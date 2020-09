Me Naiset

Märehditkö menneitä ja murehditko tulevaa silloinkin, kun kaikki on ihan jees? 5 kysymyksen testi paljastaa.

Syksystä on tulossa kaikkea muuta kuin normaali. Kun tulevaisuus on sumuinen, kannattaa keskittyä tähän hetkeen, sillä varmuutta on vain siitä.

Miten hyvin se sinulta luonnistuu? Oletko zenmestari vai ikuinen hötkyilijä? Testaa kykysi elää hetkessä.

Testi perustuu Héctor Garcían (Kirain) ja Francesc Mirallesin tuoreeseen kirjaan Ichigo ichie – Hetkessä elämisen taito japanilaisittain. Sen on suomentanut Satu Ekman ja julkaissut Gummerus.

Ichigo ichie tarkoittaa japanilaista ajattelutapaa, joka korostaa jokaisen hetken ainutlaatuisuutta ja tärkeyttä. Yksikään hetki ei toistu ja siksi jokaisesta hetkestä kannattaisi yrittää nauttia.