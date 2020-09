Aina ei ehdi tai jaksa kokata. Onneksi kauppojen valmisruokahyllyiltä löytyy ainakin 17 einestä, jotka kelpaavat lounaaksi – miksei päivälliseksikin.

”Todellinen einesherkku.”

”Valmisruokien aatelia.”

”Täysikymppi mättönälkään.”

Eineksetkö ovat tylsiä ja noloja? Ei ainakaan kaikki, jos ja kun Me Naisten testiryhmän mielipiteisiin on luottaminen.

Aina ei ehdi tai jaksa laittaa ruokaa, joten joskus einekset helpottavat kauppareissua ja pelastavat äkilliseltä nälkäkiukulta.

Listasimme tähän juttuun einesruuat, joista pidämme ja jotka maistuvat kerta toisensa jälkeen.

1. Kana-sitruunarisotto, Via

”Vian valmisruoat päästävät mikrossa vihellysäänen, kun ruoka on sopivan lämmintä. En tiedä, onko tämä Vian risottojen mehevyyden salaisuus, mutta tämä risotto todella yllätti kosteudellaan ja purutuntumallaan. Riisi on sopivan kypsää. Annokseen on valittu fiksusti soijapapuja, jotka säilyttävät vihreän värinsä ja kiinteytensä. Sitruunaöljy antaa sopivasti sitruunan makua annokseen. Miinusta siitä, että risotto on viimeistelty parmesaanilla, mutta se ei tässä annoksessa maistu.”

2. Thai-cube panang curry, Kitchen Joy

”Perinteinen thaikkukuutio on valmisruokien aatelia. Keitetty riisi ja mausteinen panang-kastike valmistuvat mikrossa viidessä minuutissa. Nerokkaassa pakkauksessa kastike on erillään riisistä, minkä vuoksi ruoan olemus ei ole valmisruokamainen. Aito thaimaalainen panang-curry on usein tulisempaa, mutta tämä annos sopii niillekin, jotka eivät välitä kovin tulisesta.”

3. Lihamakaronilaatikko, Saarioinen

”Makaronilaatikoiden klassikko on mössöä ja väriltään jopa harmaa, mutta sen koostumus ja maku ovat täydellisiä. Tätä voi haarukoida suoraan paketista kylmänäkin ja se sulaa silti suussa.”

4. Kala-kasvispihvi, Hätälä

”Kasviksia tulee aina syötyä liian vähän, joten on mainiota, kun niitä on sotkettu myös eineksiin. Pihvit lämpenevät pannussa kolmessa minuutissa, ja saavat samalla kivan rapsakan paistopinnan. Nämä nautitaan helposti valmiin tsatsikin, punajuurisalaatin ja uusien perunoiden tai perunamuusin kanssa.”

5. Janssonin kiusaus, Kokkikartano

”Janssoninkiusausta tulee harvemmin tehtyä alusta asti itse. Eikä tarvitsekaan, sillä Kokkikartanon kiusaus on melkein kuin itsetehtyä. 700 gramman annoksesta riittää hyvin kahdelle, ja jos uuniin työntää paistovalmiin patongin, riittää vaikka kolmelle kohtuuden ystävälle.”

6. Täyteläinen lohikeitto, Kokkikartano

”Olen testannut useampia valmiita lohikeittoja, eikä mikään maistamistani ole niin hyvää kuin tämä. Keittoliemi on maukas ja kermainen. Tässä lohikeitossa kalapalat ovat pysyneet koossa, eivätkä muussaantuneet matkalla tehtaalta lautaselleni. Perunapalatkin ovat mukavasti sopivan kiinteitä, eivätkä ole kumisia. Ainoa miinus tulee suolasta: jos on tottunut vähäsuolaiseen ruokaan, tämä voi tuntua liian suolaiselta.”

7. Samettinen punajuuri-vuohenjuustokeitto, Atria

”Keitto on tehty suomalaisista kasviksista ja vuohenjuustosta eikä maistu ollenkaan einekselle. Se sopii myös kilojaan vahtivalle, eikä hintakaan päätä huimaa. Syödään toisen supereineksen, karjalanpiirakan, kanssa.”

8. Täyteläinen tomaatti-vuohenjuustokeitto, Kokkikartano

”Tämä on suosikkini sosekeittoeineksistä. Maku on pehmeän täyteläinen; siinä maistuu tomaatin ja vuohenjuuston lisäksi myös basilika. Tätä voi muuten syödä myös kylmänä tai käyttää jopa pastakastikkeena.”

9. Tikka masala riisillä, Jokaiselle

”Vegaanisia einesruokia ei ole kovin paljon tarjolla sosekeitto-osaston ulkopuolella, mutta tämä on hyvä ja maistuva annos. Mausteita on kerrankin laitettu reippaasti, mutta annos ei ole tulinen.”

10. Vihis-kasvispiirakka, Hoviruoka

”Vihis ei ole ravintoarvoiltaan maailman hehkein lounasruoka, mutta mättönälkään se on täysi kymppi. Siitä saa vielä paremman, kun sen halkaisee ja väliin sulattaa (vege-)juustoa sekä lisää maustekurkkua, ketsuppia ja muita höysteitä. Vihis toimii niin kylmänä kuin kuumana.”

” Vihis ei ole maailman hehkein lounasruoka, mutta mättönälkään se on täysi kymppi.

11. Vegemakaronilaatikko, Saarioinen

”Saarioisten makaronilaatikko oli lapsena suosikkini, joten ilahduin kovasti, kun vegaaninen versio ilmestyi kauppoihin. Tämä on kelpo peruseines, joka tuo mieleen lapsuuden. ”

12. Mehevät koftat & kookoskermakastike, Härkis Valmis, Beanit

”Kofta-setti lähentelee melkein ravintola-annosta. Kasvispullat ovat nimensä veroisia, erittäin meheviä, mutta niissä on sopivan jämäkkä rakenne. Kookoskermakastike on suussa sulavaa. Pullien ulkonäköön voisi kuitenkin kiinnittää huomiota, sillä ne muistuttavat toisinaan kakkapökäleitä.”

13. Maidoton riisipuuro, Hoviruoka

”Tämä on todellinen einesherkku, varsinkin jos tykkää kookoksesta. Sen maku puskee lievästi läpi, joten kookoksen vihaajalle tästä ei ole puuroksi. Kanelilla voi peittää makua; sillä ja sokerilla riisipuurosta saa jopa ihanan välipalajälkkärin. Halvemmaksi tulisi tietenkin tehdä riisipuuro itse, mutta aina siihen ei ole aikaa eikä kärsivällisyyttä. On ihanaa, kun saa lusikoida oman, valmiin annoksen.”

14. Kvinoa-kasvispihvi, Apetit

”Apetit-sarjassa on monia hyviä kasvispihvejä: erityisesti kasvis-, kvinoa- ja punajuuripihveissä maistuvat oikeat raaka-aineet. Ne on helppo valmistaa pannulla paistettuina, ja ne näyttävät erehdyttävästi lähes itse tehdyillä.”

15. Boltsi kaura-siemenpyörykkä, Leivon leipomo

”Näissä pyöryköissä on jännä suutuntuma. Ne ovat maukkaita ja mehukkaita, mutta rakenteessa on myös kivoja sattumia.”

16. Pinaattiohukaiset, Kruunu Herkku

”Näissä ohukaisissa on täydellinen pinaattiletun koostumus. Ne näyttävät kotona tehdyiltä, ja niissä on vähän kuin aito pitsireunus. Ne ovat sopivan rasvaisia, ja niissä maistuu oikeasti pinaatti. Voisin tarjoilla näitä jopa brunssilla.”

17. Pinaattikeitto, kaikki merkit

”Maitopohjainen pinaattikeitto on parhaimmillaan, kun kyytipojaksi keittää kananmunan. Pinaatin määrä vaihtelee vähäsen eri keitoissa ja jopa pieni lisämäärä maistuu selvästi. Esimerkiksi Pirkan pinaattikeitossa on pinaattia 13 prosenttia, kun taas Apetit-keitossa sitä on 11 prosenttia. Jos keittoa jää yli, säästän sen lettuihin tai vaikkapa kalan kastikkeeksi.”

Tuotekuvat: valmistajat, ellei ole toisin mainittu

Mikä on sinun einessuosikkisi?

Kerro kommenteissa, mistä valmisruoasta sinä tykkäät ja miksi.