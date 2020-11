Näetkö unta seksistä vai lentämisestä? Kokosimme 7 yleisintä uniteemaa ja ohjeet niiden tulkitsemiseen

Se, mistä näet unta, voi hyvinkin kertoa jotain valve-elämästäsi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että unien kohdalla itse on usein niiden paras tulkitsija.

Näetkö usein unta samasta aiheesta? Oletko koskaan miettinyt, mitä unesi tarkoittaa?

Psykologi Anna Riihimäki on sanonut Kodin Kuvalehden haastattelussa, ettei mikään elementti unessa ole sattumaa, vaan yksityiskohdat liittyvät elämänhistoriaamme. Unet kumpuavat alitajunnasta ja ovat usein edellä tietoista mieltämme.

Unet voivatkin auttaa kiinnittämään huomion siihen, onko elämässä kaikki mallillaan vai jumittaako epämieluisassa tilanteessa. Näin on etenkin painajaisten kohdalla.

– Painajainen on kuin palohälytin, se vie huomion hyvinvointia uhkaavaan asiaan, Riihimäki sanoo.

Unten tarkoituksesta on muitakin näkemyksiä. Unien maailmaan perehtynyt kirjailija ja toimittaja Anna Tommola on sanonut Me Naisille aiemmin, että uni voi myös olla vain unta, jolla ei välttämättä ole tärkeää viestiä.

Tommolakin sanoo silti, että unessa nähdyt ahdistavat asiat voivat hyvin liittyä valveilla koettuun tilanteeseen tai tunteeseen.

Jotain unien voi siis ajatella kertovan näkijästään. Niinpä päätimme kaivaa esiin unien tulkintaan keskittyvän Suuren Unikirjan (Karisto) ja selvittää, miten kaikkein yleisimpiä unia voi tulkita.

Kirjan mukaan länsimaisten ihmisten unissa toistuvat seitsemän teemaa: putoaminen, lentäminen, alastomuus, koetilanne, seksi, arvoesineiden kadottaminen ja hampaiden menettäminen. Näin unia niistä on tapana tulkita:

Putoaminen

Putoaminen unessa voi joskus viitata oikeasti tapahtuneeseen tilanteeseen: Oletko pudonnut tai kaatunut – tai pudottanut tai kaatanut jonkun toisen? Tai onko sinua joskus koskettanut syvästi, kun olet nähnyt jonkun putoavan?

Jos uni ei tunnu viittaavaan mihinkään tosielämän tapahtumaan, sitä voi tulkita vertauskuvallisesti. Silloin se liittyy usein epäonnistumisen tai menettämisen pelkoon. Tunnetko itsesi avuttomaksi tai pelkäätkö menettäväsi hallinnan?

Jos putoat unessa, mutta laskeudut hallitusti, tulkinta on myönteisempi: pystyt selviytymään ongelmistasi.

Naisilla putoamisen ajatellaan joskus liittyvän myös seksuaalisuuteen ja sitä koskeviin syyllisyyden tunteisiin.

Lentäminen

Lentounissa kannattaa kiinnittää huomiota tunnelmaan. Iloisena ja tyytyväisenä lentäminen kuvastaa vapautunutta ja onnellista elämäntilannetta. Jos unessa on ahdistunut tai pelokas, se kertoo toiveista tai pyrkimyksistä päästä irti elämäntilanteesta, jossa on paljon huolia. Voisiko olla, että koet elämäsi jollain tapaa kontrolloiduksi ja haluat vapautua tilanteesta?

Myös lentokorkeudella on väliä. Matalalla liitäminen voi vihjata, että toivottu vapautuminen on vaikeaa. Korkeuksissa lentäminen puolestaan viittaa päinvastaiseen tilanteeseen.

Lentämistä tulkitaan monesti myös seksuaalisesti. Ehkäpä unesi kertoo seksuaalisen energian vapautumisesta tai ihan konkreettisesta laukeamisesta?

Alastomuus

Toisin kuin voisi luulla, alastomuusunet eivät välttämättä ole mitenkään seksuaalisia. Alastomuus viittaa usein ennemmin olotilaan, joka kuvastaa haavoittuneisuutta, häpeää tai hämillisyyttä. Alastomuusunten ajatellaan kumpuavan pelosta, että jokin sellainen, minkä unennäkijä pyrkii salaamaan, voisi paljastua.

Alastomuus symboloi myös rehellisyyttä ja avoimuutta. Unien tulkintaan vaikuttaa niiden mielentila. Jos muut unessa suhtautuvat Aatamin asuun paheksuvasti ja hätkähtäen, se kertoo – kenties aiheettomistakin – syyllisyyden tunteista. Jos puolestaan alastomuutta ei unessa pidetä minään, se kuvastaa vahvaa itsetuntoa ja tasapainoista suhtautumista omaan elämään. Unennäkijä hyväksyy, että muut näkevät hänet omana itsenään.

Koetilanne

Tyypillisesti näissä unissa huomataan koetilanteessa kauhistuneena, ettei osatakaan vastata tai tehdä mitään testattavista asioista. Ne liittyvät usein epävarmuuden tunteisiin tai epäonnistumisen pelkoon. Jos tällaisia unia näkee toistuvasti ja ne ahdistavat, voi miettiä, olisiko tarvetta järjestellä omia arvojaan uudella tapaa.

Seksuaaliset unet

Unet voivat olla joko sisällöltään suoraan seksuaalisia tai seksuaalisuus voi näkyä vain vertauskuvallisesti. Huomattavan moni eri asia voidaan nähdä seksuaalisena symbolina, mutta niillä on aina vähintään yksi muukin merkitys. Vaikka muun muassa luolan ja arkkujen ajatellaan symboloivan naisen sukuelintä ja esimerkiksi keppien ja vesihanojen miehen sukuelintä, ei niiden esiintyminen unessa automaattisesti viittaa mihinkään seksuaaliseen.

Symbolisina voivat näkyä esimerkiksi sellaiset seksuaalielämän ongelmat, jotka ovat valveilla torjuttuja.

Suoranaiset seksiunet voivat liittyä täyttämättömään toiveeseen. Voi olla, ettei ole harrastanut seksiä pitkään aikaan tai päässyt purkamaan seksuaalista kiihottumistaan. Seksiuni voi kuitenkin liittyä myös tavanomaisiin tunneilmaisuihin, jotka vain näyttäytyvät eroottisina unessa. Esimerkiksi lämpimät tunteet sukulaisia tai ystäviä kohtaan voivat unessa näkyä seksuaalisina, mutta eivät kerro todellisista seksitoiveista tai piilevästä perverssiydestä.

Seksiunen näkeminen voi viitata myös siihen, että unennäkijässä on heräämässä jokin seksuaalinen tunne.

Rahan tai arvoesineiden kadottaminen

Jos unessa menettää arvoesineitä tai rahaa, se voi viitata elämänarvoihin ja tuttuihin ominaisuuksiin. Jos esimerkiksi elämänmuutoksessa kokee joutuvansa luopumaan jostain omista arvoistaan, saattavat tuntemukset näkyä unissa konkreettisempina tapahtumina.

Jos rahan tai arvoesineiden luopumiseen suhtautuu unessa ahdistuneen sijaan kepeästi, se kertoo, että suhtautuu myös valve-elämässä arvojensa uudistumiseen luottavaisin mielin.

Hampaiden menettäminen

Nämä unet voivat joskus liittyä konkreettisesti suun terveyteen, jos siihen liittyen on huolia.

Vertauskuvallisesti hampaidenmenetysunet kuvaavat menettämisen pelkoa eli pelkoa siitä, että menettää jotain omaan olemukseen olennaisesti kuuluvaa.

Hampaat voivat unissa symboloida myös valtaa, miehisyyttä ja aggressiota. Unet niiden menettämisestä on perinteisesti liitetty myös pelkoon kastraatiosta, paluuseen äidilliseen huolenpitoon ja kuolemaan.

Jos menetettyjen hampaiden tilalle kasvaa unessa uudet, se kuvastaa uutta elämänvaihetta tai henkistä kasvua.

Muista: Luota omaan näkemykseen

Uniensa merkitystä pohtivan kannattaa muistaa, että yleiset tulkintamallit ovat vain esimerkkejä. Kirjailija ja toimittaja Anna Tommola neuvoo luottamaan omaan vaistonvaraiseen tulkintaan. Hän ei itse usko valmiisiin symbolilistoihin lainkaan.

Myös Turun yliopiston erikoistutkija Katja Valli on sitä mieltä, että jokainen on itse uniensa paras tulkitsija.

– Käärmeisiin on liitetty ajatus, että unennäkijä välttelee jotain elämän haastetta. Käärmeen merkitys on kuitenkin täysin eri käärmeitä pelkäävälle ja käärmeharrastajalle, hän mainitsee Kodin Kuvalehden jutussa.

Tämä juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Me Naisissa huhtikuussa 2020.