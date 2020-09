Me Naiset

Me Naiset etsii nyt arjen onnea – tule mukaan #Onnenmimmeihin, voit voittaa uutuuskellon

Kel’ onni on, sen jakakoon! Me Naiset aloittaa nyt syksyn pituisen löytöretken arkisen onnen lähteille. Hyvän mielen ohella luvassa myös palkintoja!

Me Naisten #Onnenmimmit-kampanja etsii hyvän mielen ja arjen onnen lähteitä koko syksyn ajan.­

Ainahan se on mielessä, onni nimittäin. Asiaa on pohdittu suunnilleen luolaihmisistä lähtien, mutta yhä vain nykyihmisellekin onni tuntuu olevan katoava luonnonvara.

Ei auta, vaikka suomalaisten onnellisuutta on todisteltu ihan YK:ta myöten: viime keväänä Suomen kerrottiin olevan jälleen maailman onnellisin maa, jo kolmatta kertaa putkeen! No hyvä me, mutta miksi ei silti tunnu onnelliselta, vaikka kaikki olisi hyvin?

Onnen olemusta on selvitetty yliopistotasollakin. Yalen yliopiston huippusuositun onnellisuuskurssin vetäjä, professori Laurie Santos, kertoi kevään videoluennolla tutkimuksesta, jossa kysyttiin ihmisiltä, mikä lisäisi heidän onnellisuuttaan.

Vastausten kärkipäässä komeilivat esimerkiksi parempipalkkainen työ, uusi auto, hieno talo ja rakastuminen. Mikään niistä ei kuitenkaan lopulta nostanut onnellisuutta pysyvästi: jo vuoden kuluttua sen saavuttamisesta onnellisuus oli laskenut samalle tasolle kuin aiemmin.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin myös palkan vaikutusta onnellisuuteen. Jos vuosiansio oli 30 000 dollaria, ihmiset arvelivat, että he tulisivat onnellisiksi, jos palkka nousisi 50 000 dollariin. Kun tämä saavutettiin, samat ihmiset kokivat, että tulisivat onnellisiksi, jos saisivatkin 100 000 dollaria.

Toisin sanoen mitä paremmin pärjäämme, sitä enemmän haluamme ja sitä kauemmas onni karkaa. Ehkä onni siis löytyykin jostain ihan muualta kuin suurista tavoitteista – ehkä lähempää kuin arvaammekaan.

Mutta mistä ihmeestä? Siihen tarvitsemme nyt teitä, hyvät lukijat!

#Onnenmimmit-kampanja etsii arjen onnea

Me Naiset aloittaa nyt kahdeksan viikon pituisen löytöretken onnen lähteille. #Onnenmimmit-somekampanjassa keräämme – teidän lukijoiden inspiroimina – hyvää mieltä tuottavia asioita koko syksyn ajan.

Löytyikö arjen onni läheisen kainalosta, metsäretkeltä, kivasta työstä, toteutuneesta haaveesta? Ehkä joogaretriitiltä, majakkasaarelta – tai juuri tänään vaikka hilpeästä kissavideosta? Jaa se meille! Voit postata oman pienen tai ison onnenaiheesi someen hashtageilla #onnenmimmit #menaiset.

Polar Unite -fitnesskello seuraa palautumista ja aktiivisuutta sekä antaa henkilökohtaisia hyvinvointivinkkejä.­

#Onnenmimmit-kampanjan pääfoorumi on Me Naisten oma, yli 8 000 jäsenen Mimmit liikkuu ja lepää -hyvinvointiyhteisö Facebookissa. Ryhmässä kampanjaan osallistuvien kesken arvotaan uusi Polar Unite -fitnesskello (arvo 149 €). Se seuraa päivittäistä aktiivisuutta, unta ja palautumista ja antaa valmiustasoon perustuvia hyvinvointiohjeita.

Mimmit liikkuu ja lepää -ryhmässä jaetaan koko syksyn ajan hyvän olon juttuja ja vinkkejä sekä tsempataan toisiamme kohti parempaa, stressittömämpää ja ehdottomasti hauskempaa arkea.

#Onnenmimmeissä on luvassa on myös muita viikkohaasteita ja -arvontoja, tule mukaan!