tuntia joka viikko.

5. MyBnB Live

mybnblive.fi/treenivideo

Facebook ja YouTube: MyBnB Live

Tuntivalikoima: HIIT, jooga, kuntonyrkkeily, FasciaMethod, circuit, kahvakuulatreenejä, pilates, äiti-vauvatreenejä, tanssitunteja…

Tuntien kesto: 30–60 min. Live-tunteja ja tallenteita. Ohjauskieli suomi.

Kenelle: Kaikille, ilmaiseksi.

Erikoista: Mukana myös julkkisten, muun muassa Kim Heroldin, Anna Saivosalmen, Ansku Bergströmin, Marko Keräsen, Petra Garganon ja Kirsi Alm-Siiran vetämiä treenejä.

Plussaa: Ilmaisia livetreenejä (15 tuntia viikossa) sekä treenitallenteita kaiken tasoisille, välillä myös arvontoja, livekokkausta, ravintovalmennusta jne.

Miinusta: Ei englanninkielisiä treenejä.

6. TWOgether Training

twogethertraining.fi

Tuntivalikoima: Teräksinen coretreeni, kahvakuula, kehonpainotreeni, Easy Yoga Flow, Poltetta pakaraan kuminauhalla, energisoiva liikkuvuusharjoitus, venyttely… Myös 11–20 minuutin Express-pikatreenejä (pilates core, all in käsipaino, kumpparipakara...)

Tuntien kesto: 7–50 min. Vain tallenteita. Ohjauskieli suomi.

Kenelle: Kaikille 29,90 €/kk, 119,40 €/ 6 kk, 178,80 €/12 kk.

Erikoista: Mukana myös tekniikkatutorialeja, joissa opetetaan muun muassa kyykyn, askelkyykyn, punnerruksen ja lankun & burpeen oikeat tekniikat.

Plussaa: Uusi treeni joka maanantai. Inspiroivat personal trainerit.

Miinusta: Treenit lyhyitä, pidempiä vain muutama.