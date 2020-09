Karin treeniviikko

Maanantai: Työmatkakävely 2 km. ”Plus isä-poika-lenkki 4-vuotiaan kanssa: 600 metriä. Meillä on aina viiva – kumpi ensin maalissa.”

Tiistai: 1 h jalkapalloa. ”Aamukasiksi Töölön kentälle.”

Keskiviikko: Lepopäivä.

Torstai: 6 km kävely & 1 h jalkapalloa. ”Kävelin Lammassaareen reipasta tahtia.”

Perjantai: Tunti jalkapalloa klo 8. ”Kaikki tulivat treeneihin, vaikka olimme illalla terassilla.”

Lauantai: Tunnin saliohjelma . ”Salilla pitkästä aikaa. Jotain on vahvistunut, reidet kestävät nyt hyvin.”

Sunnuntai: 6 km juoksua. ”Kings of Leonin Sex on Fire on hyvä juoksubiisi.”